范光荣大使：越美关系的构建者与培育者
范光荣大使在越南外交领域近40年的奉献历程是一个充满趣味的经验与才干积累的故事。他最初在越南常驻联合国代表团从事多边事务工作近27年，随后作为外交部副部长和越南东盟高官会议（SOM）主席投身于东盟事务逾7年，最后担任越南驻美国大使近4年。每个阶段、每个工作领域不仅留下了难忘的记忆，更帮助他拥有全球视野、处理复杂国际问题的能力以及推动地区合作的协调能力。正是这些宝贵的经验和坚实的基础，造就了一位胆识果断的范光荣大使，为推动越美关系作出了重要贡献。
2014年，在两国正式将关系提升为全面伙伴关系仅一年后，范大使赴华盛顿上任，心中怀有许多忧虑与思考。他清楚此时是双边关系发展的关键期，也面临诸多挑战：如何将全面伙伴关系框架具体化为实质性合作，如何在2015年两国关系正常化20周年之际打造具有象征意义的合作里程碑，以及经贸合作和如何应对美国政府换届带来的转变等等。
在经贸方面，2014年他上任时，双边贸易额为逾360亿美元；至2018年他离任时已突破650亿美元，增长逾40%。这一成就不仅展现了两国合作潜力，也印证了他与越南驻美国大使馆全体馆员在推动经贸合作、化解特朗普新政府所带来贸易逆差问题等方面所做出的不懈努力。
建造信念
在特朗普政府政策多变且难测的背景下，他仍积极维护与民主、共和两党政要、学者及商界的广泛人脉。他摒弃冗长客套，注重交换有用的信息。他认为这才是所有接触中创造价值的核心要素，尤其是在“有来有往”的外交环境中。他总是设身处地为对方着想，了解其信息需求，从而主动分享或回应请求，建立信任，为双方关系奠定坚实基础。
在许多时刻，为了推动接触和互访或确保信息传递不中断，他还打破了传统外交惯例，使用手机与对方保持联系，甚至在紧急情况下的“紧要关头”或午夜时分。他开创了一个非正式但极其有效的沟通方式：邀请对方到其住所“越南之家”做客，促膝长谈并一同品尝越南家常菜，既可促进关系深化又能实现跨部门信息共享。
文/越南画报 邓玄 图/功达 人物供图 译/明庄