胡志明市：半个世纪的发展辉煌

01/07/2026

在荣幸以胡志明主席命名后的整整半个世纪里，这座越南第一大城市走过了一段令人瞩目的发展征程。从战后初期的重重困难中走来，胡志明市逐步确立了其作为全国经济火车头、充满生机与活力的现代化超大城市的地位，并成为越南创新发展与国际融入进程中具有代表性的象征之一。

逆境雄心 领跑全国

1976年7月2日，在第六届国会第一次会议上，越南国会通过了决议，将西贡-嘉定市正式更名为胡志明市。这一历史性决议不仅彰显了全国人民对胡志明主席的深厚感情与崇高敬意，更为这座越南南部最大都市开辟了全新的发展阶段。

今日的胡志明市披上了现代化、活力与生机勃勃的都市盛装，蜿蜒流淌、孕育着无尽冲积地的西贡河将其温柔环抱。江山东 摄

国家统一初期的岁月是一段充满重重挑战的艰难时期。胡志明市当时面临着严峻的经济社会困境，从通货膨胀、物资匮乏、失业问题到战后严重受限的基础设施体系。然而，在国家发展战略中，这座城市始终被越南党和国家确立为全国最大的经济“排头兵”，肩负着国家增长引擎的核心重任。



回顾半个世纪，那种不畏艰险、克难攻坚的精神如今已转化为坚不可摧的巨大能量，将这座城市发展成为拥有国际级超大项目的“超级大工地”。其中最具代表性是环市三路、环市四路体系、胡志明市至西宁省木牌高速公路，尤其是现代化城市轨道交通（Metro）线路等。

西贡河畔流光溢彩、美轮美奂的胡志明市夜景。江山东 摄

解放51年来，胡志明市拔地而起数百座摩天大楼，全力满足全国及区域经济融入国际的需求。江山东 摄

合并后的胡志明市总面积达6772平方公里，常住人口规模超1400万人，劳动力人口总规模约767万人。城市确立战略目标，力争到2030年建设成为文明、现代、极具活力的创新中心及深度融入国际的城市；在东南亚地区确立显著的领先优势。至2045年远景，力争跻身全球百强宜居城市的行列，打造成为亚洲经济、金融、服务、教育及医疗核心枢纽与全球目的地；实现独具特色、高质可持续且兼具深厚文化底蕴的发展” 。

西贡Continental大厦是一座承载着历史与文化记忆的标志性建筑，被誉为胡志明市中心的“活遗迹”。本报记者 阮伦 摄

迈入新发展阶段，胡志明市通过高效落实国会赋予的系列超越性特殊机制，持续留下了强劲印记，为公共交通导向型开发（TOD）网络等突破性发展模式开辟了全新道路，并成功明确了从滨城至芹时高速铁路的规划方向。在新时代，该城市的长期战略愿景已不再局限于传统空间的“横向扩张”，而是全面迈向了能够灵活适应气候变化与全面绿色转型的智慧城市结构。

胡志明市正集中投放巨大资源用于发展交通基础设施，旨在有效解决交通拥堵并强劲拉动经济增长。黎灵 摄

特别的是，2026年4月29日，胡志明市同时举行了四大地标性项目的开工仪式，即胡志明市中心广场与行政中心、滨城-守添段的二号线地铁、国际大学城 以及龙屋港-庆会景观公园等项目。这四大项目的齐头并进，全面开启了这座拥有1400多万人口的现代化超大城市的新面貌。 横跨西贡河的现代大桥，有利于城市面貌焕然一新和改善交通格局。本报记者 阮伦 摄 胡志明市人委会主席阮文得在开工仪式上指出：“今天开工建设并落地实施的系列重大项目，将//助力塑造一座具备国际级与区域级//的现代化超大城市；将构建一个现代、透明的治理空间，进而提供更优质的便民服务；将开辟一个极具互联性与引领性的公共交通基础设施体系；将建设一个让当代发展与坚守历史文化价值实现和谐共生、完美交融的文化制度” 。 现代化、讲文明、重情义的超大城市 要审视一座城市的沧桑巨变，基础设施与交通面貌始终是最直观的硬核标尺。在荣幸以胡志明主席名字命名整整50年后，胡志明市已实现了华丽蜕变，从一个昔日拥挤、狭窄、浮躁的旧式城市，跨越式发展成为全国最具活力与现代气息、高楼林立、大道路网纵横交错、多座特色地标桥梁横跨西贡河两岸的“超级大都市”。 要审视一座城市的沧桑巨变，基础设施与交通面貌始终是最直观的硬核标尺。在荣幸以胡志明主席名字命名整整50年后，胡志明市已实现了华丽蜕变，从一个昔日拥挤、狭窄、浮躁的旧式城市，跨越式发展成为全国最具活力与现代气息、高楼林立、大道路网纵横交错、多座特色地标桥梁横跨西贡河两岸的“超级大都市”。

城市轨道交通（Metro）不仅是一项公共交通线路，更有望成为未来数十年重塑胡志明市发展空间格局的强劲引擎。陈黎辉 摄

胡志明市确立宏伟目标，力争到2030年全面建成232公里的城市轨道交通网。越通社记者 宏达 摄

这一历史性跨越最具说服力的见证，便是各个时期定格城市世纪印记的标志性建筑，犹如形似荷花花苞的Bitexco 金融塔，象征着创新开放初期奋发图强的渴望；而跻身全球最高建筑前列的Landmark81摩天大楼，则代表着现代越南的坚韧意志、硬核实力与繁荣昌盛。

基础设施日新月异的现代化进程，更让城市的发展足迹清晰可见。凭借4000多公里的公路网及数百座大小桥梁，胡志明市逐步扩大了城市空间并大幅提升了区域互联互通能力。诸如武文杰（东西）大道、阮文灵大道、范文同大道、奠边府路、守添跨江隧道、巴松桥及富美桥等工程，早已成为城市生活中熟悉的壮美景观。

尤为重要的是，滨城-仙泉地铁一号线的开通，标志着城市公共交通现代化进程的重要里程碑。该城市首条地铁线不仅大幅缩短了通勤时间，而形成文明、环保的新都市生活方式。

众多越南家庭选择在胡志明市安家落户，因为这里拥有极其便利的高品质生活配套设施。本报记者 通海 摄

在推进基础设施发展的同时，胡志明市还将大量公共资源倾注于整治重塑沿江河道渠系、推进城市更新、拆除搬迁沿江临建房屋并持续扩容城市绿化空间。这些努力体现本市坚持可持续发展、始终将市民生活品质置于核心地位的方向。

眺望未来的全新增长则源于2025年7月1日起通过将平阳和巴地头顿两省并入胡志明市，扩大其发展空间。在新空间格局下，该市有望成为多中心和强劲增长极的超大城市，同时是亚洲领先的区域经济、金融、科技、智慧物流及数字与绿色经济的生态中心。

胡志明市的生活节奏呈现出古朴与现代交织、东西方文化完美交融的独特魅力。陈世峰 摄

西贡年轻一代的浪漫情调。本报记者 阮伦 摄

身着奥黛的越南少女在胡志明市街道上。陈世峰 摄

以胡志明主席命名的半个世纪里，这座城市正凭着过人本领、智慧与不断远航的渴望，续写了黄金发展历史的新篇章。今天夯筑下的每一块坚实基建基石，正是对胡志明市这座全国经济、创新中心未来光明前景的最强力宣言。

文/越南画报 山义 图/黎明 阮伦 通海 陈世峰 江山东 陈黎辉 越通社



