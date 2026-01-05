越南国会主席陈青敏：为革新与发展构筑法律框架

05/01/2026

值此2026年新年、越南首次国会普选80周年，以及第十六届国会代表与2026-2031任期各级人民议会代表选举即将举行的重要时刻，同时也是越南共产党第十四次全国代表大会决议贯彻落实的开局之年，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏接受了越南通讯社的采访。越通社谨向读者介绍采访内容。

*记者：2025年，国会继续大力革新思维，在完善体制、破除瓶颈、疏通一切资源、促进经济社会发展方面发挥了重要作用。监督工作亦得到改进，重点突出、实质深入，为完善政策法律、决定国家重大问题作出了贡献。请问您对此成果有何评价？

*国会主席陈青敏：为落实中央政治局关于革新立法和执法工作以适应新时代国家发展要求的第66-NQ/TW号决议，2025年，越南国会在立法思维和程序上持续大力革新。国会审议、提出意见并决定了大量具有历史意义的工作任务，满足了革新要求，完善了政治体系的体制和组织机构；化解了困难阻碍，促进了经济社会发展，既及时满足了实践需求，又为新时期构筑了法律框架。



在第九次会议，国会就通过了34部法律和14项规范性决议。在第十次会议，国会再次树立历史里程碑，审议通过了51部法律和8项规范性决议，占整个任期颁布法律及规范性决议总数的近30%，生动体现了法律必须先行一步、为改革创新开路，以人民生活和利益作为政策衡量标准的精神。

这些法律涵盖了几乎所有关键领域及诸多持续变动的新问题；及时将党的新主张、决议制度化，着重破除体制瓶颈，尤其是在土地、投资、规划、建设、能源、文化社会、医疗卫生、教育资源环境、科学技术；改革创新、数字化转型；国防安全、对外交往、融入国际；以及规范公司债券市场、房地产市场等方面。立法思维革新的精神继续得到鲜明体现，即法律只规定属于国会职权范围的事项，赋予政府在组织实施法律方面的主动权和灵活性；从而既保证了管理要求，又鼓励创新，解放全部生产力，疏通一切发展资源。

值得一提的是，国会第九次会议通过的《2013年宪法部分条款修改补充决议》、《地方政府组织法（修正案）》以及《2025年省级行政区划调整决议》，均为事关重大、具有历史转折意义的决策，为促成全国新组织机构自2025年7月1日起正式运行创造了条件。通过交流，许多国会代表、选民，特别是老干部，对国会在实践紧迫需求面前，尤其是在国家如当前这般深入发展和融入的阶段，展现出的快速灵活反应能力表示十分高兴。

首次成功举办的以"完善体制、法律，适应新时代国家发展要求"为主题的立法论坛，再次彰显了立法思维的深刻革新，重心从管理思维转向发展建设思维。论坛交流内容不仅总结了过去任期立法与法律实施工作的实践、汲取经验教训，还提出了许多重要可行的建议方案，服务于立法工作和政策制定，为总结第十五届国会任期工作以及结合革新越南法律结构来制定第十六届国会立法方向作出了不小贡献。

可以肯定的是，近期的立法进程反映了国会代表们高强度的工作能力，他们怀抱着为国家未来发展完善体制的愿望，这正符合苏林总书记关于大力推进三大战略突破的指导精神，尤其是体制突破，因其乃"突破中之突破"。

国会监督工作得到加强，重点突出、实质深入并有许多务实革新；聚焦于具有时效性、对经济社会发展和人民生活影响深远的领域和问题。在第十次会议上，国会审议了监督结果报告，并通过了关于自2020年《环境保护法》生效以来环境保护政策法律实施情况的决议，其中要求集中实施若干突破性任务和解决方案，以改善环境质量、保障人民健康、维护环境安全，迈向可持续发展。第十次会议也在最高监督工作中留下了深刻印记，国会对政府、最高人民法院、最高人民检察院、国家审计署关于执行涉及专项监督和质询的第十四届、第十五届国会各项决议的情况报告进行了全面审查。



国会监督论坛首次成功举办；连同关于处理选民建议结果的讨论；接待公民、处理信访以及监督公民向国会提交的申诉控告处理结果等工作，在完善法律、决定国家重大问题、提升国家权力控制效能、国家机关运作效率、公职执行责任方面发挥了重要作用，得到了选民和人民的高度评价与认同。

*记者：2026年标志着越南国会建设与发展走过整整80周年。请问国会将继续如何革新以提升运作效力和效率，更好地履行作为越南社会主义共和国最高人民代表机关和国家最高权力机关的使命，为"民富、国强、民主、公平、文明"的目标而奋斗？

