莱眺泥猪

09/09/2023

有趣可爱、色彩缤纷的泥猪已在平阳省莱顺安市莱眺生产和上市近半个世纪。





莱眺号称国内外著名泥猪产地之一，不少家庭从上世纪70年代就开始制作泥猪，至今持续发展。随着现代技术的发展，尽管今日很多产品都采用了新材料，但莱眺泥猪仍受到市场的青睐。

近年，使用需求增加，泥猪种类更加丰富，外观更加惹眼，在市场上日益站稳脚跟。

泥猪以粘土制成，将土坯填入模具定型后入窑煅烧，出窑晒干，喷上色漆，绘上花纹。莱眺泥猪制作匠人阮文俊分享：“我的先辈原来从事陶业，后来改做泥猪，到我辈跟着做。这活儿辛苦，收入不高，要求耐心细致，不少年轻人改行谋生了但我热爱它，如果要放弃，我会想念粘土的味道，想念我亲手打造和点翠的小动物”。

目前，阮先生月均内外两销（出口柬埔寨和老挝）8万个产品。除去成本，每个产品净利3000-4000盾。

据莱眺秋霜泥猪厂老板黎氏秋霜介绍，她家多代做泥猪，各道工序从小就了如指掌，至今，年近六旬还乐于继承祖业。

现在，莱眺仅有19户做泥猪。售价因款式尺寸而异，每头七千到一万盾。最受欢迎的是做工精细、色彩独特的金猪，价格高于普通产品。

莱眺泥猪销往前江、安江以及西部和东南部各省，还出口老挝、柬埔寨和泰国。每逢新学年开学（阳历9月）和春节，泥猪销量扶摇直上。

受到客户欢迎的多彩泥猪：