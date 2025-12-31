越共中央总书记苏林：弘扬越南智慧与本领 在新发展时代稳步阔步前行

31/12/2025

在越南共产党第十四次全国代表大会任期开局之年的2026年新年即将到来之际，越共中央总书记苏林接受了越通社记者的采访。越通社谨向读者介绍采访内容全文。

记者：2020—2025年任期内，越南面临了前所未有的困难和挑战，但在党的领导下，在整个政治体系、全民和全军的共同努力下，我们在贯彻落实越共十三大决议方面取得了许多重要且较为全面的成果。请您分享一下这一时期最突出的成就。

越共中央总书记苏林：首先需要肯定的是，过去一个任期国家所取得的成果，是党英明领导的结晶，是整个政治体系果断作为的结果，而最重要的是，是我国人民在最艰难时刻所展现出的同心同德、坚定意志、非凡本领和深厚情义的集中体现。

越共十三大任期是一个极其艰难的阶段。新冠肺炎疫情、自然灾害、气候变化、国际局势动荡以及经济困难、供应链中断、就业、财政和银行体系压力等问题接踵而至、持续不断，给我们提出了一道道极其棘手的考题，要求我们迅速、准确、果断地拿出政策、对策和处置措施。困难大如山，但我们已经成功跨越，抵达目标。可以肯定的是，在重重困难之中，国家保持了稳定，社会秩序和信心得以巩固，生产销售的经济“血脉”得到及时恢复，使我们能够继续向前迈进。

在经济方面，我们付出了巨大努力，在推动疫后复苏的同时，着力稳定宏观经济大盘，使经济不因外部风浪而动荡。许多行业、地方和企业主动应变、创新求变，积极开拓市场、创造就业、保持生产节奏。结果表明，我国经济展现出了强大的抗压能力、顽强韧性和不退缩的精神。

在社会领域，我们始终坚持发展不仅是增长，更是人民生活安定、持续改善。在艰难时期，守望相助、“一方有难、八方支援”的精神，军队、公安、医务人员、教师、工人等一线力量所作出的默默而巨大的牺牲，为我们留下了关于团结力量的深刻启示。社会保障、减贫政策以及对弱势群体和困难地区的关怀持续推进，目标十分明确：不让任何人掉队。

在对外方面，我们坚定奉行独立自主的对外路线，做朋友、做可信赖的伙伴，做国际社会负责任的一员。在世界分化加剧、竞争激烈的背景下，能够保持和平稳定环境，拓展合作关系，争取发展资源，是极其宝贵的成果。我们的对外工作不仅是“多交友、少树敌”，更重要的是拓展发展空间、提升国家地位，在和平、友好、合作、平等的基础上实现共同发展。

在党的建设和政治体系建设方面，我们始终坚守最根本的原则：严明纪律规矩、保持廉洁自律、净化干部队伍、巩固人民信任。反腐败、反浪费、反消极现象工作持续深入推进，坚持有案必查、有责必究，不回避、不设禁区、不搞例外。目标不仅在于处理违规行为，更在于警示教育、完善机制，追求真理、鼓励先进，使干部能够安心为国为民履职。

总的来看，如果用一句话概括本届任期最突出的成就，那就是：我们以意志、毅力和团结战胜了挑战，在保持稳定中谋发展，在持续整顿和完善中走得更快、更稳。成绩值得珍惜，但必须保持清醒与谦逊，绝不能“在月桂树花环旁沉睡”。前方仍有许多大事、难事，要走得远、走到终点，最重要的仍然是坚定信念、严守纪律，把国家民族利益和人民幸福放在首位。

