范明政总理：迎风破浪 夯实基础 奋力迈入新发展阶段

12/01/2026

2026年新年之际，越南政府总理范明政接受了越通社专访，全面回顾2025年及2021—2025年任期内的经济社会发展成就，并就2026年——落实越南共产党第十四次全国代表大会决议的开局之年——的重点施政方向进行阐述。越通社《越南画报》全文刊发此次访谈内容。

*记者：过去五年，特别是2025年，国内外形势复杂严峻、挑战前所未有。在党和政府的有力领导下，越南成功应对了“逆风”，在经济社会发展、国家实力及国际地位方面取得了显著成就。请您介绍一下其中最为突出的成果。

范明正总理：本届政府任期正值世界局势复杂演变、难以预测之时，疫情冲击、地缘政治紧张、大国战略竞争、非传统安全挑战与气候变化等问题叠加。在国内，越南既需应对外部冲击，也需解决长期积累的内部问题，困难大于机遇。

在这一背景下，在党的领导下，政府坚持 “主动、灵活、创新、果断、高效”的工作方针，秉持 “只谈落实、不谈退却” 的精神，推动体制机制和政策在体制机制与政策层面实现具有 “扭转局面、转换状态”意义的重大突破。越南快速适应并有效克服了新冠疫情影响，疫苗覆盖率位居世界前列，死亡率显著低于全球平均水平，为从 “清零” 战略转向 “安全、灵活适应与有效控制疫情”创造了条件，并成功实施了经济社会复苏与发展计划。

在整个政治体系、人民和企业界的共同努力下，经济社会发展持续向好，2025年全面并超额完成了15项主要指标。2025年国内生产总值（GDP）增长率达8.02%(跻身地区和世界经济增长率最高的经济体行列)，通货膨胀率控制在3.31%；确保经济运行在合理区间；国家预算赤字、公共债务、政府债务和外债水平均明显低于规定上限。

国家预算收入创历史新高，截至 2025 年 12 月 31 日约达 2650 万亿越盾，比预算目标高出 34.7%，同比增长约 30%。2025 年吸引外商直接投资（FDI）总额达 384 亿美元，实际到位资金 276.2 亿美元，均创引进 FDI 以来新高，使整个任期内吸引 FDI 总额超过 1840 亿美元，跻身全球吸引 FDI 最多的 15 个发展中国家之列。2025 年国际贸易规模创历史新高，超过 9300 亿美元（其中农产品出口首次突破 700 亿美元），进入全球贸易规模领先的 15 个国家行列。国内生产总值（GDP）规模超过 5140 亿美元，人均 GDP 超过 5000 美元，较 2020 年增长 0.4 倍以上，标志着越南正式迈入中等偏上收入国家行列。2025 年新成立和恢复运营的企业达 29.75 万家，为退出市场企业数量的 1.3 倍；累计全国在营活跃企业数量超过 100 万家，较 2020 年增长 20%以上，有力印证了私营经济作为国家经济最重要增长动力的地位，符合政治局第 68 号决议精神。作为一个处于转型进程中的发展中国家，尽管经济开放度高、规模尚不大，但上述成果充分彰显了越南经济应对外部冲击的韧性与抗风险能力。

不仅在数量上，而且在质量上，经济增长水平不断提升；全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献约达 47%（高于既定目标的 45%）；2025 年越南全球创新指数在 139 个国家和地区中排名第 44 位。经济结构持续向工业化、现代化方向转型。工业和建筑业、服务业在 GDP 中的比重由 2020 年的 78.6% 提升至 2025 年的 80.4%；农业比重由 12.7% 降至 11.6%。一批长期积压、效率低下的项目得到坚决处理，有效防止了资源浪费，释放了发展空间，推动了经济增长。

战略性基础设施体系实现突破性发展。一大批规模大、标准高、配套全、现代化的交通、能源、物流、服务、医疗、教育、数字基础设施和城市基础设施项目集中建设并投入使用，互联互通和辐射带动效应显著，拓展了新的发展空间，提升了土地增值水平，有力增强了国家竞争力和投资吸引力，为越南发展成为区域乃至全球重要连接枢纽奠定了坚实基础。2021—2025 年任期内，公共投资总额约 340 万亿越盾，较上一任期增长近 55%。资金配置更加集中，有效克服了分散、零碎问题；使用中央预算资金的项目数量由约 1.1 万个减至约 4600 个，下降近 60%。

截至 2025 年底，全国已建成并投入运营约 3345 公里高速公路（含银桥路和立交节点共 3803 公里，超出目标任务 803 公里），以及沿海公路1711 公里以上，超额完成越共十三大提出的目标。 特别是 2025 年组织实施了 3 批次集中开工和竣工活动，共涵盖 564 个 重点、重大基础设施项目，总投资额超过 5140 万亿越盾，其中近 75% 为社会资本，充分体现了广泛动员社会资源用于投资发展的成效。

