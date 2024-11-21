胡志明市西贡河滨绿色都市带

21/11/2024

在300多年形成和发展的历史中，胡志明市与河川密切相连，尤其是流经市区中心的西贡河，设有平东、白藤、龙屋等港口。

自2000年起，胡志明市开始注重开发河滨都市与景观，整治河流和渠道，举行城市规划国际赛，邀请国内外专家参与关于城市建筑规划的多项科学研究。



2012 年，该市发动“渠道大革命”，整治清理并美化从新平郡流经市中心各郡汇入西贡河的饶禄-氏艺渠道。2021年， 向西贡河彼岸的守德县发展，建立守德市（属于胡志明市）。



除此之外，还改造西贡河床、修建堤坝、改善沿河道路、新建现代化跨河桥、开发水上巴士，规划河岸房屋建筑，建设公园、绿化景观、公共文化娱乐场所等。



目前，第一郡白藤港、第四郡龙屋港、平盛郡青多-平贵区、平盛郡Vinhomes都市区、守德市草田公园和沙拉都市区等西贡河滨的许多地区已成为年轻、现代化的都市，尽享河流带来的安乐凉爽。



在2024 年 3 月举行的“借鉴法国塞纳河的经验发展西贡河滨空间和功能”会议上，胡志明市人委会主席潘文梅先生表示，该市正在加紧展开今后发展的三项重要计划：2021-2030年规划和2050年愿景；审查调整2040年至2060年总体规划；制定守德市规划。其中，确定西贡河为新时代胡志明市规划中心，是总体规划的一大亮点。 据胡志明市规划建筑厅介绍，西贡河走廊规划与管理方案已基本完成。其中，设定了连接社区、连接地区、面向世界的目标，至2030年，将西贡河滨建设成为亚洲的文化旅游目的地，游客量年均增长8%-8.5%。该方案还注重发掘这片土地的文化价值和悠久的河流历史来规划未来的城市发展。

胡志明市是越南的主要旅游中心。近两年来，该市河流节成为当地突出的旅游事件，丰富多样的河上文艺表演和体育活动引人入胜，开创了新颖的旅游模式。

2024年胡志明市河流节以“传奇之船”为主题，在第四郡龙屋港河段举行，以音乐、电影、戏剧等精湛艺术结合现代三维投影技术展演的艺术晚会，再现西贡-嘉定-胡志明市300多年发展史，给观众奉献了脍炙人口的艺术盛宴。



与此同时，还有其他活动，如滑翔伞、飞板、摩托艇、皮划艇、划船比赛、河上巡游、水上木偶戏表演，夜放烟花，不一而足，吸人眼球。



胡志明市河流节致力于对宜居城市的自豪感，并激发游客出游欲望的活动。本报记者 阮伦 摄

此外，在第四郡龙屋港、第一郡白藤公园和巴山桥、第三郡饶禄-氏艺渠道、守德市兰英游船港、第七郡越星港、第八郡平东港等与西贡河有关的旅游目的地举行持续一周的各种丰富多彩的活动，给市民和游客留下深刻印象。

河流节通过一系列旅游、文化、娱乐、艺术、体育、美食、购物等活动致力于发挥西贡河经济、文化、旅游的最大潜力，成为该城市的新名片，将胡志明市定位为一座富有文化特色的河流城市。

在胡志明市河流节期间的河上音乐表演。本报记者 阮伦 摄

近年来，该城市展开了水上巴士旅游、文艺表演、乘坐游船品尝咖啡、观赏西贡河美景等多种旅游类型。



居民在西贡河滨都市区玩赏。本报记者 阮伦 摄

胡志明市建筑师协会吴曰南山建筑师认为，本市可以整治和开发内城区的连环河流空间，特别是西贡河两岸从平盛郡青多半岛到第七郡新顺半岛的区域。具体来说，就是建设和发展青多-平贵地区成为教育性旅游点、河畔艺术村的生态都市；整治和发展守德市的长寿和草田地区成为富有创意、组织国际交流的现代化都市，发挥守德市充当河滨中心的角色。

促进旅游、文化、体育和艺术活动伴随河滨都市的开发，为胡志明市绘制了一幅和谐、清新、可持续宜居的河流市区图画。



文/越南画报 山义 图/阮胜 阮伦 文忠

设计/庄绒 译/何芳