西山上道武术之地

19/03/2024

蔡明光武师为徒弟示范白龙武派著名的“铁灵锤”功夫。本报记者 清和 摄

西山上道是西山三兄弟阮岳、阮侣和阮惠最初选作汇聚义士、招兵建军、揭竿起义的地方。因此，这里不仅保留了许多“布衣红旗”军的痕迹，而且还是许多著名传统武派，特别是西山王朝武派的发迹地。

大约在17世纪中叶郑-阮纷争时期，西山属于归仁府，包括位于嘉莱省与平定省交界处的一条漫长而危险的安溪岭路西部和东部。东部地势平缓，称为西山下道（今属平定省西山县）。西部地势崎岖、群山连绵，称为西山上道，今属嘉莱省安溪市镇和贡卓隆、得克婆、克邦等县。

白龙是传统武术之一，继承西山上道西山武术门派的许多精髓。本报记者 清和 摄

西山三兄弟最初选择西山上道为招兵练武、组织军队、揭竿起义，建立西山王朝的根据地。借此，己酉年（1789年）春季，西山军创建了战功显赫的玉回-栋多大捷，击败了超过20万清军侵略者。

如今，在嘉莱省安溪镇西山上道国家级遗迹区仍然保留着安溪亭、安溪场、安溪垒和集市岗等西山痕迹。

白龙武派师生在西山上道遗迹区“西山三杰“庙进香悼念阮岳、阮惠和阮侣三位英雄。本报记者 清和 摄

提到西山上道就是涉及嘉莱省著名武术之地，这是西山朝代产生的传统武派。1975年后，安溪的传统武术运动发展得相当强劲，这得益于当地武师甚至来自平定省著名武师创办的许多武堂。典型的是周金龙武师、段玉创武师、蔡化兴等武师所办的武堂。

白龙西山上道白龙舞派的武师 。本报记者 清和 摄

虽然安溪有许多不同的传统武派，但基本上都起源于越南著名的西山-平定武派。因此，这些门派除了各自的特殊招式和功能外，还有源自西山-平定武派的套路，如玉盏拳、老梅拳、雄鸡拳等。其招式也以西山-平定武派的基本原理“足不离地”为基础，功夫极为扎实、敏捷迅速、攻守兼备、变化莫测。

安溪-山西上道传统武术分会长蔡文仁武师示范白龙舞派特征招式。本报记者 清和 摄

上世纪90年代，安溪传统武术运动发展最为蓬勃，涌现许多享有盛誉的精英武师，在全国武术界具有一定的知名度和影响力。其中有段寿山武师（1953-2007），是嘉莱省传统武术协会前副主席，1998年曾获全国传统武术锦标赛拳击金牌。2001年，他同蔡文仁、蔡明光武师获得全国银牌，并被体委派往泰国参加湄公河次区域亲善体育联欢节。在这一年，他还受越南传统武术联合会派遣参加在德国举办的世界文化体育联欢节。

越南传统武著名招式。 本报记者 清和 摄

蔡明光武师为徒弟示范白龙武派著名的“铁灵锤”功夫。本报记者 清和 摄

昔日的西山上道和今天的安溪武术之地培养了闻名全国武术界的著名武师，在国家级比赛中取得了骄人的成绩和奖章，如蔡文仁、高登科、梁文雄、何一灵、阮氏福 、周文承等武师。

白龙武派师生在安溪场练武。本报记者 清和 摄

文图/越南画报 清和 译/明明