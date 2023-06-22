解除IUU“黄牌警告”：越南走上正确的轨道

22/06/2023

自 从2017 年 10 月 23 日，欧盟委员会对越南海产品发出“黄牌”警告5年多后，经过三次检查，欧盟委员会确认越南在解除 “黄牌”警告的进程上所采取的措施是正确的，并取得了积极进展。

从2017年，越南政府制定了同步、有效实施渔业法律各项规定的目标；根据欧盟委员会关于打击IUU捕鱼的建议，克服不足和局限，力争2023年解除 “黄牌”警告；统一整个政治系统对预防IUU 捕捞的认识、行动和参与。

朔庄边防部队力量向渔民宣传不进行非法捕捞行为。越通社记者 忠孝 摄

目前，全国共有近9万艘渔船，其中有长15米以下的近5.6万艘、长15米以上的3万多艘。截至2023年4月末，全国28个沿海省市中的16个省市共有86个基层渔业工会，会员近1.77万人，拥有6200多艘15米以上船舶。

目前，全国具有420多个海上捕捞队伍，近2.96万艘渔船、近18万名海上作业人员。通常， 5-10 艘船在同一渔场开采、具有密切关系（同一家族、兄弟、同一村庄等）互相帮助。其模式的优点是提高生产效率、降低船舶海上作业的风险。



水产局局长陈廷伦透露，欧盟委员会继续保留“黄牌”警告，给越南海产品出口活动造成很多困难。

近日，为了解除 “黄牌”警告，越南政府总理于2023年3月10日颁发了第208/QĐ-TTg号决定，批准了影响资源和生态环境的海产捕捞业转换项目。

“目前，为了解除‘黄牌’警告，越南要减少海洋捕捞产量，但要发展经济、保证渔民生活，必须提高海产品价值。因此，只能提高捕捞活动的效率、增加加工价值；各地方要发展船只队伍和检查在规定海域的捕捞活动”，陈总局强调。

2023年，农业部门提出了出口额超过500亿美元的目标，其中海产品出口额超过110亿美元。但受经济衰退影响，从2023年初至今，包括农业在内的出口额大幅下降。“目前，欧盟委员会对越南海产品发出‘黄牌’警告，因此要减少捕捞率。渔业与各地方必须及时找到解决方案，如行业转换、投资现代化工艺和附加值、投资精深加工等”，农业和农村发展部副部长冯德进指出。

他认为越南具有潜力和优势以发展海上养殖业，根据到2025年的路线图，要达到85万吨的目标，目前已超过70万吨，但主要是近海筏式养殖、养殖密度太大、污染环境，导致风险增加，要促进远海养殖业以增加海产品出口量。

“国家主张将为企业、组织、个人参与促进水产业价值创造便利条件。然而,水产业和各地方应及时提出有效建议，彻底解决突出问题”，冯先生强调。



越南政府认为解除 “黄牌”警告是每个沿海国家的责任，以保护水产品资源和可持续的海洋生态系统，保障人民的可持续生计，保障海域国防安全和履行越南签署的国际承诺和条约。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