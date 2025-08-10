芒族人的独特竹历

竹历是芒族古老的历法，是一项独特的文化遗产，反映着其与自然、农时和民间信仰紧密相连的知识和世界观。

竹历还称刻历或芒族历，通常由长约40-60厘米的竹竿制成。每套竹历包括 12 根竹签，对应的12个月，上面刻有圆形、斜线、三角形等符号。这些符号预示着吉日凶日、大吉小吉日、禁忌日或指示何日宜于建房、婚嫁、上山去、沿溪走、播种和祭祀等具体活动。

对芒族人而言，竹历不仅是计时工具，更是指引生产和精神生活各项活动的“行动指南”。每逢年初，竹历持有者会“解历”——查看黄道吉日，避开禁忌，从而为整个村寨提供行动指引。芒族人建房、婚嫁等重大决定都需参照竹历。

并非人人都能制作或读懂竹历。按照传统，掌握并使用竹历的是“巫师”——芒族信仰生活中的重要人物。“巫师”既是巫师，又是医师，更是古老知识宝库的守护者。此外，少数村长、族长或精通风俗和农时规律的老年人也可解读竹历。通常竹历持有者均精通古天文学。

目前，在现代化进程的强烈冲击下，竹历仅零星地出现在和平省（今为富寿省）芒比、芒望等少数芒族地区。掌握制作和解读竹历技能的人日益稀少，且大多年事已高。然而，竹历仍作为一种文化脉搏，深受芒族社区的珍视并获得研究人员的认可。尤为可喜的是，2022年，越南文化体育与旅游部已将芒族竹历承认为国家级非物质文化遗产。此举是对这项独特遗产的认可，它承载着芒族人民的精神和深厚文化底蕴。

文图/越南画报 越强 译/何芳

