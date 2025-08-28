越南国服奥黛：民族文化的“使者”

无论是在越南人民的心中，还是在国际友人的眼中，越南国服奥黛自古以来就被视为蕴含越南民族文化精髓的象征。

如果说韩国有韩服、日本有和服、苏格兰有方格裙（Kilt），那么越南则以婀娜多姿的奥黛而闻名。“Áo dài”一词被收入进了《牛津词典》，并被解释为一种越南女性的传统服饰，其设计特点是前后两片裙摆，长及脚踝，覆盖着一条长裤。 与世界上许多国家的传统服饰不同，越南妇女穿奥黛无需花费太多时间，且穿着优雅华丽。或许正是因为如此，奥黛——这件传统服饰自然而然地融入了越南妇女的日常生活，是越南人民的骄傲。 与世界上许多国家的传统服饰不同，越南妇女穿奥黛无需花费太多时间，且穿着优雅华丽。或许正是因为如此，奥黛——这件传统服饰自然而然地融入了越南妇女的日常生活，是越南人民的骄傲。

因此，奥黛不仅与社会生活的发展紧密相连，更是推广越南旅游的“桥梁”与“使者”。游客尤其是女性游客来到越南常选奥黛作为独具特色的纪念品。

在世界小姐、环球小姐、地球小姐等世界级选美比赛中，越南佳丽们身着的惊艳国服均是为民族服饰环节精心准备的，奥黛也多次陪伴着她们登上领奖台。

一件带有孔雀尾、珠饰和亮片的黑色改良奥黛曾为梅芳翠入围2006年世界小姐比赛民族服饰前20强。另一件由设计师顺越设计的“鹤舞”奥黛以双层设计沿袭了南芳皇后的服饰风格，助力垂林小姐进入2008年环球小姐十佳传统服饰。同样，以东方龙为灵感，并融合越南北部山地民族独特锦缎图案的奥黛，也让刘氏艳香小姐在参加2012年环球小姐比赛时入选知名选美网站 Missosology 评选的十佳民族服饰。

特别，值得一提的是，张氏梅小姐在2013年环球小姐比赛中，身着一件以莲花为设计灵感、以红黄两色为主调、并点缀着皇室风范的水晶石的奥黛，一举夺得Missology评选的最佳国服榜单头名；且在同一场比赛中，这件奥黛也位列十佳民族服饰的第四名。

奥黛也是海外越侨的民族骄傲。每逢越南传统春节，或是在美、法、澳、日等国举办的越南文化节上，奥黛的亮相体现了越侨们与祖国文化血脉相连的深厚情怀。

文/越南画报 银河 图/本报资料 译/何芳