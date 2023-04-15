越南力争跻身世界旅游业竞争30强

15/04/2023

在疫情后越南旅游市场逐渐复苏的背景下，政府总理范明正表示相信依托整个政治体系的参与、各企业和人民的同心协力，越南旅游业将朝着“特色产品-专业服务-手续便利-价格优惠-环境清洁-安全友好”的方向强劲发展，力争跻身世界旅游业竞争30强。

范总理在题为“快速复苏--加速发展”的2023年全国旅游工作线上会议发表总结讲话指出，越南政治制度稳定，地理位置优越，交通同步方便，海河山林齐备，自然风光雄伟壮丽，有世界新七大自然奇观之一，世界自然遗产3处、非物质文化遗产15项，名胜古迹41000余处，产物丰富，价位低于地区各国，尤其是54个民族的传统文化各有特色。这是旅游业发展的重要基础。

此外，越南旅游基础设施日益完善；旅游产品体系逐渐形成，满足市场多样化需求。旅游业竞争力不断提升，2019年在140个国家和地区中排名第63，比2011年上升17位；2021年在117个国家和地区中排名第52，比2019年上升8位。越南是旅游业增长率最高的三个国家之一。

然而，越南旅游业还存在着许多不足和限制，不稳实，缺乏竞争力，发展速度与潜力和优势不相称。发展旅游是整个政治体系、各级各部门和全社会的共同责任；作为经济尖端产业，旅游的发展是经济发展的一部分；经营理念必须从“提供我们有的”转为“提供客户需要的”；从“一季游”转为“四季游”；朝着安全、清洁、文明、现代、有吸引力的方向彰显旅游文化。

旅游业有助于消饥减贫，确保社会安全，保护与发挥文化价值，保护环境，维护国防安全。在当前趋势下，要大力推进数字化转型，打造和发展智能旅游生态系，同时加强国际合作，尤其是大型跨国旅游集团和企业。

旅游业是重要的经济部门，是“无烟工业”，对许多国家经济的贡献越来越大，是未来的发展趋势，是各国人民见面交流，增进相互了解，巩固团结友谊的桥梁，面向和平稳定、发展和繁荣的世界。



党的十三大确定：“大力推进旅游业结构调整，保障专业、现代、同步、可持持续和融入国际等。打造、发展国家旅游品牌与带有民族文化特色的独特形象相结合。到2030年，越南接待国际游客4700万至5000万人次，旅游业对GDP的贡献率约为14%至15%，服务业占GDP的比重约为50%以上。”



文图/越南画报 图/越通社 译/何芳