记者：请您评价本届任期内反腐败、反浪费、反消极现象工作的成效，并谈谈下一任期推动党更加清廉坚强，引领国家稳步迈入新的发展时代的方向。

越共中央总书记苏林：反腐败、反浪费、反消极现象是一项极其重大的工作，关乎党的声誉、国家法纪，更重要的是关乎人民的信任。

回顾过去一个任期，可以肯定，“反内侵之敌”的斗争已经发生了明显而深刻的变化，更加深入本质，更加系统、果断、科学、有力。这项工作不再只是政治决心，而是成为整个体系的经常性行动，并得到广大人民群众的认同和支持。同时，我们将重点从单纯反腐拓展到同时反对浪费和消极现象，因为浪费往往不显山露水，但危害极大，消耗国家资源，拖慢发展步伐。

令人欣慰的是，在这一过程中，我们越来越深刻地认识到一个真理：净化干部队伍不是阻碍发展，而是为了实现更加健康、更加可持续的发展。查处违规行为不是削弱体系，而是为了严明纪律、强化秩序，使队伍更强，让正直之人有立足之地，让守法之人有依靠，杜绝政治体系中的“蛀虫”。

但也必须清醒看到，腐败、浪费、消极现象具有“先天性缺陷”和“内侵之敌”的特征，隐蔽性强。有的地方、有的时期未能及早识别；仍存在回避、推责、“怕担责”的现象；体制机制仍有漏洞；对公共资产、投资项目、土地、招投标等领域的管理，如不严格把控，极易滋生问题。因此，成绩值得肯定，但绝不能掉以轻心。必须建立“疫苗”、“抗生素”和“预防医学”、“公共卫生”体系，实现早预防、早发现、早阻断。

关于下一任期的方向，我想强调以下几个重点，坚持既坚决又持久，步步为营、行稳致远：

第一，把国家民族利益和人民利益置于至高无上的位置。斗争要坚定、持之以恒、常抓不懈；处理问题要严格依法依规，同时合情合理、体现人文关怀；不设禁区、不搞例外。同时，要建立保护敢想敢干、勇于创新、为公共利益担当的干部机制，确保做对事的人不吃亏，做好事的人的不被孤立。

第二，强力转向预防，把预防作为根本。惩治是必要的，但更重要的是不让不良现象有滋生空间。必须持续完善体制、制度和流程，明确责任和权限，加强监督，特别是在容易滋生消极现象的领域，进一步提高公开透明度。

第三，集中完善法律法规，堵塞漏洞，构建廉洁“标准框架”。党的正确主张必须全面、系统地转化为法律制度；分级放权必须与权力制约相配套；授权必须伴随责任约束，防止“空白地带”变成“灰色地带”。要通过综合措施，使任何人都“不能腐、不敢腐、不想腐”。

第四，把反对浪费作为一条极其重要的战线。浪费不仅是金钱的浪费，更是时间、机会、资源乃至信任的浪费。因此，要彻底清理久拖不决、效率低下的项目，严肃财经纪律，提高公共治理质量，确保每一分钱、每一寸土地、每一项公共资产都真正服务于发展、服务于人民。我们优先把资源用于发展，这一过程中也潜藏浪费风险，必须提前警示、防患未然。

第五，充分发挥基层党组织作用和人民监督作用。哪里党组织坚强、纪律严明，哪里人民知情、参与、监督到位，消极现象就难以滋生。反腐败、反浪费、反消极现象不能只是职能部门的事情，而必须成为整个体系的思维方式和行为规范，其中领导干部特别是“一把手”的示范作用至关重要。

我还想强调，迈入新的发展阶段，我们需要一个清廉的机构以赢得人民信任，一个强有力的机构以推动工作，一个有人文关怀的机构以凝聚力量。这项工作必须高度清醒：改正错误应当坚决有力，坚持真理应当倍加珍视；严肃处理以震慑，但更要完善机制，使好人能干事、干成事，使社会运行更加透明、有序。

