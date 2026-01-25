越共中央总书记苏林署名文章：奋勇前进！胜利必将属于我们！
越通社《越南画报》谨向读者介绍越共中央总书记苏林署名文章：奋勇前进！胜利必将属于我们！
越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）刚刚圆满成功闭幕。这是一次极其重要的政治盛会，为国家开启了新的发展纪元。大会高度凝聚了全党、全民、全军的意志、愿望和决心，集中体现了民族智慧和奋发图强的渴望。大会提出的方针——“团结—民主—纪律—突破—发展”，不仅是一句口号，更是一声时代的号角，是对历史责任的庄严宣示，坚定彰显了我们对党、胡志明主席和人民所选择道路必胜的信心。
经过精心、周密、科学的筹备，并广泛吸纳全党、全民的意见建议，越南共产党第十四次全国代表大会通过的各项文件充分体现了战略眼光和最大的政治决心。特别是，在历届党代会历史上尚属首次，越共十四大在通过决议的同时，配套制定并颁布了行动计划——这是为确保大会决议能够立即走进实践的一项突破性举措。从主张到计划，再到组织实施，均明确了责任主体、时间安排、资源保障以及最终目标。正因如此，越共十四大决议真正成为全党和整个政治体系的行动指南，成为引领国家走上新的发展道路的“指路明灯”。
越共十四大决议明确提出了2026—2030年及至2045年愿景的总体目标：保持和平稳定环境，推动国家快速、可持续发展；全面改善和提升人民生活水平；增强战略自主、自立自强，在民族新时代奋勇前行。该目标方向清晰、取向大胆且切实可行。更为重要的是，越共十四大文件当即将坚定有力的行动精神具体化。随决议一并颁布的行动计划，着重强调对各项任务必须坚持“正确选择、迅速实施、落实到位、以结果为检验标准”的要求。大会作出的每一项重大决策，均被转化为切实可行的实施方案，明确了目标任务、落实举措和评估标准。“以民为本”的思想贯穿始终：人民是发展事业的中心和主体，一切政策措施都着眼于不断改善人民物质和精神生活，同时高度重视尊重、倾听人民意愿、充分发挥人民当家作主的作用。正因如此，越共十四大决议不仅停留在愿景和方向层面，而是饱含现实气息，激发起强烈的发展渴望和行动动力，在大会闭幕后即可迅速付诸实践。
* 从决议到行动
决议已经出台，行动计划已经明确，剩下的问题就是落实行动。越共十四大要求各级党委迅速组织传达、学习、贯彻落实，把决议具体化为符合本地、本单位实际的各项计划和方案，尽快将决议和行动计划落到实处、付诸实践。总体要求是，必须坚决实现从“说”到“做”的转变，把认识转化为行动。
大会文件明确指出，要坚决、彻底克服“说得多、做得少”、“说得好、做得差”、“言行不一”等现象，坚决杜绝官僚主义、形式主义的工作作风。各级党委、各级党组织以及每一名干部、党员，特别是一把手，必须切实增强责任意识，发挥示范带头作用，把各项决策部署转化为现实成果。从现在起，“说到做到”必须成为行动准则；凡是提出的各项主张和任务，都要明确目标、措施，做到责任与结果相挂钩、突破与可持续相统一，执行纪律必须与人民的满意度紧密相连。
迈入新的阶段，每一项正确的主张一经提出，必须以十倍的决心、百倍的行动在实践中加以落实；政治决心必须达到最高程度，付出必须达到最大力度，行动必须最为坚决——这是源自民族发展意志与发展渴望的时代命令。从中央到地方，从党政机关到祖国阵线以及各政治社会组织，必须以崭新的精神面貌投入落实工作。其中，每一名干部、党员，首先是每一位中央委员会委员，都必须发挥表率作用，敢想、敢说、敢做、敢担当、敢于创新，致力于共同利益，把服务人民的实际成效作为衡量工作成效的最高标准。
* 未来5—10年的关键阶段未来5—10年，正是对国家“两个一百年”战略目标具有决定性意义的关键阶段。在这一并不算长的时期内，我们既要完成2026—2030年五年阶段的发展目标，又要为迈向2045年更高发展水平奠定坚实基础。
到2030年，我国的目标是建成具有现代工业体系的中等偏上收入国家。这就要求经济在连续多年内保持年均10%或更高的增长速度——这是前所未有的突破性速度，但只要充分发挥各类资源优势，完全具备现实基础。到2045年，我们必须不折不扣地实现建设一个发展水平高、收入水平高、与世界发展水平相当的越南这一目标。
正因为时间紧迫、任务繁重且具有决定性意义，越共十四大提出了一系列具有革命性和突破性的主张和举措，旨在抢抓每一个机遇、战胜一切挑战。在未来五年内，我们必须在所有关键领域实现全面提速：经济必须实现突破性发展，保持持续较高的增长水平；科技和创新必须得到强力推进，成为推动发展的核心动力；体制改革和营商环境改善必须果断推进、更加通畅，以全面释放社会各类资源。
