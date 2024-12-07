越南为迈向高收入国家下决心

07/12/2024

2024年，全球形势继续复杂难测；激烈的战略竞争；乌克兰、中东、红海冲突升级，朝鲜半岛、台海紧张局势升级；汽油、基本货物价格上涨和运输成本大幅波动；经济、贸易复苏缓慢且不稳定；全球投资和需求下降；汇率和利率的不可预测的波动；自然灾害、气候变化、能源和粮食安全以及网络安全等挑战日益严峻。

越南对外部波动灵活有效地反应；克服连续多年存在的内部局限；花费大量时间和资源来解决突发问题，尤其是应对和克服在多地方自然灾害造成的严重后果。

政府提出GDP增长约为6.5%至7%的目标，力争到2025年底达更高增长率（7%至7.5%），GDP规模位居全球排名第31-33位。人均GDP约达4900美元。加工制造业占国内生产总值的比重达到24.1%；居民消费价格指数（CPI）平均增速约为4.5%；社会劳动生产率平均增长5.3%-5.4%；受过职业技能培训的工人比例约为70%；城市失业率低于4%；多维贫困发生率下降0.8%- 1%。

为了实现上述目标，越南优先促进增长、加快公共投资资金拨付进度、有选择地吸引外资、加强贸易促进。特别是促进数字化转型、绿色转型、循环经济、共享经济、知识经济；建设金融中心、自贸区和高新技术产业，如半导体芯片、人工智能新产业等；有效地展开半导体体工业发展战略。 注重完成关键重要的国家基础设施体系，尤其是交通基础设施、能源、适应气候变化等战略项目。

越南力争2025年成为东盟有关全球创新指数的三个领先国家之一；发展文化，改善人民物质、精神和健康生活；落实对革命有功者政策、可持续扶贫和弱势群体扶持政策；力争到2025年清除全国危旧房；建设保障性住房10万套以上；可持续发展海洋经济和国家海洋空间；到2030年，彻底解除IUU黄牌警告，发布应对非传统安全威胁的国家总体战略。

此外，同步、全面、有效展开对外工作和融入国际活动；共同维护和平稳定的环境，为引进资源服务于国家发展，巩固和提高国家地位和威望创造便利条件。与发挥经济增长动力相关的经济外交工作得到加大，举办好重要的多边活动。

文/越南画报 图/越通社 设计/庄绒 译/何芳