科技、创新和数字化转型深入推进，取得重要成果。落实政治局第57号决议，仅用一年时间，政府即向国会提交并推动出台 10 项涉及科技、创新和数字化转型的法律项目，19 项法律实施细则性法令同步颁布。 越南在东盟人工智能投资规模位居第2位，在40 个国家中人工智能指数排名第 6 位，在139 个国家和地区中全球创新指数排名第 44 位。“数字政府—数字社会—数字公民”三大支柱在现代数字基础设施支撑下加快成形。 5G 网络覆盖人口超过 90%，国家数据中心投入运行，使越南跻身全球首批全面掌握 5G 生态体系的 5 个国家之一。同时，越南主导建设、全长 3900 公里、贯通 5 个东盟国家的国际陆地光缆正式投入运行，显著降低了对海底光缆的依赖，提升了网络稳定性和国家数据安全保障能力。

2022年10月10日上午，政府总理、国家数字化转型委员会主席 范明政 在河内出席国家数字化转型日活动。图/越通社

文化、社会领域持续受到重视，社会保障不断加强，人民生活水平明显改善。2021—2025 年，国家用于社会保障支出超过 110 万亿越盾，约占国家预算总支出的 17%。 劳动者月均收入由 2020 年的 550 万越盾提升至 2025 年的 840 万越盾。多维贫困发生率由 2021 年的 4.4% 降至 2025 年的 1.3%。 全国提前 5 年 4 个月基本完成危旧住房清零目标，共建成 33.4 万余套住房。2025 年，全国新建 10.26 万套 社会住房，完成年度计划的 102%；国家住房基金正式成立。 中央预算预备金向地方拨付约 8.8 万亿越盾，并提供 4.21 万余吨大米，用于灾后恢复重建。 在边境乡镇同步建设 100 所九年一贯制小学—初中学校，确保在 2026—2027 学年开学前全部投入使用。联合国数据显示，2025 年越南幸福指数排名第 46 位，较 2020 年上升 37 位。



国防和安全实力持续巩固和加强，国家首次安排了历史最高规模的国防安全投资资源。政治安全和社会秩序保持稳定，人民生命财产安全得到保障；犯罪形势明显好转，较2024年下降 24.23%。 对外与国际融入成为亮点：越南与 17 个国家提升双边关系层次和水平，使建立全面伙伴关系及以上框架的国家总数达42 个，其中与联合国安理会 5 个常任理事国全部建立全面战略伙伴关系，国家威望和国际地位持续提升。

*记者：2025 年，政府和政府总理在领导、指挥和治理方式上持续推进实质性、效率性改革，更加贴近基层、贴近人民、服务人民，着力建设一个创新型、行动型、人文型政府。请您分享对此的期望与思考？

范明正总理：在宪法、法律和工作条例规定的职权范围内，政府坚持 “自律与负责；主动及时；精简高效；加速突破” 的行动方针。政府、政府总理及每一位政府成员高度发扬主动性、创造性和深入实际、果断决策的精神，在各领域加强领导、指挥和治理；充分发挥集体智慧与个人责任相结合的优势；坚持 “党中央已作出指示，政府统一行动，国会表示赞同，人民积极支持，祖国寄予厚望，国际友人给予帮助，就谈如何去做，不谈退缩”；紧贴实践，以实践为检验标准；把人民和企业确立为发展的中心、主体、资源和主要动力。

秉持 “放眼长远、系统思考、谋大事、干大事” 的理念，珍视时间、智慧和关键时刻的果断决策；以 “不分昼夜”、“日夜奋战，节假日无休” 的工作精神，政府持续创新思维方式、工作方式和组织实施方式，灵活、主动、创造性地应对各类突发和重大紧迫问题，做到“既然出发就要到达，既然商议就要达成一致；既然决定就要行动，既然行动就必须有结果，而且结果要可衡量、可量化。”

2025 年以及本届任期以来，政府、政府总理、各级各部门各地方治理的一大亮点是密切跟踪形势、贴近实际，实施主动、及时、灵活、高效的政策应对。政府和政府总理通过线上线下多种形式开展会议、对话和协商。政府领导累计 239 次赴地方调研，深入工地、项目一线，现场督导、现场解决问题，践行 “哪里人民需要、哪里有困难，哪里就有政府” 的理念，尤其是在人民遭受自然灾害、暴雨洪水等困难时期。

可以肯定地说，2021—2025 年任期政府继承并发扬了 80 年来历届政府的优良传统，始终以奉献祖国、服务人民为宗旨，不断创新、提升治理质量。正如越共中央总书记苏林在政府成立 80 周年纪念活动中所总结的精神内涵：“定力—纪律—团结—廉洁—行动—创新—效率—为民”。



*记者：实现两位数增长、推动国家持续快速而可持续发展，已明确写入政府党部第一次代表大会决议以及越共十四大文件草案。为实现这些目标，政府将重点推进哪些任务和举措？



范明正总理：2026 年是实施越共第十四次全国代表大会决议的开局之年，是 2026—2030 年五年计划的第一年，朝着实现“两个百年”战略目标迈进，推动国家稳步进入富强、繁荣、文明、幸福的发展新纪元。

