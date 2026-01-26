苏林总书记主持仪式 欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦访越

26/01/2026

应越共中央总书记苏林及夫人吴芳璃的邀请，老挝人民革命党中央总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里及夫人娜丽·西苏里抵达首都河内，开始从1月26日至27日对越南进行国事访问。





一同出席仪式的还有越共中央委员、国家副主席武氏映春；各位党中央委员，中央各部委行业领导；政府领导，总书记办公厅领导，越南驻老挝大使；以及东盟各国驻越南使节和代表。



当天一早，众多首都少年儿童、学生和市民手持越南国旗、老挝国旗和鲜艳的花束，热烈欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人和老挝党、国家高级代表团。