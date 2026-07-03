荣幸以胡志明主席名字命名50周年：胡志明市将文化产业打造成为支柱经济产业

03/07/2026

胡志明市正大力推动文化产业发展，致力于将其打造成为支柱经济产业。凭借丰富的创新潜力、多元的文化资源以及长远的发展战略，该市期望为未来创造新的增长动力。

一个重要的里程碑是，2025年10月31日，胡志明市被联合国教科文组织授予“电影创意城市”称号，成为东南亚首个获此殊荣的城市。这被视为该市推动文化产业向专业化和国际一体化方向发展的重要契机。

目前，胡志明市是越南文化产业规模最大的地方，约有9.7万名劳动者和超过1.767万家创意领域企业。在2010－2019年期间，文化产业产值从逾36万亿越盾增长至84万亿越盾以上（约30多亿美元）。截至2025年底，该领域对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5.7%。

丰富的文化资源也为产业发展提供了坚实基础。目前，全市共有314处被列入历史文化遗迹名录，其中包括4处国家特别遗迹以及迎翁节、天后圣母庙会、元宵节以及舞狮舞龙艺术等诸多特色传统节庆活动。这些都是电影、设计、广告、文化旅游及其他诸多创意领域的重要灵感源泉。

此外，胡志明市在举办大型文化艺术活动方面也具有显著优势。国际电影节、奥黛节、水乡节以及各类时装与音乐活动，共同营造了充满活力的文化生活，吸引了大批公众和游客参与。

2025年胡志明市绿色增长展（GRECO 2025）上的机器人造型艺术表演，展现了科技与创新精神。本报记者 通海 摄

尤其是在完成行政区划调整、实施两级政府模式后，该市获得了更多新优势。原平阳省凭借其技术优势，有望为创意产业的数字化转型和技术应用提供支持；而拥有海洋旅游和体育潜力的原巴地头顿省则将助力发展国际规模的文化、体育和旅游活动。

根据《至2030年文化产业发展题案》，胡志明市设定了该领域营收对GRDP贡献率超过7.2%的目标。该市将重点发展电影、表演艺术、美术、时装、摄影、展览、广告和文化旅游等八大领域，同时努力打造至少5个国家级品牌。

西贡街头的越南传统㗰剧表演。本报记者 通海 摄

为了实现上述目标，该市将出台税收和信贷优惠政策，加强知识产权保护，为文艺工作者和创意企业提供支持，并大力推进高素质人力资源培养、科技应用及数字化转型。

发展文化产业不仅旨在创造经济价值，也助力增强国家软实力，向世界推广国家形象和风土人情。凭借现有优势和明确的发展战略，胡志明市正稳步推动文化产业成为支柱经济产业，为未来的可持续增长注入强劲动力。

文/越南画报 清和 资料 丁海玉 通海 陈世峰