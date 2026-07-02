荣幸以胡志明主席名字命名50周年：宁静的角落，留住城市之魂的地方

02/07/2026

在胡志明市宽阔的大道、现代化的地铁线路以及川流不息的生活节奏中，一条条小巷依然作为都市中宁静的角落而存在。小巷不仅是连接居民区的通道，更承载着城市的记忆、文化与人情味，在这座以胡志明主席命名的城市五十年的发展与融入进程中，共同塑造了独特的城市气质。

从高处俯瞰豪士坊巷的日常生活，苍翠欲滴的阳台与典型的旧公寓建筑风貌交相辉映。本报记者 阮伦 摄

离开车水马龙的街道，拐进一条小巷，游客仿佛走进了另一个世界。在这里，生活节奏似乎慢了下来。喧嚣的车流声让位于邻里间亲切的交谈声、挑担小贩那熟悉的叫卖声以及从绿树掩映的屋檐下传来的清脆鸟鸣声。

长期以来，小巷已成为胡志明市城市结构中不可分割的一部分。成千上万条大大小小的巷道纵横交错，犹如城市中默默流动的毛细血管，滋养着社区生活。

漫步于这些留下岁月痕迹的小巷，游客随处可见充满生活气息的日常场景。盛开的三角梅花架下，是一家售卖香兰叶饮品的小店；家门前的塑料椅上，一位老人正悠闲地阅读报纸，享受着宁静的清晨时光。正是这些平凡而真实的瞬间，构成了许多现代都市已难觅的独特魅力。

西贡的小巷不仅是通行之道，更是胡志明市特色文化空间的重要组成部分。本报记者 阮伦 摄

最著名的地点之一是位于堤岸地区的豪士坊巷。这里形成于20世纪初，至今仍较完整地保留着华人社区的建筑风貌：鳞次栉比的古老排屋、绿色百叶窗、红色对联以及传统祭坛，展现了多元文化交融的历史印记，也成为塑造今日胡志明市多彩面貌的重要组成部分。

除了保存历史记忆之外，许多小巷还成为当代创意生活的重要空间，与画廊、艺术咖啡馆和特色展览空间紧密相连。位于同起路的Art Arcade画廊里，一幅幅描绘越南风土人情的绘画作品陈列在一个极具亲和力的空间内，营造了艺术与都市生活之间有趣的交汇点。

Art Arcade艺术长廊内宁静致远的空间，市民与游客可在此驻足，静静品味艺术之美。本报记者 阮伦 摄

离开市中心后，旧邑郡的小巷又呈现出截然不同的风貌。这里聚集着许多历史悠久的宗教场所，如玉芳净舍、周安寺、广香伽蓝寺等。绿树成荫的庭院与悠扬的钟声交织，让游客能够感受到这座拥有逾千万居民的大都市中难得的宁静气息。尤其是在重要节庆期间，巷道内色彩缤纷、热闹非凡，展现出当地居民丰富的精神生活和深厚的信仰传统。

胡志明市的每一条小巷都有属于自己的故事。有的见证着老工业社区的发展历程，有的因传统美食而闻名，也有的成为艺术家和青年创意群体聚集交流的场所，在现代都市的心脏地带构成了一个独特的文化生态系统。

五十年的发展让城市面貌发生了巨大变化，现代建筑拔地而起，城市空间愈发充满活力。然而，在这不断向前的时代洪流中，小巷依然默默守护着城市的灵魂。那是过去与现在共存的地方，也是胡志明市人民的社区价值、包容胸怀和开放精神得以代代相传的所在。

对于许多国际游客而言，探索小巷不仅仅是一场观光之旅，更是一次深入感受该市真实脉搏的体验。在全球化浪潮奔涌向前的今天，这座现代都市依然保留着宁静角落和深厚文化底蕴。

文图/越南画报 阮伦 陈世峰