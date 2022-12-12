蛋壳画

12/12/2022

作为一名拥有设计和绘画天赋的艺术爱好者，河内艺术高专学生阮张煌珠在蛋壳上生动再现了越南鲜花甜果的形象。作为一名拥有设计和绘画天赋的艺术爱好者，河内艺术高专学生阮张煌珠在蛋壳上生动再现了越南鲜花甜果的形象。

蛋壳画作者阮张煌珠。本报记者 清江 摄

从2022年6月在越南举办的越南-国际全蛋宴美食节期间制作鸡蛋画集的想法，阮张煌珠以四季花菓为主题创作了50件作品。17岁的她喜欢看书和探索周围世界，拥有语言天赋，她看过很多英文和法文书籍，获取灵感，先在纸上打稿，后在蛋壳上画画。

从她的作品，人们可感受到学生时代的少年对越南花果的清纯视角，向国内外朋友传播美轮美奂的国度。越南田园天然产品如菊花、玫瑰、兰花、西瓜、胡萝卜等以鲜艳色彩，栩栩如生地呈现在蛋壳上。

她的50件蛋壳画在越南家庭文化节和越南-国际全蛋宴美食节展出，获得了越南文化艺术展览中心的奖状，也是她近期留学法国申请档案的一份材料。

小珠的房间小巧玲珑，布局犹如一个迷你画室，设有一个外文书柜，摆放多种关于大自然、植物、美术和时装设计的珍贵书籍。她妈妈金英女士分享：“看了她的画集，我更加了解孩子们对生活环境的爱意和视角”。

小珠的蛋壳画。本报记者 清江 摄

希望不久的将来，在法国留学期间，她会更深入地学习艺术，发展对艺术的热爱，将越南文化之美传播给国际朋友。