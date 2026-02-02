苏林总书记：在党的旗帜下稳步前进

第十四次全国代表大会取得辉煌胜利后不久，我们全党、全民和全军怀着特别欢欣鼓舞的精神，庆祝越南共产党建党96周年（1930年2月3日– 2026年2月3日）。在迈入新一届任期第一年——一个在具体落实党的十四大决议、将各项战略目标变为现实中具有决定性作用的起始年份之际，党的96年里程碑意义更为重大。在光荣的党旗下走过的96载辉煌历程所激发的自豪感，正为我们注入新的力量、焕发新的气势、坚定新的信念，使我们稳步前进。

自诞生以来历经96个春天，特别是80多年的执政历程，我党已证明其具有持久的生命力、坚强的意志和正确的领导路线，引领越南革命从胜利走向胜利。自有了党，具有千年文献传统的我们民族，续写了壮丽的历史篇章：领导人民成功发动1945年八月总起义，建立越南民主共和国；领导全民在长期抗战中战胜殖民主义和帝国主义，实现江山一统，并领导全国进行革新事业，建设、发展和保卫社会主义越南祖国。历史的每一步起伏都是锤炼我党在服务祖国、服务人民的道路上日益成熟、日益强大的考验。



过去96年的历程已证明：除了越南共产党，没有任何政治力量拥有足够的威望、能力和胆略来领导为人民谋福祉的革命事业。党的全面执政和领导地位是祖国建设与保卫事业一切胜利的决定性因素。塑造党的力量与威望的，不仅在于显赫的战功，还在于求真务实、敢于正视事实、勇于承认缺点并决心改正的精神。正因如此，我党始终坚持自我革新、自我整顿，从而日益廉洁、强大。

党的96年历程留下了许多宝贵的经验教训。首先，必须坚定不移地高举民族独立和社会主义旗帜——这是贯穿整个革命进程的两个紧密相连的战略目标。民族独立是建设社会主义的先决条件，而社会主义则是确保民族获得真正、持久独立的坚实基础。深刻领会这一真理，我党始终坚定不移地沿着胡志明主席和我国人民选择的道路前进：既坚决捍卫国家的独立、主权和领土完整，又为人民的幸福而坚韧不拔地建设社会主义。

深刻而意义尤为重大的一条经验是，革命事业属于人民、来自人民、为了人民。人民既是创造历史性胜利的主体，也是党生存与发展的无穷力量源泉。党的一切路线、主张都必须源自人民的正当利益和愿望。我党受人民信任，被赋予使命，而党除了服务祖国、服务人民外，没有任何其他利益。胡志明主席曾强调：“党不是一个升官发财的组织。它必须完成解放民族、使祖国富强、同胞幸福的任务。”胡伯伯的教诲至今仍保持其完整价值，提醒党必须始终与人民保持血肉联系，以民为本，以人民的幸福为最高目标。实践也表明，一旦官僚主义、腐败滋生，脱离人民，那将是国家命运乃至党的生死存亡难以估量的危机。因此，保持与人民的血肉联系，依靠人民建设党始终是一条生死攸关的原则。人民的拥护与爱戴，正是我党在各个革命阶段威望的标尺、力量的源泉和胜利的“秘诀”。



此外，我党始终重视并不断巩固民族大团结。“团结，团结，大团结；成功，成功，大成功”——胡伯伯的号召凝聚了这一真理：团结是越南革命的宝贵传统和最伟大的力量源泉。党必须懂得最大限度地发挥全党、全民大团结的力量，将民族力量与时代力量和谐结合。这既是经验教训，也是党领导人民克服一切困难，在当今全球化背景下推动国家迈向新高度的行动方针。

