让西原地区翻身的助推器

24/01/2023

西原属高原地形，远离各经济中心，与邻近省市连接还困难；经济规模小，社会经济基础设施，特别是交通基础设施仍然缺乏、薄弱和不协调。

经过近20年的努力，西原地区经济规模不断扩大，2020年本地区生产总值达约287万亿越盾，比2002年增长13倍；2002-2020年平均本地区生产总值为7.98%，在各区域的排榜种名列前茅。经济结构朝着减少农业比重、增加服务比重、工业化等方向转变。农业方面，本地区已成为主要农业产区，其中咖啡、橡胶、胡椒、果树等占全国出口的比重相当高。

2022 年 10 月 6 日，中央政治局发布《关于到2030年西原地区经济社会发展、国防安全保障和促进区域投资方向和2045年展望》的第23号决议（23-NQ/TW）。其中提出6 组解决方案，包括快速和可持续发展区域经济；发展文化、社会和人力资源，改善人民的物质和精神生活；发展重要交通基础设施和独特旅游；着力完善区域联结的制度和政策；牢牢保障国防安全，提高对外工作效率；着力建党和政治体系建设。

第23号决议指出，要发展西原地区，首先规划要符合全国总体发展战略。特别是，以高新技术应用和数字化转型为基础，推动区域经济结构调整与转变增长方式相结合，从农业生产型转向高效农业经济。重视森林恢复和发展，结合有效森林保护，稳定和改善人民生活和生计。发展大型旅游中心，形成与西原各民族文化特征相关的主题旅游线路。

加强区域和区域间联系，将中部沿海地区和东南部地区紧密联系；以交通基础设施和数字基础设施的发展为动力，为区域发展创造空间。加快与全国主要经济中心、湄公河次区域国家联通，特别是在大湄公河次区域合作、越南-老挝-柬埔寨发展三角区与东盟国家框架内的框架中。





此外，第23号决议还强调，建设先进和富有民族特色的西原文化；尊重不同民族的不同文化价值观，将其视为发展和融入国际的动力和基础。优先保护和弘扬少数民族的文化遗产价值、传统价值和文化特色，特别是传统节日和西原锣钲文化空间。降低贫困户率，稳定人口，特别是少数民族和边远地区居民。确保人人享有医疗保健、教育和优质医疗服务。提高民智水平和人力资源素质，适应发展要求。

本着“全国为西原，西原共克时艰为全国崛起”的精神，到2030年，“印度支那屋脊”的西原将成为绿色与循环经济快速可持续发展区域，富有民族文化特色，是一个吸引国内外游客的独特目的地。至2045年将同区域内一些省份进入全国发达地区。