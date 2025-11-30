苏瑞艳娟：从亲身经历到教育使命

在关于创新的故事中，觉醒的时刻有时源于微小之物。对教育专家苏瑞艳娟来讲，触动她的并非奖项或荣誉，而是她自闭症儿子亲手画的一幅自画像：一个孩子正准备离开这个世界。那幅画面唤醒了这位母亲，也点燃了她内心的使命——改变教育，让不再有孩子承受她儿子所经历的痛苦。



2014年首位荣获微软“卓越创新教育专家”称号的越南人——教育专家苏瑞艳娟。本报记者 通海 摄 她意识到，问题的根源不仅在于学生，更在于教师的教学方法。她所追求的教育理念是“不让鱼儿爬树”，主张每个孩子都有不同的能力和学习方式，教师的职责是帮助他们发挥自身优势。经过多年陪伴儿子战胜自闭症和阅读障碍，她深刻体会到，教育必须始于同理心，而非仅仅是知识传授。



她为全国教师开设免费在线培训班，通过“不插电”游戏与AI相结合的方式，帮助教师增强互动性并激发学生的学习动力。本报记者 通海 摄

苏瑞艳娟女士与同事就培训项目进行交流。本报记者 通海 摄

她的影响力迅速超越了越南国界。她是首位获得微软“卓越创新教育专家”称号的越南人，这证明了她的国际视野与引领创新的实力。2020年，InnEdu成为微软在越南的首个全球培训合作伙伴，标志着公私合作教育模式的重要转折点。2015年，她受邀担任美国全球教育论坛评委，是该活动中唯一的亚洲代表。

坚持不懈的贡献使她于2021年荣登《福布斯》越南版“越南20位励志女性”榜单。然而，对她而言，最大的奖励并非荣誉，而是看到那些曾畏惧课堂的学生眼中闪烁的自信光芒。她常说：“学习是为了获得自由”。在她看来，学习的意义不仅是取得高分，更是让人们有能力选择并过上幸福的生活。



她也坚信，生命中的“伤痕”并非失败，而是助人成长的养分。正因为经历过个人的失落与痛楚，她才更加深刻地理解坚韧与仁爱的价值——这也是她始终传递给学生和同事的核心信念。



文/越南画报 草薇 图/通海 人物 译/武蓉



