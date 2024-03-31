贡族服装之美
据越南少数民族委员会和统计总局对2019年54个民族社会经济状况进行的调查结果，截至2019年4月1日，贡族人口为2729人，其中男性1341人，女性1388人。贡族主要聚居在西北部的莱州和奠边两省。这是人口不到一万的少数民族之一，至今仍保留着许多独特的传统文化，尤其是色彩图案惹眼夺目的服装。
男装为纯黑靛色衣服，没有纹饰，订着黑布纽扣。
女装比男装讲究得多，上衣分为两款：一款襟袖以蓝红黄白布块搭配，下摆绣着独特花纹，另一款黑袖开领，襟边订着银扣，缝着彩线。下身穿绣花褐布裙或黑裙。裙身饰有彩色条纹、云纹、舞者、小塔大塔等图案。塔型是森林生长的象征。裙腰用绿色或黑色宽幅布，腰带用两层靛蓝棉布，增添服装的美感。
贡族不种棉织布，只从泰族和老挝购买靛蓝布来缝制本族文化特色的衣服。
贡族女子的发型，除了讲究美观，还有已婚和未婚之别。未婚女子在脑后扎髻，已婚女子则在头顶扎髻并用两个发簪固定。发簪由动物骨头制成，一端订着银币。头巾与泰族的“标”巾相同。
有女儿的贡族人家都编织一个叫做“笾”的竹箱，装着母亲为女儿准备的布料、衣服、饰品等嫁妆，放在香案底下，不得移动。贡族人擅长处理竹子技能，所做的“笾箱”坚实耐用，日久弥新，不会发霉或腐烂。
据越南少数民族委员会和统计总局对2019年54个民族社会经济状况进行的调查结果，截至2019年4月1日，贡族人口为2729人，其中男性1341人，女性1388人。