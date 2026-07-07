胡志明市：时光静好，记忆永存

07/07/2026

在荣幸以胡志明主席命名50周年（1976 -2026年）的光辉历程中，这座城市不断创新与发展。在鳞次栉比的现代建筑与快节奏的都市生活之中，诸多承载着岁月痕迹的古老空间依然被悉心守护着，犹如一块块珍贵的记忆碎片，致力于创造越南这座最大都市的独到特质与灵魂底蕴。

阮氏明开高中是胡志明市最古老且极具古典建筑风格的学校之一。该校于1913年开工建设，并于2012年被承认为市级建筑艺术遗迹。陈世峰 摄

胡志明市的城市记忆不仅在于历史篇章里，而在陪伴了数代居民成长的一条条街巷、一个个熟悉的空间之中。在城市日新月异的变迁中，那些老地方依然在默默坚守，宛如一位无声的时间见证者。

在黎利路上，26号公寓依然静静地伫立在繁华喧嚣的该市中心。在朴实无华的外墙背后，是一处洒满阳光的采光天井。那里的白墙与旧砖地，勾起人们对几十年前这座城市优雅风貌的怀旧思绪。不远处，胡志明市综合科学图书馆则在讲述着另一个动人的故事。这里曾是关押爱国志士的西贡大牢旧址，如今变为一座传承人类知识的宝库，是过去与现在交汇的极具文化价值的建筑工程。

昔日，胡志明市旧公寓楼临街前面常被居民用作商铺进行经商贸易。陈世峰 摄

2000年代的西贡古老街巷街景。陈世峰 摄

城市记忆还在于市民熟悉的日常生活空间中。坐落在二征夫人路上的新定集市历经近一个世纪的风雨沧桑，至今还是胡志明市最具活力的传统集市之一。这里不仅是买卖之地，更完好地保留了这座城市的独特文化之美，成为吸引无数国内外游客慕名而来的打卡胜地。

新定集市极具浓郁法国建筑风格。本报记者 阮伦 摄

胡志明市纵横交错的小街窄巷，因粿条、碎米饭、鱼露米线等各色平民地道美食而闻名遐迩。陈世峰 摄

胡志明市街头的一家充满岁月痕迹的老旧报摊。陈世峰 摄

而在另一个角落，“悬空”咖啡馆依旧保留着用丝袜滤网和黏土砂锅的传统咖啡冲煮法，是在快节奏的现代生活中显得别具一格的。质朴的空间与熟悉且浓郁的咖啡香，给食客带来一种时光倒流、重返昔日老城岁月的温馨感。

再往远处的守德方向走去，名为“方”铁匠铺每天依然传出打铁声。历经四代相传，这里的匠人们始终凭借着双手和祖辈留下的宝贵经验坚守着这份祖传手艺。在机械化与自动化大行其道的今天，铁匠铺里的炉火闪闪已成为传统价值坚韧不拔、代代相传的象征。

2000年代的西贡古老街巷街景。陈世峰 摄

文/越南画报 阮伦 图/阮伦 陈世峰