与此同时，必须对教育、医疗、文化等社会领域给予与经济增长同等力度的重视和投入，确保发展协调、可持续。党和政治体系的建设和整顿工作继续面临极高要求，特别是要建设一支与时代使命相匹配的干部队伍——在品德、智慧和政治定力等方面真正成为表率，具备领导并胜利完成党、国家和人民赋予的重大任务的能力。
越南共产党第十四次全国代表大会任期，是全党、全民以最高成绩迎接建党100周年（2030年）的极其重要阶段。从现在起，必须在领导和治理中牢固树立“立足5年、放眼20年”的思维。也就是说，圆满完成眼前5年的目标，同时就是为未来更长时期的发展奠定坚实基础。今天作出的正确而具有突破性的决策，不仅将为2026—2030年阶段带来立竿见影的成果，还将为未来数十年的跨越式发展蓄势赋能。如果我们抓住机遇，战胜这5—10年关键期的挑战，国家必将能强劲腾飞，实现在21世纪中叶建成强盛越南的宏伟愿景。反之，若错失机遇，或在这一关键阶段出现迟缓和失误，代价将极其沉重——甚至可能失去整个民族的发展机会，在快速变化的世界中进一步落后。正因如此，全党、全民更加坚定决心，从任期伊始就迅速行动、果断作为，不让“浪费一天、迟缓一周”的情况发生。
* 迎难而上展望未来，我们别无选择，唯有成功。第十四次全国代表大会点燃了必胜的信念之火，把极其沉重而又无比光荣的历史使命交到全党、全民肩上。前方困难和挑战重重，但党绝不允许在既定道路上出现任何退缩或失败。与党同行的，是一亿多同胞的信任与期盼，而摆在我们面前的，是整个民族在21世纪的命运。党提出的“民富、国强、民主、公平、文明”目标，不仅是崇高愿望，更是对人民作出的庄严承诺。因此，每一名干部、党员，特别是担负重任的领导干部，都必须不断自我激励、自我超越。我们不允许推迟改革，不允许行动迟缓，更不允许自满自足、躺在功劳簿上睡大觉。以往任期的实践表明：哪里政治决心坚定、领导指挥集中统一、工作深入细致，那里就会发生积极变化；反之，若松懈、主观臆断、缺乏果断，再正确的方针也难以成功。
历史已经证明：越南民族从未向任何敌人或困难屈服。从建国卫国之初，先辈们就铸就了坚韧不拔的传统，越是艰难险阻，越是团结一心、同舟共济，走向胜利。20世纪，在党的领导旗帜下，民族创造了“煊赫五洲,震动地球”的伟大胜利。进入新时代，面对经济社会发展的新战场，我们必须大力弘扬“迎难而上、绝不退缩，一往无前、永不止步”的奋斗精神。党和人民决心在建设和保卫社会主义祖国的事业中夺取胜利，因为任何一步迟缓、任何一个目标的落空，都会影响整个民族的未来。“成功，一定成功！”——这是我们在贯彻落实第十四次全国代表大会决议时必须铭刻于心的精神状态和政治决心。
在世界动荡加剧的背景下，机遇与挑战从未像今天这样复杂交织。国家命运取决于我们把握机遇、战胜挑战的能力。深度融入国际社会，意味着越南面临更大的竞争压力，但同时也打开了吸收先进知识、技术和外部发展资源的大门。经济全球化在为越南商品和服务打开广阔国际市场的同时，也对我们增强内生发展动力、推动产业向全球价值链中高端攀升提出了更高要求。世界地缘政治的动荡可能影响和平稳定环境这一发展前提，因此，维护独立、主权和和平环境的任务愈发重要。新形势呼唤新思维、新视野：我们必须坚持战略主动，在分析研判上保持清醒敏锐，在应对策略上做到灵活创新，始终坚守原则但绝不教条、绝不僵化。
凭借越南民族的智慧和气魄，凭借人民的信任与同心协力，我们完全有理由坚信：有利条件将多于挑战。国家在统一半个多世纪后，综合实力空前增强，为我们自信前行奠定了基础。越南在国际舞台上的信誉和地位不断提升，为争取国际社会的支持与合作创造了有利条件。关键在于最大限度发挥内力，善于借助外力，把这种综合优势转化为国家发展的强劲动力。主动适应、积极创新，正是越南在风云变幻的时代中破浪前行的关键所在。
* 必定胜利
在这一特殊时刻，胡志明主席的箴言比以往任何时候都更加回响在耳畔：“前进！胜利必将属于我们！”当年，正是这一号召化为必胜信念，激励全民族奋起争取独立、自由。今天，在建设和保卫祖国的事业中，这一号召依然激荡人心，催促我们战胜贫穷和落后，建设繁荣幸福的国家，与世界各国并肩前行。
近600万名党员、1亿多同胞心中都燃烧着建设强盛越南的梦想之火。第十四次全国代表大会把决胜的旗帜交到我们手中。现在，正是全党、全民、全军进一步凝聚意志、汇聚力量，同心同德，大力开展劳动、学习、工作和战斗竞赛，为胜利落实大会各项决议而努力奋斗的关键时刻；是将一切主张、决议转化为具体行动和实际成果的决定性阶段。国家的未来与命运呼唤我们立即行动，并且要行动得更加果决、更加有力。全党、全军和全国各族人民正以“一人担双岗”的精神状态，凭借新知识、新科技的强大支撑，在党的坚强领导下，以钢铁般的意志，在经济、文化、社会等各条战线上，如同“和平建设时期的战斗者”一般奋勇拼搏，必将使发展成效成倍、成十倍乃至成百倍地放大。