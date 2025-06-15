让敕封纸重生的赖富石艺人

15/06/2025

在河内市日早街一条狭窄的巷子里，赖富石先生是赖氏家族唯一传人，每天都勤奋细致地在灯光线下的小桌旁，依旧坚守辉煌一时的造敕封纸业。

作为赖氏家族的第26代传人，赖富石先生介绍说，赖氏家族制作敕封纸的历史已逾600年。敕封纸由古阴村（现为河内市纸桥郡中芽村）赖氏家族工匠们巧手制成。他们会造出由皇帝、国王、领主用来给朝廷官员和军队颁布圣旨、敕书的敕封纸。

赖富石先生透露，年轻时他学会了祖父制造敕封纸的方法。然而，经历了战争时期，赖氏家族的敕封纸制业被中断了。直到60岁时，他才应族中长辈的要求开始着手复苏造敕封纸业。通过回忆祖父传授的步骤，并经过多次试验，赖先生成功地复制出了与前辈制造质量相同、完美无缺的敕封纸。

赖先生分享，要想造敕封纸，首先需要造出优质的楮纸。将刮剥好的构树皮浸泡在石灰水，再隔水蒸煮，将树皮捣碎后造纸，会涂上胶水使纸张长度超过1米，然后晾晒。干燥后，再涂上胶水以防虫蛀，然后再次晾干。纸张干燥后，会用槐花材料染色，然后继续晾干以便砑光。砑光需要用杵来捶打纸张，直到纸张柔韧、表面光滑细腻且不再粗糙为止，然后才能进行绘制。

赖氏家族祠堂内的 敕书。

赖氏家族的赖富诗先生说：“现在有很多人来了解赖氏家族造敕封纸的手艺，我们感到非常高兴。至今，只有赖富石先生还从事这门手艺。遗憾的是，目前家族中还没有年轻一代来继承和保留这门手艺”。

我们与赖先生的谈话在午后结束，而赖先生在谈到坚守赖氏家族传承的手艺时，语气和眼神中隐隐透出一丝忧虑与沉思。