*国会主席陈青敏：回顾80年历程，从越南国会的前身——新潮国民大会，到第一届国会的诞生，历经十五个任期，国会始终与民族同行，根据人民的意志和愿望决定重大事项；切实履行制宪、立法、最高监督和决定国家重要问题的职能。

国家实践正提出亟待解决的紧迫问题，人民正期盼并期待党和国家的决策，这要求国会必须继续革新思维、想法和做法。



因此，立法活动需明确为"突破中之突破"工作，必须先行开路，鼓励创新，解放全部劳动力，疏通一切发展资源；保障公平竞争，提升融入能力；注重新兴领域如数字治理、数字经济、可再生能源、绿色增长、循环经济、环境、气候变化以及非传统国防安全等问题。



监督活动需聚焦于土地管理、资源、环境、反腐反浪费、保障人权和公民权等问题；紧密结合实践和人民反映的意见，加强对实践中新出现问题的把握，倾听基层、选民和企业界的意见，以准确识别社会瓶颈，从而作出灵活、及时且切合实际的政策反应。

决定国家重大问题需确保客观公正，一切决策必须将国家、民族和人民的利益置于最高、最先位置，坚决防止和排除一切利益集团干扰及一切外部消极影响。



继续研究改进、革新国会及其各机关的工作方式，确保实效，减少形式，增加实质。重点在于继续改进会议议程制定、讨论辩论方式、质询与答复质询、审查程序、监督组织、接待选民等方面。



全面加强国会工作中的数字化转型，建设"数字国会"，应用人工智能（AI），将创新和数字化转型任务视为国会及其各机关、国会代表履行职能职责的突破环节。

国会代表在国会活动中居于核心地位，因此需继续发挥其作用，提升每位代表的责任感，体现奉献渴望，敢于思考、敢于行动、敢于改革创新、敢于承担责任，切实履行好作为人民意志和愿望的忠实代表的角色。



*记者：请问过去立法工作的革新经验为国会未来的活动留下了哪些的经验教训和前提？

*国会主席陈青敏：过去，特别是第十五届国会任期，国会的立法工作进行了强有力的革新，从“管理”大力转向“构建发展” 思维，不仅解决了眼前的紧迫问题，还留下了宝贵的经验教训，为完善体制、法律，满足国家发展要求做出了贡献。这些经验教训分别是：

一是，党的领导是确保立宪立法工作取得成功的关键因素。在任何情况下，都必须坚持党的领导，确保立宪立法活动始终为了人民的利益并符合国家发展战略。作为人民的最高代表机关，国会需要及时将党的主张、路线制度化成为国家法律，体现党意与民心的高度共识和统一，为国家快速和可持续发展奠定法律基础。



二是，确保法律与社会生活实践紧密结合。国会审议、通过了数量庞大的法律、决议，其中许多是具有历史性、及时应对新情况和满足实际生活需求的决策。政策始终以人民、企业为中心，积极化解困难和障碍，为解放生产力，动员和有效利用一切资源为国家发展事业做出贡献。

三是，确保立法活动中各主体间的紧密配合。政府与国会在未雨绸缪准备各项方案、提案方面，在审查、完善方案、提案，提交国会审议决定方面的配合日益密切、高效。政府、越南祖国阵线中央委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国会各机关及相关机关、组织之间协调一致、紧密、有效的配合；国会代表积极、有效、热情的参与是各项法律、决议获得国会高赞成率通过的决定性因素。

四是，专业性和科学性是提高法律质量的基础。国会办公厅、民族委员会及国会各委员会、国会代表团以及人民议会办公室、各部委、行业、相关机关、通讯社、报刊及地方机构的全体干部、职员的责任和尽心尽力精神。立法活动按照严格流程进行，同时加强科技应用，这是强有力的支撑因素，有助于加快进度、提高国会的立法工作质量。

*记者：党的十四大文件草案确定：继续统筹部署、完善国家快速可持续发展的体制。请问这项任务对国会未来提出了哪些要求？

*国会主席陈青敏：提交党的十四大的《政治报告（草案）》确定了未来任期经济增长达到两位数的目标，同时提出了集中、全面、同步完善国家快速、可持续发展的体制的要求。为了实现既定的目标和要求，国会立法工作必须继续大力革新，提高质量和效果。国会将继续有效执行越共中央政治局关于革新立法与执法工作，以适应新时代国家发展需求的第66号决议（66-NQ/TW）；严格执行立法程序，坚决预防和打击消极现象、利益集团；进一步加强国会各机关、政府、越南祖国阵线中央委员会、最高人民法院、最高人民检察院及相关机关的及时、有效配合；确保所有法律都出于国家、民族的利益和人民的正当愿望。

