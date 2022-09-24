芽庄海城在召唤

24/09/2022

滨海城市芽庄是庆和省的政治、经济和文化中心，被誉为“沉香之林，雨燕之海”，拥有许多带有古老占婆文明烙印的历史文化遗迹。尤其是凭借诗意盎然，宏伟壮丽的自然景观，芽庄湾是入列世界最美湾的越南第二个海湾，仅次于下龙湾。芽庄成为吸引游客的旅游胜地，尤其是外国游客。

庆和省芽庄市一角。本报记者 黄河 摄

古香古色的滨海城

来到美丽活跃的滨海城市芽庄，游客除了度假和领略美丽的海景外，还有机会探索许多著名的历史遗迹、文化建筑。

芽庄曾是古代占婆王国历史上的重要基地，至今仍保留着诸多占婆文化遗产。最突出的是波那加塔，一座美丽的古老占婆建筑，建于八世纪中叶，位于海拔约20米的小山顶上，离市中心不远，昔日是供奉占族之母波那加女神的宗教中心。如今，越南人称为天衣圣母或母天衣阿那，是中南部地区人民和占族人崇敬的女神。

通往波那加塔的道路。杜俊玉 摄

波那加塔是占族人的独特建筑群，主要用缸砖建造并通过特殊方法粘合得天衣无缝。主塔位于中央区，高约23米，原供湿婆之妻帕尔瓦蒂神。塔中的雕像、浮雕和装饰细节都精美绝伦，极其巧妙，被艺术研究界视为古代占婆雕塑的杰作。

芽庄大教堂是游览芽庄不可错过的典型建筑物。教堂位于市中心的一座高山上，始建于1928年，竣工于1941年。这里原是一片荒地，为了建设教堂，人们用500枚地雷将山丘夷为平地，建筑面积达4500平方米。

历经80多年，芽庄大教堂依然保留着原有的面貌以及独特的哥特式建筑风格。目前，在举行礼拜之余，教堂开放接待众多国内外游客前来参观瞻仰。临高俯瞰，诗情画意的美丽滨海城市芽庄景色尽收眼底。

街道临海的芽庄无论白天黑夜景色都那么迷人。海滩是越南最美海滩之一全长10多公里，形似轻柔温和的新月环抱翠绿的芽庄湾，一直是喜欢享受大海新鲜空气的游客的首选落脚地。

探索芽庄湾

芽庄湾享有中南部地区海洋旅游“天堂”之美誉。芽庄湾，又称平刚湾，位于市区以东，总面积约24965公顷。湾内有大小各异的19个岛屿，最大的是竹岛，面积3250公顷，最小的是诺岛，面积约4公顷。

芽庄湾被评为世界 29 个最美海湾之一，以极其稀有的热带生态系而闻名，美丽的珊瑚礁隐约在清澈的海水下，还有数百种绚丽多彩的珍稀海洋生物。

游客探索内岛海滩

海湾内的暮岛周边海域生物多样性位居东南亚第一。据调查研究结果，该海域有珊瑚350种、珊瑚鱼230余种、软体动物112种、甲壳类112种、棘皮动物27种、海藻69种、海草7种。暮岛还以玻璃底船和潜水服务著称，如今，暮岛仍然是越南最美丽的潜水点。

俗称燕岛的内岛也是趣味无穷的景点，游客可以参观燕窝开采业祖庙，聆听燕窝开采业历史故事，观看悬崖上的燕巢，也可以下海游泳洗浴，沉浸在清澈湛蓝的海水中。

竹岛是芽庄湾娱乐天堂，Vinpearl 集休闲度假、娱乐游戏和海洋探索于一体，排名东南亚之冠。

连接芽庄市和竹岛的跨海缆车全长3公里多，被吉尼斯世界纪录列为世界最长跨海缆车。从横跨大海的车厢，游客可亲眼目睹芽庄湾的壮丽美景，湛蓝的海水，来往如织的船只和形状各异的岛屿。

来到竹岛的Vinpearl，游客可参加Vinwonder娱乐世界的诸多新颖有趣游戏，尝试越南最长、最陡、最高的880米滑索；乘坐世界第一艘透明玻璃壁电动海底探险潜艇 Vinpearl Submarine号探索海底璀璨夺目的神奇美景；观看水上音乐表演和塔塔秀节目；参观世界奇花异草的五大洲花园、收养世界多种珍稀动物的半野生动物园King’s Garden和300多种稀奇海洋生物的 3400 平方米水族馆。此外还有各种各样刺激性游戏。

在竹岛，入住Vinpearl五星级别墅度假村是游客的理想选择，这里提供无微不至的世界级高档服务及其他高级享受，设有国际标准的18洞高尔夫球场供住客大显身手。

今天的芽庄海城日新月异，充满活力，蓬勃发展，这座美丽的滨海城市会给游客留下美好印象，哪怕只来一次，也永远不会忘记。

竹岛Vinpearl度假村是芽庄有趣无穷的目的地。本报记者 黄河 摄

文/通海 图/黄河 杜俊玉 资料 译/武蓉