具有全局性的重大教训是：党的正确领导是决定越南革命一切胜利的首要因素。过去96年的历史强调了越南共产党在民族解放、国家建设与发展事业中的先锋作用和“开路先锋”角色。党若要长期执政，就必须不断自我完善、自我更新，保持革命本质和先锋性。我党必须不断学习、创造性地运用马克思列宁主义和胡志明思想，不断提高智慧、政治本色、道德品质和实践组织能力，足以解决革命实践提出的新问题。与此同时，党必须经常保持警惕，发扬斗争精神，预防各项重大危机，特别是路线错误、偏差转向、经济落后、官僚主义、腐败以及内部的衰退、“自我演变”、“自我转化”。推进在政治、思想、道德、组织和干部方面做到廉洁强大的党建工作，依然是关键任务，对党和制度的存亡具有决定性意义。

在每一个历史转折点，党都及时提出正确主张，并严肃纠正可能出现的错误与缺点。这种勇于“自照、自纠”的精神，帮助党避免陷入教条主义和停滞不前，不断发展壮大以满足各个阶段的革命要求。从历史教训中，我党始终主动做出及时的决策；典型代表是20世纪80年代以来的“革新”事业，使国家脱离危机并强劲发展。近期，面对部分干部党员存在的腐败和衰退现象，党颁布了多项决议和结论，并以“无禁区、无例外、法律面前人人平等”的精神坚决开展整顿斗争。

今天，回顾近一个世纪的历程，我们自豪地看到：在越南共产党的领导下，越南从一个贫穷、受奴役的民族，发展成为一个独立、统一、自主、国际地位日益提升的国家；从一个饱受战争蹂躏、民穷财尽的国家，我们开展了1986年“革新”事业，使越南摆脱了危机，成为一个人民生活水平不断提高的中等收入发展中国家。放眼世界，可以强调：越南的基业、潜力、地位和国际威望正在日益提高。世界五大洲的朋友都了解到，越南既是一个争取独立斗争中的英雄民族，又是一个可靠的合作伙伴、一个热爱和平并正在经济领域中强劲发展的国家。这些具有历史意义的伟大成就证明了一个真理：党的正确领导是决定越南革命一切胜利的因素，是在建设和保卫祖国道路上“凝聚全民族力量的旗帜”。



越共十四大瞄准了下一阶段重要方向和战略目标，特别是成功实现两个“百年”战略目标的决心。全党、全军和全民肩负的历史责任，是必须将这些目标和渴望转化为生动的现实。各级党组织、每一名干部党员，尤其是首长负责人需弘扬责任精神，在执行十四大决议中发挥模范带头作用，主动创造、敢想敢做、敢于担当。全党必须继续以强有力的态度加强建党整党，严明纪律纲纪；进一步提高领导能力和战斗力；巩固与人民群众的血肉联系，依靠人民对权力运行的监督、和队伍的整顿。与此同时，整个政治体系必须同步参与，发挥高效作用，使党的决议落户生根；继续推动爱国竞赛运动，激发每一位越南人建设繁荣、幸福国家的机遇与渴望。

在诞生、战斗与成长的近一个世纪中，我党已真正成为人民的领导者和忠实的仆人。前方的道路仍有许多困难与挑战，但凭借执政党的本领、智慧与经验，凭借全民族的英雄传统与团结精神，我们一定能够克服一切障碍，抓住机遇，继续取得更加伟大的胜利。全党、全军和全民将继续齐心协力，在新时代中高度发扬越南人的爱国主义、革命英雄主义和创造力。在党的辉煌旗帜下稳步前进，决心胜利实现十四大决议，决心成功建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福且稳步迈向社会主义的越南。

在光荣的党旗下稳步前进，全党、全军和全民誓言倾注全部心血、智慧与本领，致力于建设一个强盛壮大的越南，使越南深度融入世界政治、国际经济和人类文明，在新时代中与五大洲强国并驾齐驱。当每一位越南人——无论身处何位——都努力建设日益富强的家乡，携手建设日益廉洁强大的共产党，祖国的春天将永远绚丽。愿未来回首往事，每一名干部党员和越南人民都能自豪地感到，自己曾为民族的崇高事业做出了应有的贡献，曾为祖国和人民付出了无愧的奉献。（完）

苏林

越南共产党中央委员会总书记