胡志明市医药大学医院的首例心脏移植手术
在胡志明市医药大学医院，近100名医务人员历时10小时成功实施了一例跨越南南北的心脏移植手术。
2024年8月24日夜晚、25日凌晨，胡志明市医药大学医院为来自嘉莱省的37岁L.A.H.患者成功实施了首例心脏移植手术。胡志明市医药大学医院副院长、博士、医生阮黄定分享说，L.A.H.被诊断患有扩张型心肌病，心脏功能极差，若不及时进行心脏移植，将难以维持生命。患者被列入国家器官协调中心等待名单，幸运的是，我们在8月24日凌晨收到好消息，有一颗来自河内市圣保罗综合医院的心脏匹配。
这颗捐献心脏来自一名脑死亡患者，自8月24日20时从河内圣保罗医院手术室启程送往胡志明市，受到全国人民的关注。在数百名医生和医护人员的保存和看护，以及多个相关机构和部门的协调下，胡志明市医药大学医院医务人员已经将捐献心脏在夜里抵达了胡志明市。
心脏移植手术从8月24日半夜到8月25日凌晨3点结束，历时5个小时。手术全程中，医护人员都高度集中，每一分每一秒都经过谨慎计算。
截至目前，胡志明市医药大学医院已成功实施1例心脏移植、53例肝脏移植和48例肾脏移植手术。
心脏移植手术后，L.A.H.患者在重症监护科的无菌环境中，由医护人员密切监控和精心护理。患者的哥哥深情款款地说：“这是一个非常特殊的情况。我们的家人对所有医生团队的专业和尽心尽力深表感激。医院处理得非常迅速和周到。我们真的很感动，感谢所有帮助我弟弟获得第二次生命的人们。”