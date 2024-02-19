西北山林的“明珠”

19/02/2024

作为山罗省乃至西北地区重要门户的木州县国家旅游区，气候宜人、风景优美、自然资源丰富独特，被喻为西北山林的一颗璀璨夺目、熠熠生辉的明珠。

海拔800-1000米的木州县按地形划分为高原、高原边缘、沱江沿岸和边境等4个主要区域。每个区域都有自身的优势和独特产品。

由于地形多样，气候终年凉爽，每年80天雾霭笼罩，因此得名 “雾霭之乡”。这里四季百花飘香、风光秀丽、茶田绿意盎然，构成一幅魅力无穷的风景画。木州还拥有冠名肚兜带、德娘、章科、仙女等许多瀑布，故称 “瀑布之乡”。

冬季伊始时，寒风袭来，白色的芥菜花花开正艳，让木州换了上新的衣裳。这种芥菜花从11月盛开，路旁屋边的菜田上白茫茫的花儿争奇斗艳，吸引游客驻足拍摄。

木州桃花素来入列四大名花榜单，象征着美丽、好运、平安，给高原增添无限魅力，带来生机勃勃的春天。 桃花季后是雪白李花盛开的季节。从山坡、山谷到村寨，到处都是白皑皑的李花。那卡、木那、云湖等木州著名李花山谷的魅力令游客着迷。

木州还有肿柄菊、一品红、荞麦花、洋紫荆等姹紫嫣红，恰似花枝招展的妙龄少女，点缀得木州高原美丽绝伦而多次荣获世界领先自然旅游目的地称号。

文图/越南画报 译/何芳