荣幸以胡志明主席名字命名50周年：胡志明市始终走在革新前列，为国家增长注入动力

02/07/2026

2026年是胡志明市具有里程碑意义的一年，标志着该市荣幸以伟大领袖胡志明主席的名字命名50周年（根据1976年7月2日越南第六届国会第一次会议关于正式将西贡-嘉定市更名为胡志明市的决议）。

50年来，胡志明市不断发扬革命传统以及坚强不屈、充满活力、勇于创新和重情重义的精神；稳步克服重重困难与挑战，实现强势突破。凭借革新思维和奋发向上的渴望，该市在经济规模和增长质量上均取得了跨越式发展。

过去50年间，该市始终发扬先锋本色以及“敢想、善作、敢于为公共利益担当”的精神。这里是突破性倡议的摇篮，为国家革新进程与发展体制的完善作出了切实的贡献。值此之际，越南通讯社就胡志明市在正式冠以胡志明主席之名50年来所留下的深刻印记，对越共中央委员、胡志明市市委副书记、市人民委员会主席阮文得同志进行了专访。

西贡河畔绚丽多彩的胡志明市。金刚 摄



记者：首先，感谢胡志明市委副书记、市人民委员会主席阮文得接受越通社的专访。值此以胡志明主席名字命名50周年之际，请您介绍胡志明市半个世纪以来在经济社会、国防安全保障以及城市建设与发展等领域取得了哪些突出成就？

阮文得主席：自西贡-嘉定市正式以胡志明主席名字命名的50年，是一段令人自豪的历史征程。胡志明市发扬革命传统以及坚强不屈、充满活力、勇于创新和重情重义的精神，稳步克服重重困难与挑战，实现强势突破。经济社会、国防安全等各领域的全面成就，不仅深刻改变了城市面貌，也进一步巩固了其作为全国经济火车头、增长极以及金融、贸易、科技中心的地位与作用。

在经济方面，凭借革新思维与奋发向上的渴望，胡志明市在经济规模和增长质量上均取得了跨越式发展。从1976-1980年年均增长率仅为0.91%，到革新开放后实现快速腾飞，1991-1995年年均增长率达到12.62%。2025年，全市地区生产总值（GRDP）的增长率为8.03%，占全国GDP的四分之一左右（仅2026年前3个月已增长8.27%）；经济结构向现代化转型，服务业比重超过52%。

特别是自1987年底颁布《外国投资法》以来，胡志明市始终是吸引外商直接投资（FDI）的“磁石”，累计吸引来自152个国家和地区的FDI项目20259个，协议投资总额近1420亿美元。2026年上半年，全市成功吸引FDI超68亿美元，完成全年计划的62%；FDI经济区约占全社会投资总额的20%和出口额的50%。胡志明市现已成为越南最大的国际商贸枢纽，同时也是全国高质量人力资源的培训与集聚中心。

在城市建设与发展方面，我们见证了具有转折性意义的巨大变迁。交通基础设施系统日益同步和现代化，涌现出阮文灵大道、东西大道、西贡河隧道、富美桥以及闭环式跨区域环线公路、高速公路网络等具有历史规模的工程。尤其值得一提的是，2024年底正式投入运营的地铁1号线（槟城-仙泉），开启了现代公共交通的新纪元。与此同时，富美兴、守添等模范都市区与出口加工区、工业园区、高新技术园区网络交相辉映，勾勒出一个文明、现代、深度融入国际的胡志明市。

在文化社会方面，胡志明市始终深入贯彻“经济发展必须与社会进步和公平相伴，绝不让任何人掉队”的理念。整个政治体系集中精力抓好民生保障，提高民众生活质量，大力发展教育与医疗卫生。2024年被联合国教科文组织授予“全球学习型城市”称号，以及逐步确立东盟地区高质量医疗保健中心的地位，便是对这一正确导向的最有力证明。

在国防安全方面，胡志明市在任何情况下均能保持政治稳定，保障社会治安秩序。全民国防阵势与人民安全阵势紧密结合，“民心阵势”日益巩固。两级政府的运作效能与效率不断提高，为城市的快速与可持续发展营造了安全、通畅的环境基石。

众多市民与游客在阮惠步行街观光游玩，前方醒目的是莲花喷泉与市人民委员会大楼。金刚 摄

可以肯定地说，过去50年取得的伟大成就绝非偶然。这是历代市党部、政府的神圣承诺、渴望和高度责任感的结晶；是全市人民大团结精神、自力更生、自强不息意志的象征。这正是胡志明市在新纪元——民族奋发图强之纪元中继续突破、稳步向前的坚实依托与前提。