记者：在越共第十四次全国代表大会召开前夕，请总书记谈谈本次大会的意义、指导思想、战略视野以及建设富强、繁荣、文明、幸福越南的时代愿景。

越共中央总书记苏林：

党的每一次代表大会都是重要里程碑，而第十四次全国代表大会意义尤为深远。我们在世界局势快速变化、不稳定性上升、难以预测的背景下召开大会；同时，经过数十年革新，国家已具备新的基础、潜力和地位，也面临更高、更紧迫的发展要求。这是我们必须直面现实、准确识别机遇与挑战、系统总结成绩、清晰指出短板，最重要的是统一意志、统一行动，稳步前行的关键时刻。

我认为，本次大会需要明确并广泛传播三大核心思想和战略视野。

第一是团结与信心。团结不是口号，而必须成为整个体系和每一位越南人的行为方式：党内团结、党群团结、党心与民心相通，懂得把共同利益放在首位，必要时放下个人得失。同时要坚定信心：坚信所选道路，坚信民族力量，坚信只要持之以恒、为国为民，美好未来终将到来。

第二是纪律与突破。国家要走得快，需要突破；要走得远，必须有纪律。因此，大会明确行动方针：“团结—民主—纪律—突破—发展”。这里的突破不仅是做几件新事，而是以新思维直面真正的瓶颈：体制机制、机构运行、人力资源质量、治理能力、公务纪律，使国家运行更加顺畅、公平、透明、高效。

第三是以人为本、以知识为驱动的发展。对“富强、繁荣、文明、幸福”的追求，最终体现在最朴素的指标上：人民是否有更好的工作和更稳定的收入，住房是否更体面，子女教育是否更便利，医疗是否更有保障，老人是否有所依靠，困难地区是否得到及时帮助。要实现这些“更好”，就必须把知识、科技、创新、数字化转型作为新增长模式的关键动力，同时充分激发包括民营经济在内的各类社会资源。

大会的战略视野还与明确的时间节点紧密相连：作出决策，确保2030年目标全面实现，并逐步落实到2045年的长远愿景。这些目标将成为全社会共同奋斗的坐标，使每个行业、每个地方、每个机构、每位公民都能找到自身在共同征程中的位置。

按计划，越南共产党第十四次全国代表大会将于2026年1月19日至25日在首都河内举行。这是党和民族的重大政治事件，是胡志明时代国家历史上的重要里程碑，标志着千年文脉的汇聚与新时代奋发图强的起点。广大干部、党员和人民高度关注、热切期待大会圆满成功。我坚信，第十四次全国代表大会必将成为汇聚智慧、本领和抱负的一次大会，是讲真话、议要事、作正确决策的大会。

记者：值此2026年新年之际，您希望向越南人民和国际社会传递怎样的信息？

越共中央总书记苏林：在2026年新年到来之际，我想向大家传递一个简短而真诚的信息。

致越南人民，我谨致以最深切的感谢，感谢大家的信任、默默的付出、坚韧与深情，在充满不确定性的岁月中彼此扶持、守护国家。我祝愿每个家庭平安迎新年；希望每个人在新的一年里，把一件朴素的事情做好——把自己的工作做得更好，让物质和精神生活一天天改善。当数以百万计的“更好”汇聚在一起，国家就会以坚实而持久的方式强大起来。

我也希望各级干部、党员始终铭记：职务越高，责任越大；权力越多，自我约束越要严格。凡是有利于人民的事，要尽最大努力去做；凡是给人民添麻烦的事，要竭力避免；错的要改，好的要护。

致国际朋友和国际社会，越南始终珍视善意、信任与合作。我们愿同各国、各组织和世界各国人民一道，建设和平、稳定、合作共赢的发展环境。越南将始终是可信赖的伙伴、负责任的成员，携手应对气候变化、非传统安全、包容性发展、数字化转型和创新等共同挑战。我们相信，一切美好都始于相互尊重、真诚对话，以及造福各国人民的务实合作。

祝全国同胞、全体战士和国际朋友2026年身体健康、平安顺遂、合作共赢、共同发展。

2026年新年快乐！