继续落实法立法工作中的革新思维任务，使法律制度成为竞争优势和国家发展动力；核查法律的漏洞、空白、障碍、堵点以及时进行修改、补充和完善。确保同步性、稳定性、可行性，既满足眼前的紧迫需求，又为可持续发展、融入国际一体化、科技应用和国家数字化转型提供长期法律框架。



此外，需要提高质量并进一步发挥国会代表的作用，增加专职国会代表的比例，使国会不仅是最高代表机关，更是全体人民智慧的结晶。

政府、各部门、各相关机关和组织在其职责、任务和权限范围内，抓紧组织实施国会在第十次会议通过的各项法律、决议；按期颁布实施细则。加强法律宣传普及工作，特别是直接影响人民和企业权利与利益的法律、决议。同时，经常审查、评估政策颁布后的效果、质量以及时进行调整、补充、修改。

国会常务委员会继续有力指导统筹部署应用信息技术、数字技术，以提高国会、国会各机关活动质效。继续研究、提出革新、提高国会各次会议质量、效果的解决方案，以适应国家新发展阶段的任务要求。

*记者：国会在2026年和整个任期最重要的首要任务是成功举行第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举。在具备政治局势稳定、选民生活水平和认知不断提高等基本有利条件的同时，越南乃至世界各国也正面临社交网虚假信息传播以及外部敌对势力干扰等挑战。请您谈一下此次选举的新的要求和创新工作？

*国会主席陈青敏：第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举是全民的大节日，是选民行使当家作主权利，选择和选举产生在新一届国会和各级人民议会中代表人民意志和愿望的优秀代表的重要契机；从而为建设、巩固和完善民有、民治、民想的社会主义法治国家做出积极贡献。紧接着越共十四大召开之后举行的国家这一项重大政治事件将为推动国家实现快速而可持续发展营造新的气势。

与以往各届相比，本次选举具有多项重要新点：提前结束第十五届国会和2021—2026年任期各级人民议会的任期，确定选举日为2026年3月15日，比此前选举提前两个月举行；压缩选举流程中各环节时间，从候选人报名截止到选举日的时间由70天缩短至42天；协商、公布候选人名单、处理申诉和举报等时间节点也作出相应调整，确保流程协调统一、符合实际。根据两级地方政府模式，调整投票区划分权限及选举工作负责机构。同时，丰富竞选活动方式，在直接与选民接触的基础上，允许以线上形式或线上线下相结合的方式开展，但须确保技术条件、信息安全和网络安全。特别是，建立允许国家选举委员会在出现实际情况时主动调整时间安排并指导有关选举机构，确保选举组织工作进度和成效的机制。

高度的政治决心以及越共中央委员会、中央政治局、书记处的坚强领导和密切指导，特别是苏林总书记同志的直接领导，以及各级党委对选举筹备工作的高度重视等是确保选举胜利的首要因素。同时，各级各部门在实践中表现出果断、深入、主动、创新和灵活的工作作风，紧密结合各地实际情况和地理条件；有关机关和组织之间要在整个选举过程中加强分工与协作，形成紧密、高效的配合机制，确保从中央到基层工作的透明、清晰、统一和顺畅。尤其要严格落实中央政治局第46号指示的要求，即整个政治体系必须团结一致、加强协调，集中力量做好各项必要准备，确保选举依法、民主、平等、安全、节约地进行，使其真正成为覆盖各阶层人民的广泛民主政治生活，选出代表全国人民智慧和愿望的优秀代表进入国会和各级人民议会。

我希望广大选民和人民群众进一步增强责任意识，充分行使当家作主权利，选出德才兼备、有责任心、有能力、有视野的代表参加第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会，在国家发展新阶段切实履行国会和人民议会的职责与使命。

我坚信，凭借上一任期取得的成就，在选民和人民群众的支持下， 2026年3月15日的选举一定会取得圆满成功，为建设和完善新一届国家机关开好局、起好步，奠定坚实的政治社会基础，确保越共十四大的决议得到成功贯彻落实。

新春将至，怀着对国家改革发展进程的信心与自豪，我向全国同胞、广大选民、旅居海外越南人以及国际友人致以最美好的祝福。

* 记者：谢谢您！



