荣幸以胡志明主席名字命名50周年：驻足龙屋港

03/07/2026

坐落于西贡河畔的龙屋港是越南最著名的历史地标之一。115年前，正是从这里，爱国青年阮必成踏上了寻求救国之路的征程，开启了引领越南民族走向独立与自由的伟大历程。

站在庆会桥上俯瞰波光粼粼的西贡河，笔者的目光投向龙屋港。在胡志明市现代都市的喧嚣中，此地的时光仿佛悄然停驻了。江水依旧不知疲倦地拍打着码头，宛如一个多世纪前的那样。1911年6月5日，化名“文波”的青年阮必成登上“拉图什·特雷维尔”（Amiral Latouche Tréville）商船，开启了寻找救国道路的征程。

从此码头出发，他辗转多个大洲，探寻民族解放之路。这段征程不仅改变了一个人的命运，也为越南掀开了崭新的历史篇章。因此，龙屋港不只是一个河岸建筑工程，更是越南民族追求独立自由、迈向未来的不朽象征。

胡志明博物馆胡志明市分馆设有多个专题展区，全面介绍胡志明主席的生平与革命事业。本报记者 通海 摄

外国游客在博物馆内了解胡志明主席的生平与革命事业。本报记者 通海 摄

如今，龙屋港是胡志明博物馆胡志明市分馆所在地。古朴庄重的建筑内设有9个常设专题展区，全面介绍胡志明主席的生平与事业。博物馆现收藏超过2.3万件文献和实物，其中包括4000余件原件文物以及许多具有特殊历史价值的珍贵藏品。

跟随参观者的人流，笔者认真聆听年轻讲解员讲述的历史故事。每一件文物、每一张照片和每一页文献都生动再现了胡志明主席寻求救国道路的历程、革命活动生涯以及他老人家为越南民族作出的丰功伟绩。

老挝人民民主共和国党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人娜丽·西苏里同老挝党和国家高级代表团参观龙屋港，并敬香缅怀胡志明主席。越通社记者 春区 摄

胡志明市海外侨胞青少年在龙屋港敬香缅怀胡伯伯。越通社记者 春区 摄

为了让历史更加贴近公众，近年来，胡志明博物馆胡志明市分馆大力推进科技应用和数字化转型。2024年，该博物馆通过社会化资源启动了展陈空间数字化项目，使公众能够远程浏览文物和历史资料。迄今，已有超过1.56万件文献和文物以及近2900种有关胡志明主席的书籍完成数字化，为保护历史遗产并将其价值广泛传播给国内外公众作出了积极贡献。

越南国家电视台在纪念胡志明主席诞辰130周年（1890年5月19日-2020年5月19日）之际举办的“胡志明——闪耀的越南意志”电视连线节目。越通社记者 潘清武 摄

龙屋港不仅是一处参观景点，也是胡志明市重要的革命传统教育基地。这里经常举办政治学习、历史教育活动、入党入团宣誓仪式、向胡伯伯报功仪式以及各项感恩纪念活动，为培养年轻一代的爱国情怀发挥着重要作用。

离开龙屋港之前，笔者回首望向静静流向大海的西贡河。自青年阮必成踏上救国之路以来，一个多世纪已经过去但这里依然完整保存着这一特殊历史见证的价值。在充满活力与现代气息的胡志明市，龙屋港犹如一枚记忆的锚点，时刻提醒人们那段改变越南民族命运的伟大历程。

文/越南画报 通海 图/通海 越通社

