越南喜迎2026新年

岁末将至，越南正处于转型发展的交替时刻。迎接2026新年的喜庆气氛传遍全国各地。这不仅是时光的更迭，更是信心、希望与未来憧憬的汇聚。

在河内还剑湖地区的迎接2026新年辞旧迎新时刻的灿烂烟花。 越通社记者 黎东 摄

众多民众聚集在还剑湖周围观看迎接2026新年的烟花秀。 越通社记者 庆和 摄

外国游客在河内满怀喜悦迎接新年。越通社记者 黄孝 摄

在河内、胡志明市、岘港等大城市，中心街道灯火辉煌，旗花招展，公共空间装饰得既现代又不失文化底蕴。在熙熙攘攘的迎接新年人流中，可以感受到一个充满活力、开放且日益深层次融入国际社会的越南。

无论身处何地，越南迎接2026新年的氛围都映射出一个共同点：社区的凝聚力以及对未来的信心。在全球化融入的潮流中，越南以稳健的姿态步入新年，既珍视传统价值，又主动敞开门户迎接新机遇。这正是一个在国际友人眼中日益转型、友好、富有底蕴且充满希望的国家形象。

文/越南画报 龙阮 图/越通社 译/何芳