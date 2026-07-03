胡志明市：令人瞩目的发展数据

03/07/2026

越南国会于1976年7月2日决定将历史悠久的西贡-嘉定市正式命名为胡志明市。在这座城市发展史上的里程碑跨越半个世纪之际，胡志明市已实现了强劲腾飞，成为越南最具活力的经济中心、国际贸易枢纽以及创新发展的引领城市之一。

诸多世界顶级豪华车系在胡志明市亮相。本报记者 阮伦 摄

中远海运玫瑰轮（COSCO SHIPPING ROSE）靠泊新港-盖梅氏威港。黄山 摄

2024年

● 地区生产总值（GRDP）增长7.17%。

● 财政收入超过508.55万亿越盾，首次突破500万亿大关。

● 商品零售总额和消费服务营业收入超过1206万亿越盾，增长约10.7%。

● 旅游业接待国际游客约600万人次、国内游客约3600万人次，旅游总收入达190万亿越盾。

● 2024年，胡志明市每平方公里土地创造了8487亿越盾的增加值。

科技成果演示活动在胡志明市创新创业中心举行。越通社记者 秋怀 摄

2025年

● 胡志明市在与平阳省和巴地头顿省合并后，2025年GRDP增长7.53%。

● 人均GRDP达到8755美元，高于全国平均水平的0.7倍。

● 财政收入约746.43万亿越盾。

● 新设企业59750家。

● 外商直接投资（FDI）约81.6亿至89亿美元。

● 旅游业接待国际游客近860万人次、国内游客近4600万人次，旅游总收入达逾278.56万亿越盾。

● 在2024-2025 的最近两年期间，胡志明市持续向知识驱动型增长模式转型。

● 到2025年，全要素生产率（TFP）对GRDP增长的贡献率达到59%。

科研人员在胡志明市高科技园区内专注科学研究。越通社记者 进力 摄

2026-2030年阶段胡志明市拟定实现GRDP两位数增长的目标

● 胡志明市确立2026-2030年阶段地区生产总值（GRDP）年均增速达10%至11%的目标。

● 致力发展成为国际金融中心，并力争到2030年人均收入达到1.5万美元。

● 在国会第98号决议（修正案）机制尽早落地见效、获得战略投资者广泛支持的积极预期下，胡志明市已构制定高增长发展方向，即全力确保实现10%的增长目标。

胡志明市的学生在西贡中央邮局参加隆重的毕业典礼。陈世峰 摄

外国游客在胡志明市体验独具特色的复古摩托车之旅。本报记者 通海 摄

2026年核心任务与解决方案组

● 2026年财政收入约805万亿越盾。

● 实施以交通导向型开发（TOD）模式为核心的城市发展方案，有效开发土地资源，以增强土地财政收入。

● 根据第98号决议高效开征部分特异性费用，发行地方政府债券和工程债券，充分释放各类社会资源。

● 强化政府投资的引领作用，投入约148万亿越盾的资本。

● 深入拓展全社会投资资金筹措渠道，力争募资超过105万亿越盾，全面提升外资利用质量。

● 持续深化行政审批制度改革，优化投资营商环境，坚决削减和精简不合理的行政程序。

● 凭借改革增长模型和经济体结构，推动经济实现快速与可持续发展，其中将科学技术与创新作为核心引擎。

● 按照“多极-集成-互联”导向重塑发展空间格局，优先资源投资三大核心区域。

● 破解城市内涝、交通拥堵和空气污染等环境卫生的三大发展瓶颈。

文/越南画报 图/阮伦 通海 陈世峰 黄山 越通社