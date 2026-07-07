荣幸以胡志明主席名字命名50周年：从经济中心迈向国际金融中心

07/07/2026

作为越南充满活力的经济中心，胡志明市正迈入新的发展阶段，渴望成为东南亚的国际金融枢纽。在胡志明市建设越南国际金融中心（VIFC-HCMC），有望开辟全新的发展空间，打造一个汇聚全球资本、金融科技和创新倡议的国际平台。

西贡河畔的新金融空间

作为越南的经济火车头，胡志明市目前对国内生产总值（GDP）的贡献率约为22-23%，占全国财政总收入的近27%。该市也是全国大部分金融机构、银行、证券公司和金融科技企业的聚集地。

胡志明市Bitexco金融塔。本报记者 阮伦 摄

在国际资本加速向亚洲转移、各大金融中心竞争日益激烈的背景下，胡志明市不仅致力于巩固其国家经济中心地位，更要逐步深度融入全球金融网络。

从高空俯瞰，胡志明市现有中心城区与守添新市区共同构成了西贡河畔现代化的发展空间。鳞次栉比的高楼大厦、崭新的交通系统以及滨城—仙泉地铁1号线正塑造着一座迈向国际标准的现代都市面貌。

2025-2026年，VIFC-HCMC项目进入了关键实施阶段，国家的新政策为其完善了法律基础。根据规划，VIFC-HCMC将建设成为现代化金融生态系统，连接市中心区域、守添新市区以及沿西贡河发展的经济走廊。

胡志明市证券交易所总部——越南最大的证券交易中心。越通社记者 许忠 摄

现代商业与服务生态体系是推动胡志明市经济增长与消费的重要驱动力之一。本报记者 阮伦 摄

新的金融中心不仅是传统金融机构的集聚地，更致力于打造金融、科技与创新相结合的模式。金融科技、区块链、绿色金融、大数据和数字支付等领域被视为未来金融生态体系建设的重要驱动力。

战略视野——互联全球

为了建设具有国际竞争力的金融中心，胡志明市正着力统筹推进制度建设、基础设施、人才培养和科技创新等关键要素的发展。监管沙盒机制（Sandbox）、国际仲裁模式以及改善投资环境的各项举措正在紧锣密鼓地研究制定中，旨在为各类新型金融活动创造便利条件。

胡志明市证券交易所新春开市鸣锣仪式。越通社记者 许忠 摄

投资者关注在胡志明市证券交易所挂牌上市的股票价格波动情况。越通社记者 许忠 摄

与此同时，交通基础设施也在持续扩容升级，已投入运营的地铁1号线、连接区域的各条环城路与高速公路以及未来的隆城国际机场都有助于提升该市与区域及世界的互联互通能力。

数字经济、无现金支付和资本市场的快速发展也为这一转型进程奠定了重要基础。这些优势正助力胡志明市逐步提升其区域竞争力。

市民和游客在胡志明市的一家现代商业中心购物。本报记者 阮伦 摄

尽管面临来自新加坡和中国香港等大金融中心的竞争，胡志明市仍拥有自身独特优势：充满活力的经济体系、庞大的企业群体、年轻的人才资源以及对新趋势的快速适应能力。

建设VIFC-HCMC不仅是该市的一项战略性发展举措，更是越南提升其在全球金融网络中地位的良机，旨在迈向一个高度融入、勇于创新且可持续发展的经济体。

文/越南画报 中庆 图/阮伦 越通社