英语教师热心传播正能量

21/05/2024

加纳籍约瑟夫（Joseph Kingsley Entsuah）勤奋、温和，具有优秀的英语教学能力，受到学生的喜爱。他愿为越南学生激发英语学习兴趣，帮助他们掌握英语技能，打开国际知识的大门。

2014年，约瑟夫毕业于加纳温尼巴师范大学英语和艺术系。他曾游历世界多个国家，连续 4 年在泰国曼谷曼益康学校担任英语老师和体育教练。来到越南，看见许多英语教学中心招聘外籍教师，便应聘任教。

2019年，他受聘于Apax中心。秉承年轻人的热情和对越南文化的热爱，幽默风趣的教学风格，深受学生爱戴。

一段时间后，他转到玛雅国际双语学校。对他来说，这是体验工作的绝佳机会。该校实行蒙特梭利教育方法，尊重学生的自由，培养学生的仁爱心，正确的人生价值观，高尚的人格，让他们全面发展。



约瑟夫将该校视为第二家园。他分享：“在玛雅生态村学校的自然空间工作给我灌输积极的正能量，更加了解越南传统文化，特别是能够将我所积累的技能传授给学生”。

约瑟夫走遍了沙巴、姑苏岛、三岛、吉婆、胡志明市等，探究各地风土人情并对儿童教育有了更深的了解。

约瑟夫探访广宁省下龙湾。图/ 资料

除了教学外，他还利用业余时间教学生踢足球，让他们锻炼身体，又为师生创造使用英语对话、自由辩论的机会。

他决定长期在越南工作和生活，希望所教的学生成为对社会有益的好公民。

文/越南画报 碧云 图/越强 资料 译/何芳