胡志明市医药大学医院的首例心脏移植手术

19/11/2024

在胡志明市医药大学医院，近100名医务人员历时10小时成功实施了一例跨越南南北的心脏移植手术。

2024年8月24日夜晚、25日凌晨，胡志明市医药大学医院为来自嘉莱省的37岁L.A.H.患者成功实施了首例心脏移植手术。胡志明市医药大学医院副院长、博士、医生阮黄定分享说，L.A.H.被诊断患有扩张型心肌病，心脏功能极差，若不及时进行心脏移植，将难以维持生命。患者被列入国家器官协调中心等待名单，幸运的是，我们在8月24日凌晨收到好消息，有一颗来自河内市圣保罗综合医院的心脏匹配。

心脏移植手术从8月24日半夜到8月25日凌晨3点结束，历时5个小时。手术全程中，医护人员都高度集中，每一分每一秒都经过谨慎计算。

截至目前，胡志明市医药大学医院已成功实施1例心脏移植、53例肝脏移植和48例肾脏移植手术。

心脏移植手术后，L.A.H.患者在重症监护科的无菌环境中，由医护人员密切监控和精心护理。患者的哥哥深情款款地说：“这是一个非常特殊的情况。我们的家人对所有医生团队的专业和尽心尽力深表感激。医院处理得非常迅速和周到。我们真的很感动，感谢所有帮助我弟弟获得第二次生命的人们。”