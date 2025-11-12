越南国会继续与AIPA并肩同行， 将东盟的愿景与渴望化为现实

12/11/2025

2025年9月18日，在马来西亚首都吉隆坡，第46届东盟议会联盟大会（AIPA-46）框架下的第一次全体会议隆重举行，越南国会主席陈青敏出席并发表了重要讲话，明确传递信息：越南国会继续与AIPA并肩同行，将东盟的愿景和渴望化为现实。

在第一次全体会议上发言时，陈青敏主席对AIPA-46大会的主题“议会在前线，为了一个包容和可持续增长的东盟”表示支持。他强调，AIPA及各成员国国会和议会正在发挥先锋作用，为全体东盟人民建设一个拥有平等发展机遇和共同繁荣的未来。

AIPA在东盟的发展历程中始终同行，作出重要贡献，协助各国政府将区域合作协议与承诺付诸实施，营造良好的法律环境，并确保人民的声音能够体现在东盟的决策之中。

在世界和地区局势瞬息万变、复杂难料的背景下，为继续发挥议会外交的特殊作用和优势，陈青敏主席提出了AIPA未来需要重点关注的三个重要优先领域。

第一，AIPA需在推动更有效的区域合作中发挥作用，包括加强桥梁角色，鼓励并为社会各阶层和主体积极参与实施《东盟共同体愿景2045》创造条件；在体制和政策建设方面走在前列，助力区域承诺与协议真正落地，尤其是在科技发展、创新和数字化转型等领域。

第二，AIPA需通过鼓励、构建和开展各项活动，积极参与巩固更坚实的区域合作社会基础，旨在培育和传播共同体意识与认同，增强媒体宣传、文化、教育、旅游合作，推动交流与互访。

第三，AIPA需积极拓展并深化对外关系，从而帮助巩固东盟作为区域及全球互联合作网络中心的地位。

陈青敏主席强调，2025年是具有许多重要纪念意义的一年，其中包括越南加入东盟和AIPA 30周年。他申明，越南国会继续与AIPA并肩同行，将东盟的愿景和渴望化为现实，建设一个包容、可持续、自强、创新、充满活力和真正以人民为中心的共同体。

文/越南画报 图/越通社 译/小红花