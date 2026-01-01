越南喜迎2026新年

在河内还剑湖地区的迎接2026新年辞旧迎新时刻的灿烂烟花。 越通社记者 黎东 摄
众多民众聚集在还剑湖周围观看迎接2026新年的烟花秀。 越通社记者 庆和 摄
太原省民众迎接2026新年的热烈气氛。越通社记者 陈庄 摄
宣光省清水边境乡迎接2026新年的文艺表演。 越通社记者 德寿 摄
广宁省民众在街道上欢度2026新年。 越通社记者 清云 摄
岘港市举行“点亮韩江 - 跑向未来”夜跑活动迎接2026新年。 越通社记者 陈黎林 摄
在林同省的带有浓郁民族特色的迎接2026新年文艺节目。 越通社记者 兴盛 摄
顺化跨年倒计时活动吸引众多民众前来共同迎接新年。越通社记者 文勇 摄
数千名民众和游客在庆和省芽庄坊4月2日广场观看迎接2026新年艺术表演。 越通社记者 阮成 摄
林同省大叻市林园广场座无虚席，观众们正观看“迎接2026新年”特别艺术表演。越通社记者 阮勇 摄
迎接2026新年的《芹苴人》歌舞节目。 越通社记者 阮恒 摄
主题为“愿望之春”的“西宁迎接2026新年”艺术表演在西宁省西宁坊苏权广场隆重举行。 越通社记者 明富 摄
民众聚集在胡志明市人委会总部前欢度2026新年。越通社记者 秋香 摄
众多民众聚集在西贡坊白腾码头观看2026新年烟花秀。越通社记者 秋香 摄
在2025年跨入2026新年的拍照难忘时刻。越通社记者 黄孝 摄
外国游客在河内满怀喜悦迎接新年。越通社记者 黄孝 摄
在河内、胡志明市、岘港等大城市，中心街道灯火辉煌，旗花招展，公共空间装饰得既现代又不失文化底蕴。在熙熙攘攘的迎接新年人流中，可以感受到一个充满活力、开放且日益深层次融入国际社会的越南。
无论身处何地，越南迎接2026新年的氛围都映射出一个共同点：社区的凝聚力以及对未来的信心。在全球化融入的潮流中，越南以稳健的姿态步入新年，既珍视传统价值，又主动敞开门户迎接新机遇。这正是一个在国际友人眼中日益转型、友好、富有底蕴且充满希望的国家形象。
文/越南画报 龙阮 图/越通社 译/何芳