记者：过去50年来，胡志明市充分彰显了在创建发展体制方面的引领作用。作为“政策实验室”，胡志明市对具有突破性和超越性的新政策、新机制进行试点，进而总结实践经验，完善全国法律体系。您能否分享一下胡志明市近期及未来将重点推进哪些突破性发展机制与政策？

阮文得主席：确是如此！50年的历史证明：胡志明市不仅肩负着经济火车头的使命，更担当着全国“政策实验室”的重任。这里是革新精神的摇篮，是1986年前大胆“破除束缚”为生产松绑的地方，是1991年创建首个新顺出口加工区模式的地方，更是率先打造具有国际水准的高科技和现代都市标志的地方。

不仅如此，胡志明市的发展理念始终饱含人文精神。“消除饥饿、减困”计划及建设情义屋运动，成为了惠及全国的民生典范。从2025年GRDP增长8.03%（贡献全国GDP的23.1%）到荣获联合国教科文组织“全球学习型城市”称号——绝非凭空得来，而是历代领导人本领与渴望的结晶，是逾千万同胞大团结精神及自力更生、自强不息意志的无价象征。这成为了胡志明市在民族奋发图强的新纪元中稳居先锋地位的坚实依托。

西贡河畔的胡志明市中心全景及Landmark 81大厦——这是越南最大经济都市充满活力发展的象征。金刚 摄

当前，胡志明市正全力落实国会赋予的一系列突破性制度机制，包括：国会关于试点特殊机制与政策的第98/2023/QH15号和第260/2025/QH15号决议；关于城市轨道交通突破性发展的第188/2025/QH15号决议以及关于建设国际金融中心的第222/2025/QH15号决议等，以此激发新的突破动力。

在下一阶段，胡志明市将深入贯彻越共中央政治局第09-NQ/TW号决议，决心高举先锋旗帜，巩固主力增长极和创新中心的地位，推动全国迈入新纪元，重点做好以下5项核心任务：

第一，构建新的增长模式：向以科技、创新和数字化转型为基础的模式强力转型，重点吸引高科技、半导体工业、人工智能（AI）、大数据中心、数字经济与绿色经济领域的龙头企业落户，打造具有区域乃至国际竞争力的创新创业生态体系。

第二，率先推进体制机制突破：胡志明市主动研究并提议制定《特别城市法》，大力推进彻底的分级放权，提高市政府在管理和疏通各项社会资源方面的自主权和自担责能力。

第三，推进城市空间现代化：发展适应气候变化的可持续城市。倾尽全力完善战略性基础设施，加快推进城市轨道交通系统建设，尽快建成环城公路和区域高速公路网络。大力推广以公共交通为导向的城市发展模式（TOD），从根本上解决交通难题。

第四，全面提升人民生活质量：将本市建设成为文明、重情义的特别都市。集中彻底解决住房保障、区域高水平医疗、高质量教育等民生难题，加强城市市容整治，改善居民居住环境的根本条件。

第五，激发人力资源潜力：着力培育豪爽开放、重情重义、现代文明的城市文化和城市人，大力培养和吸引高质量人力资源，总结并发扬“敢想、善作、敢当”的精神，激发奉献的渴望，共建一个璀璨、文明的胡志明市。

该市众多宏大的体育与艺术活动在西贡河上龙屋港正前方举行，旨在推崇历史文化价值，并展现当今胡志明市现代且充满活力的风貌。本报记者 阮伦 摄

记者：2026年是胡志明市发展历程中的一个重要里程碑，您能否分享一下，在荣幸冠以胡志明主席名字50年后，胡志明市党部、政府和人民内心的自豪感？

阮文得主席：荣幸冠以胡志明主席名字50年来，胡志明市最大的自豪不仅在于已经取得的成就，更在于为无愧于这一神圣名字而坚持不懈奋斗的征程。50年来，本市始终发扬先锋本领以及“敢想、善作、敢于为公共利益担当”的精神。这里是突破性倡议的摇篮，为国家革新进程与发展体制的完善作出了切实的贡献。在实现经济突破、保持火车头地位的同时，胡志明市始终坚持将人民置于中心位置，保持并弘扬胡志明市人民慷慨、人文与包容的优良品格。

这种自豪感还深深刻在“为了全国，与全国并肩”的理念中，时刻准备分享资源，在各个战线上与各地携手同行。未来，胡志明市将全部信赖寄托于当今的年轻一代；凭借知识、本领和奉献的渴望，年轻人将成为继承和发扬前辈光辉遗产的主力军。

回顾50年的征程，“胡志明市”已不再是一个单纯的地名，而是自力更生、自强不息意志与创新精神的象征。迈入新纪元——民族奋发图强之纪元，市党部、政府和人民决心万众一心，群策群力建设一个文明、现代、重情义的胡志明市；永远无愧于全国人民的信赖与厚爱，无愧于以民族天才领袖之名命名的崇高荣誉。