荷花美食：触动舌尖上的越南之旅

14/09/2025

荷花不仅被尊为越南国花，而且还成为越南美食的精髓。每一道荷花美食不仅承载着大地的芬芳，更饱含着民族的自豪。

越南美食是一曲精致和谐的交响乐。每一道菜都讲述着一个关于文化和生活方式的故事。在这幅五彩斑斓的美食画卷中，荷花美食如一颗璀璨的明珠，闪耀着令人引以为傲的光芒。从香甜软糯的荷子，到脆爽可口的莲藕，再到清凉的藕带和娇嫩的荷花瓣，所有食材皆在越南厨师的巧手下化身为艺术品，带来难忘的味觉体验。

荷花美食是一场探索精致与纯粹的旅程。那份清甜软糯、沁人心脾的荷子桂圆甜汤，不仅消暑解渴，更带来了宁静致远、心无杂念的心灵慰藉。此外还有那道完美的开胃菜——藕带虾仁猪肉沙拉，唤醒了食客的所有感官。这种精妙还体现在莲花香茶上，每一口茶都触及着越南文化清雅高尚的精髓。



在众多独特的荷花美食中，“慢炖牛肋条荷叶糙米饭”是传统美食与现代技艺完美交融的典型范例。这道菜将营养丰富的糙米、清新香气的荷叶与精心烹制的牛肋条融为一体。它不仅是一道高级菜肴，更是在全球化背景下，越南美食不断发展的见证。

每一道荷花美食都蕴含着独特的意义，与越南人民的灵魂紧密相连。荷花象征着高洁清雅，正如越南民族历经沧桑却始终保持着其民族本色和坚韧不拔的意志。荷花美食正是越南人民以此温和、精致而又自豪的方式，保存和弘扬这些珍贵价值的体现。



从文学、艺术、音乐到美食，荷花已然成为“无声大使”，将越南文化之美推广世界各地。当国际游客品尝荷花美食时，他们不仅是在体验一种新奇的风味，更是在触及文化的深度，感受越南人民的心灵之美，以及一个坚韧不拔民族的千年传统。

餐馆推荐：河内市还剑坊阮光碧街20号SENTÉ

热线电话：0084-911048920

0084-2432668968

文图/越南画报 清江 译/芳草