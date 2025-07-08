范光荣大使：越美关系的构建者与培育者

08/07/2025

范光荣大使在越南外交领域近40年的奉献历程是一个充满趣味的经验与才干积累的故事。他最初在越南常驻联合国代表团从事多边事务工作近27年，随后作为外交部副部长和越南东盟高官会议（SOM）主席投身于东盟事务逾7年，最后担任越南驻美国大使近4年。每个阶段、每个工作领域不仅留下了难忘的记忆，更帮助他拥有全球视野、处理复杂国际问题的能力以及推动地区合作的协调能力。正是这些宝贵的经验和坚实的基础，造就了一位胆识果断的范光荣大使，为推动越美关系作出了重要贡献。

2014年，在两国正式将关系提升为全面伙伴关系仅一年后，范大使赴华盛顿上任，心中怀有许多忧虑与思考。他清楚此时是双边关系发展的关键期，也面临诸多挑战：如何将全面伙伴关系框架具体化为实质性合作，如何在2015年两国关系正常化20周年之际打造具有象征意义的合作里程碑，以及经贸合作和如何应对美国政府换届带来的转变等等。

建造信念 在特朗普政府政策多变且难测的背景下，他仍积极维护与民主、共和两党政要、学者及商界的广泛人脉。他摒弃冗长客套，注重交换有用的信息。他认为这才是所有接触中创造价值的核心要素，尤其是在“有来有往”的外交环境中。他总是设身处地为对方着想，了解其信息需求，从而主动分享或回应请求，建立信任，为双方关系奠定坚实基础。 在许多时刻，为了推动接触和互访或确保信息传递不中断，他还打破了传统外交惯例，使用手机与对方保持联系，甚至在紧急情况下的“紧要关头”或午夜时分。他开创了一个非正式但极其有效的沟通方式：邀请对方到其住所“越南之家”做客，促膝长谈并一同品尝越南家常菜，既可促进关系深化又能实现跨部门信息共享。

正是这种直率务实、注重实效的风格和善于交际的能力，帮助范大使建立了信任，从而成功推动各种外交活动并在任期内创造了许多重要的印记，为越美在各个领域的合作关系步入崭新的阶段发展阶段作出了重要贡献。

文/越南画报 邓玄 图/功达 人物供图 译/明庄