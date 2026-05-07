越南主张严厉打击侵犯知识产权行为

07/05/2026

在知识产权侵犯行为日益复杂、手段愈发隐蔽的背景下，越南同世界许多国家，坚决反对并严厉打击此类违规行为。这既是越南的高度优先事项，也是其一以贯之的主张和政策，旨在营造健康、透明的营商环境，并推动以科学技术、创新和数字转型为核心动力的增长模式转型。

5月1日，针对记者提问关于美国在保护和执行知识产权年度全球评估报告中将越南列入“重点观察国家”名单有何反应时，越南外交部发言人范秋姮明确表示：

长期以来，越南在保护知识产权方面付出了巨大努力。这包括完善法律规章体系、提高全民意识、加强与世界知识产权组织（WIPO）、美国及其他国家的国际合作，并坚决打击和严惩违规行为。这既是高度优先事项，也是越南建设透明营商环境、转型增长模式的一贯主张。

知识产权：越南发展政策中的优先事项

在全球经济向知识驱动和创新驱动深度转型的背景下，越南确定科学技术、创新和数字转型是引领国家在2045年（建国百年之际）跻身高收入发达国家行列的三大战略支柱。在这三大支柱中，知识产权发挥着国家创新战略的核心作用。它不仅是营造透明、有利环境的法律工具，更是激励发明家、企业和整个社会安心创造、为国献策的精神动力。

因此，越南正致力于完善政策机制，加大体制改革力度，实现申请处理流程现代化，并普及知识产权知识，使其成为帮助企业保护智力资产、打造品牌、提升竞争力和吸引投资的得力工具。

此外，包括与WIPO在内的多项国际合作倡议正在开展，旨在帮助越南接触先进的知识产权管理模式，推动智力资产商业化，激发社会的创造活力。

事实证明，越南企业界正日益主动地运用知识产权，特别是在品牌发展战略和国际市场扩张中。目前，全国已有近100万个注册商标，其中大部分属于国内企业。Vinamilk、Viettel、中原等众多知名品牌已在美国、欧盟、日本等国际市场注册知识产权，以拓展业务并防范争端。

不断完善体制，提高执法效能

近年来，越南知识产权法律体系取得了长足进步。2005年颁布的《知识产权法》是重要的法律基石，首次建立了较为完整的确权、保护和执法框架。此后，该法在2009年、2019年、2022年及最近的2025年进行了多次修订，旨在接轨国际标准，并反映经济与技术的快速更迭。

2025年修订版《知识产权法》被视为重要里程碑，重点在于行政手续改革和推动数字转型。据此，工业产权申请的处理时间显著缩短。特别是，法律补充了针对专利和商标申请的快速审查机制，处理时限仅为3个月，这在国际上也是领先的。

此外，新法将保护范围扩大至图形界面（GUI）、数字符号等非物质产品。值得关注的是，法律首次明确提及了人工智能（AI）相关问题。

在完善体制的同时，越南还加大了执法力度。从中央到地方的职能部门加强了监察检查，严厉打击电子商务、假冒伪劣等敏感领域的侵权行为。值得一提的是，越南在河内和胡志明市设立了知识产权专门法庭，提升了纠纷解决的专业性和效率。

2021-2025年阶段，越南受理工业产权申请超过42.3万件，同比增长26%以上；处理申请超过43.6万件，增长近70%；授予保护证书超过25.5万份，增长55%以上。

事实证明，尽管侵权行为依然复杂多变，但这是全球共同的挑战。关键在于越南始终主张严惩违规，且政策日益完善，执法能力不断提升，为保护合法权益和提高国家竞争力奠定了坚实基础。