越共中央总书记苏林署名文章：奋勇前进！胜利必将属于我们！

经过精心、周密、科学的筹备，并广泛吸纳全党、全民的意见建议，越南共产党第十四次全国代表大会通过的各项文件充分体现了战略眼光和最大的政治决心。特别是，在历届党代会历史上尚属首次，越共十四大在通过决议的同时，配套制定并颁布了行动计划——这是为确保大会决议能够立即走进实践的一项突破性举措。从主张到计划，再到组织实施，均明确了责任主体、时间安排、资源保障以及最终目标。正因如此，越共十四大决议真正成为全党和整个政治体系的行动指南，成为引领国家走上新的发展道路的“指路明灯”。

越共十四大决议明确提出了2026—2030年及至2045年愿景的总体目标：保持和平稳定环境，推动国家快速、可持续发展；全面改善和提升人民生活水平；增强战略自主、自立自强，在民族新时代奋勇前行。该目标方向清晰、取向大胆且切实可行。更为重要的是，越共十四大文件当即将坚定有力的行动精神具体化。随决议一并颁布的行动计划，着重强调对各项任务必须坚持“正确选择、迅速实施、落实到位、以结果为检验标准”的要求。大会作出的每一项重大决策，均被转化为切实可行的实施方案，明确了目标任务、落实举措和评估标准。“以民为本”的思想贯穿始终：人民是发展事业的中心和主体，一切政策措施都着眼于不断改善人民物质和精神生活，同时高度重视尊重、倾听人民意愿、充分发挥人民当家作主的作用。正因如此，越共十四大决议不仅停留在愿景和方向层面，而是饱含现实气息，激发起强烈的发展渴望和行动动力，在大会闭幕后即可迅速付诸实践。

* 从决议到行动

决议已经出台，行动计划已经明确，剩下的问题就是落实行动。越共十四大要求各级党委迅速组织传达、学习、贯彻落实，把决议具体化为符合本地、本单位实际的各项计划和方案，尽快将决议和行动计划落到实处、付诸实践。总体要求是，必须坚决实现从“说”到“做”的转变，把认识转化为行动。

大会文件明确指出，要坚决、彻底克服“说得多、做得少”、“说得好、做得差”、“言行不一”等现象，坚决杜绝官僚主义、形式主义的工作作风。各级党委、各级党组织以及每一名干部、党员，特别是一把手，必须切实增强责任意识，发挥示范带头作用，把各项决策部署转化为现实成果。从现在起，“说到做到”必须成为行动准则；凡是提出的各项主张和任务，都要明确目标、措施，做到责任与结果相挂钩、突破与可持续相统一，执行纪律必须与人民的满意度紧密相连。

迈入新的阶段，每一项正确的主张一经提出，必须以十倍的决心、百倍的行动在实践中加以落实；政治决心必须达到最高程度，付出必须达到最大力度，行动必须最为坚决——这是源自民族发展意志与发展渴望的时代命令。从中央到地方，从党政机关到祖国阵线以及各政治社会组织，必须以崭新的精神面貌投入落实工作。其中，每一名干部、党员，首先是每一位中央委员会委员，都必须发挥表率作用，敢想、敢说、敢做、敢担当、敢于创新，致力于共同利益，把服务人民的实际成效作为衡量工作成效的最高标准。