为实现按照党、国会、政府各项决议确定的力争实现两位数增长、推动国家快速而可持续发展的目标，政府总理将集中指导各级、各部门、各地方全面贯彻、坚决、有序、高效落实越共第十四次全国代表大会关于各个领域的决议；坚决、同步、有效推进在保持宏观经济稳定、控制通胀、保障经济大盘稳定的基础上促进增长这一目标，同时切实做好文化、社会、环境、国防、安全和对外等领域的发展任务。其中，重点任务和解决方案主要包括：

第一，着力完善体制机制和法律法规，确保透明、协调、公平，重点完善投资和经营领域法律制度，释放生产力潜能，动员一切资源，培育新的发展动能，把体制从“瓶颈中的瓶颈”转变为国家竞争优势；提高各类市场运行效率，大力推进简政放权和行政审批制度改革，持续改善营商环境。

第四，构建新增长模式，重组经济结构，以科技、创新和数字化转型为核心动力；发展基础性、支柱性和新兴产业；彻底解决长期积压项目；发挥国际金融中心和自由贸易区作用。

第五，加快战略性基础设施项目进度，重点推进老街—河内—海防铁路、对华铁路连接、北—南高速铁路、能源基础设施和核能发展，以及一批国家级文化、体育、教育、医疗重点工程。

第六，培养符合国际标准的高素质人力资源，重点发展 11 个战略性技术领域，全面提升教育质量。

第七，统筹发展文化和社会事业，保障民生和社会福利，实施好国家目标计划，发展文化产业和娱乐产业，扶贫，提高医疗服务水平，促进劳动结构转型和劳动生产率提升。

第八，提高资源管理和利用效率，积极应对气候变化和自然灾害，治理交通拥堵和环境污染问题。

第九，巩固国防安全，维护社会秩序，推进对外和国际融入，重点发展经济外交和科技外交。

第十，加强政策宣传和舆论引导，“以正能量抑制负能量”，激发社会共识和民族团结力量，力争成功实现既定的社会经济目标。

*记者：值此 2026 年新年之际，总理有何寄语？



范明正总理：2025 年及整个 2021—2025 年任期 取得的重要、全面成果，源于越南共产党的正确领导、整个政治体系的协同推进、全国人民和企业界的巨大努力以及国际社会的支持，尤其是政府和政府总理主动、灵活、果断、高效的治理。

我谨代表政府，衷心感谢并期待继续得到党中央的领导和指导，特别是政治局、书记处，在苏林总书记带领下的关心支持；感谢国会、越南祖国阵线及政治体系各机构的同行协作；感谢国内外同胞、人民武装力量以及国际友人的支持；特别感谢各部委和地方以高度责任感付出的不懈努力。

迈入 2026 年，在新的发展阶段，政府将继续以先锋和表率姿态，全力以赴履职尽责，与全国人民一道，坚定迈向富强、繁荣、文明、幸福、沿着社会主义道路前进的新纪元。



* 记者：感谢您!



[1] 已颁布关于科学、技术、创新、国家数字化转型、国际融入、法律制定与实施、私营经济发展、国家能源安全、教育培训、卫生等领域的各项决议（政治局第57、59、66、68、70、71、72号决议）；目前正筹备颁布关于文化发展、国有经济及外商直接投资（FDI）部门的各项决议。

[2] 2025年向国会提交并通过99项法律、决议草案，颁布377项议定，数量创历史新高；并通过6项决议以化解法律规定中的困难与障碍。在本任期内，政府已指导制定并提交国会通过超过178项法律、法令和决议；按权限颁布936项议定。

[3] 政府总理及各部、部级机关已按权限批准削减、简化方案，预计削减与生产经营活动相关的4888项中3085项行政手续（达63.1%）；削减属于有条件投资经营行业的6974项中的2371项经营条件（达33.9%）；预计削减行政手续办理时间为89721天中的29308天（达32.7%）；削减年均行政手续合规成本约1200万亿越盾中的4860亿越盾（达40.5%）。

[4] 综合整个任期，在26个主要经济社会指标中，已完成和超额完成22个，基本达到2个，未达到2个。其中，社会与社会保障指标全部超额完成；2024至2025年，15个经济社会指标全部完成或超额完成。

[5] 综合整个任期来看：2021年受新冠肺炎疫情的严重影响，GDP增长率仅为2.55%；而在2022至2025年的四年间，年均经济增长率达7.13%（超过了越共十三大决议提出的6.5-7%的目标）。

[6] 公共债务从2020年的44.3% GDP降至2025年的约35-36% GDP，为指导调控、推动经济社会增长与发展创造了财政空间。

[7] 2021-2025年任期内，国家预算收入估算约达9600万亿越盾，是上个任期的1.36倍；同时仍免、减、延缴税费约1100万亿越盾，并节省支出约1570万亿越盾。

[8] 已集中核查、分类，坚决化解近3000个停滞项目的障碍，涉及总资金达数千万亿越盾。

[9] 同时，集中开展“光中战役”，神速修缮和重建在近期台风洪灾中严重受损或倒塌的超过4.1万间房屋（其中需完全重建的房屋为1597间）。