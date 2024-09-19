越中经济合作新机遇

19/09/2024

越南与中国地理相近，人民消费习惯相似，加上悠久的传统贸易关系，造就了越南向中国市场出口货物的巨大优势。

据越南海关数据，越对华出口额2023年达612亿美元，同比增长5.6%；2024年7个月，达1122亿美元，同比增长25%。中国继续是越南的第一大进口市场和第二大出口市场。

越南向中国出口货物包括手机、电子设备零部件、橡胶、农产品、海产品等，从中国进口机械设备、服装业和皮鞋业原料、钢铁、建材以及日常用品等。



近年来，越南与中国签署了许多双边合作协议和多边协议，如东盟-中国自由贸易协定（ACFTA）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）；当前，中国正在加快步伐参与全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

适值越共中央总书记、国家主席苏林对中华人民共和国进行国事访问之际，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，为越南新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼出口中国铺平道路。

中国仍是越南果蔬最大进口市场，上半年出口额达21亿美元，占出口总额的64%，同比增长22%。

其间，习近平总书记强调，中方愿意加大越南农产品进口力度，为越南优质农产品进入中国市场创造有利条件。总书记、国家主席苏林建议，双方在绿色经济、数字经济等中国优势领域加大投资合作。

在投资方面，据越南计划投资部统计，2024年头7个月，共有91个国家和地区向越南投资。新加坡投资金额仍然领先，但中国资金源源不断涌入越南，位居新投资项目数量榜首。



越南计划投资部部长阮志勇表示，最引人注目的积极信号是，来自中国的投资开始出现高科技、电力和电子、加工制造业、基础设施、可再生能源、电动汽车等领域的国际级大集团的身影。事实上，近年来中国对越投资已从木制家具、钢铁、皮鞋、服装、食品加工、塑料包装等领域转向高新技术、工业零部件、电子、汽车、绿色能源等领域。

经贸合作是“越中全面战略合作伙伴关系”整体关系的亮点。越南和中国过去和现在都是彼此最重要的贸易伙伴。事实上，越中经贸投资合作仍有很大发展余地。

