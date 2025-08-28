西北赫蒙族同胞喜迎独立节

28/08/2025

赫蒙族的独立节起源于1945年9月2日胡志明主席宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国诞生的历史事件。西北赫蒙族同胞将这一天视为本民族的春节，以表达对党和国家的感恩，同时也是互相交流、增进亲情、参加民间游戏和推崇民族文化特色等的盛会。

在抗法战争时期，西北赫蒙族家庭曾经掩护干部，送别自家子弟奔赴前线。1945年9月2日之后，金星红旗在各个村寨上空飘扬，成为自由的象征和改写民族命运的重要里程碑。关于胡伯伯、革命、独立与自由的故事，总是在人们的集市上、火炉旁、芦笙声和歌声中代代相传。

在九·二国庆节前一个多月，西北山区的赫蒙族村寨已经张灯结彩，充满节日气氛。色彩绚丽的土锦服饰被清洗、晾晒，新酿的玉米酒在火炉上飘香，与山雾交融。芦笙声、笑语声响彻山谷，驱散了平日山林的寂静。孩子们练舞蹈，青年们练吹芦笙，妇女们缝衣、摆设，大家都沉浸在举国同庆的氛围。

山罗省木州高原被誉为“赫蒙族独立节的摇篮”。在火红的旗帜下，赫蒙族人穿上最美的盛装走上街头。他们在独立节上品尝美食、抛绣球、打陀螺、购买土锦服饰，赶爱情集市。正在河内国家音乐学院就读的木州人李米强分享道：“虽在外求学但我也尽力回乡过节。独立节是家人团聚的时刻，也是赫蒙族人最真切感受到民族自豪感的日子”。

山罗省木莅坊的赫蒙族青年莫阿律在木州体育场与同胞们表演芦笙舞供游客欣赏后，感慨地说：“以前，独立节只在村里过，很简单！如今不同了，赫蒙族不仅自己过节，还把文化介绍给全国人民乃至国际友人”。

不仅在木州，老街省的赫蒙族同胞们也迎来了一年中最盛大的节日。“每到9月2日，来自各村寨的赫蒙族人都会齐聚木江界县，欢度独立节，参与丰富多彩的文艺活动，如芦笙舞、打糍粑、抛绣球、拔河、吹芦笙、民族服饰秀等。这不仅是丰收后的欢乐放松的时刻，更是结交朋友、增进情谊的机会。许多赫蒙族青年正是在这样的节日里喜结良缘的！”，老街省赫蒙族同胞松阿红分享道。

李米强、莫阿律、松阿红的心声也是近140万西北赫蒙族人民的共同心声，他们将继续书写着对党、对胡伯伯的信念以及在茫茫山峦之巅创造温饱未来的故事。

文/越南画报 碧云 图/通善 越通社 译/武蓉

