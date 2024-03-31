贡族服装之美

31/03/2024

据越南少数民族委员会和统计总局对2019年54个民族社会经济状况进行的调查结果，截至2019年4月1日，贡族人口为2729人，其中男性1341人，女性1388人。贡族主要聚居在西北部的莱州和奠边两省。这是人口不到一万的少数民族之一，至今仍保留着许多独特的传统文化，尤其是色彩图案惹眼夺目的服装。

男装为纯黑靛色衣服，没有纹饰，订着黑布纽扣。





女装比男装讲究得多，上衣分为两款：一款襟袖以蓝红黄白布块搭配，下摆绣着独特花纹，另一款黑袖开领，襟边订着银扣，缝着彩线。下身穿绣花褐布裙或黑裙。裙身饰有彩色条纹、云纹、舞者、小塔大塔等图案。塔型是森林生长的象征。裙腰用绿色或黑色宽幅布，腰带用两层靛蓝棉布，增添服装的美感。

