越南决心解除欧盟的“黄牌”警告

15/11/2025

凭借高度的政治决心、全系统的同心协力以及企业和渔民的共同努力，越南正在采取强有力行动，力求解除欧盟的“黄牌”警告，肯定其负责任海产品开采和生产国的地位。

从2017 年10 月23 日，欧盟委员会对越南海产品发出“黄牌”警告是一个严正的告诫，要求其改善渔业管理系统，遏制非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）海产行为。如未能及时纠正，越南可能面临海产品被禁止出口到欧盟的风险，而欧盟是越南最重要的市场之一。

2017年以前，欧盟市场曾占越南海产品出口总额的30%至35%。然而，在被发出“黄牌”后，这一数字急剧下降，到2024年仅占9%至10%左右，给越南渔业和出口企业造成了重大损失。

2017年以前，欧盟市场曾占越南海产品出口总额的30%至35%。然而，在被发出“黄牌”后，这一数字急剧下降，到2024年仅占9%至10%左右，给越南渔业和出口企业造成了重大损失。

越南政府深知这一警告的压力和意义，在打击IUU捕捞方面体现强大的政治决心。政府总理范明政在国家打击IUU捕捞指导委员会会议上多次强调：“我们向IUU捕捞宣战、解除欧盟‘黄牌’的目标不变。这是为了国家荣誉、党和国家的威望而非做不可、不能拖延、必须完成的事情”。

在此基础上，越南对渔业管理相关的法律框架进行了审查、修订和完善，以确保符合国际规范。《2017年渔业法》增添了许多新规定，为渔业管理、监督和违规处理工作奠定了坚实的法律基础。

越南渔业协会常务副会长阮周回副教授、博士评价：“将IUU相关规定法律化是及时的举措，为违规行为提供了强有力的制裁” 。

根据农业与环境部的报告，截至2025年10月底，越南在79941艘渔船中共有 79800艘（占总数的99.8%）已完成国家渔业数据库（VNFishbase）的注册和信息更新。15米级以上渔船的航程监控设备（VMS）安装率超过99%。

VMS系统有助于实时跟踪渔船的位置和航行轨迹，及时发现违规行为。同时，VNFishbase数据库也正在持续完善，整合了注册、捕捞许可证、捕捞日志和产量证书等信息，并实现各部委、行业和地方之间的数据互联互通。

自2017年以来，越南在所有渔港同步部署了电子捕捞、收购和转运日志系统（e-logbook）和电子海产品追溯系统（eCDT）。

越南渔业渔政局副局长武缘海表示：“我们正努力确保所有船长15米级以上的渔船在离开和抵达港口时，都能通过eCDT系统进行申报” 。

与此同时，越南对IUU违规行为实施了严厉的处罚措施。据公安部报告，截至2025年10月27日，已对84起非法捕捞案件提起公诉，涉及130名被告。得益于此，渔民的守法意识有了积极转变。

清化省岑山坊TH 91434-TS号渔船船主范玉心分享：“以前出海比较自由，约束少。现在打击IUU的规定更严格了，但这也有利于我们管理产量，明确捕捞区域。最重要的是，只有遵守规定，我们的产品才能出口，渔船才能可持续地走向远海。我和乡亲们都努力正确执行，为了渔业的未来” 。

这些努力已开始显现积极成果。据最新报告，在2025年10月28日至11月4日这一周的时间，尚未发生任何越南渔船因侵犯外国领海而被处罚的案件。

解除欧盟“黄牌”不仅能带来直接的经济利益，而展现了越南渔业的成熟，标志着该行业正向着透明、可持续和负责任的方向强劲转型。

这场“战役”仍在继续，但凭借已取得的成果，越南正迈出坚实步伐，以一个充满活力、尊重国际法、坚定走绿色可持续发展道路的沿海国家形象，在全球市场确立声誉。