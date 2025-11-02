胡志明市： 迈向国际超级都市的愿景

02/11/2025

历经充满挑战与困难的一个任期，胡志明市党委领导该市依然保持着强劲的增长速度，并持续巩固其作为越南经济火车头的作用。以新的愿景，该城市逐步实施其未来成为国际超级都市的目标。

令人瞩目的成就

在2020-2025任期内，胡志明市坚守了作为国家发展动力的地位。预计2025年地区生产总值（GRDP）将是2020年的0.75倍，人均收入约为 8400美元，比全国平均水平高出接近一倍。每年，该市贡献了全国预算总收入的 26%。

数字经济发展迅猛，目前占GRDP的25%。五年内，该市成立近 22.5 万新家企业，约占全国总数的30%。创业生态系统日益活跃，被评估为接近全球最具活力城市前100名。

与此同时，城市基础设施正在向多中心、区域互联和气候适应方向投资。社会、卫生、教育等领域也备受关注，助力提升市民的生活质量。

在与平阳省和巴地头顿省合并后，胡志明市的经济规模估计达到1080亿美元，占全国GDP的25%。2024 年人均收入达到近 7800 美元，有望在 2025 年底达到 8500 美元。该市目前拥有超过14000个外商直接投资（FDI）项目，投资总额近600亿美元，进一步肯定了其在全球经济网络中的巨大吸引力。

迈向国际超级都市

胡志明市确定了2025年至2030年的目标，那就是形成一个汇聚“三大经济极”的超级都市：金融-高科技工业-海洋经济。凭借超过1400万的人口和6700平方公里的面积，该市有望成为东南亚高密度发展的超级都市，并力争在2030年跻身全球最宜居城市前 100 名，以及至 2045 年愿景展望。

胡志明市人委会主席阮文德先生表示，胡志明市的新愿景是成为一个“绿色、智能和创新”的超级都市，不仅经济实力雄厚，更要拥有丰富的文化、艺术、体育、娱乐和充满活力的现代生活方式。

为了实现这一愿景，该市正加紧审查、调整和制定新的总体规划，以“一空间 - 三区域 - 一特区”为战略发展方向，其中城市中心区域将成为金融和高科技的首府，重点发展商业服务、金融、科技和创新。平阳区域成为工业首府，高科技工业和大规模生产中心。巴地头顿区域成为海洋经济首府、国际港口、物流和能源中心。

文/英俊 图/清武 春区 译/何芳