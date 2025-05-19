胡伯伯依然陪我们行军

19/05/2025

半个多世纪以来，每逢五月来临，越南全国各地人民都会虔诚缅怀胡志明主席——这位为祖国独立自由和人民幸福奉献终生的民族天才领袖。今年是胡志明主席诞辰135周年，这个具有深刻意义的时刻让我们再次铭记他对民族的伟大功勋。正如已故总书记黎笋代表全党全民所言："我们民族、我国人民、我国江山养育了胡主席这位伟大的民族英雄，而正是他，使我们民族、我国人民和我国江山更加光辉灿烂。”这句话已经成为神圣的真理，每当提起敬爱的胡伯伯的名字，都会深深触动每一个越南人的心灵。胡伯伯的形象深深印刻在每个人心中，始终陪伴我们，给予民族不断前行的力量。虽已阔别56载，但胡伯伯仿佛在国家今天和未来的每一段征程上仍陪着我们同行。

一位朴素者留下的伟大遗产





胡志明主席的伟大革命事业留下了一笔无价的遗产。爱国青年阮必成于1911年离开西贡龙屋（Nhà Rồng）港，踏上寻找救国之路的征程，他辗转五洲四海，吸收马克思列宁主义的思想精髓，找到了无产阶级革命的道路，指引民族走向独立解放。1930年春天，他创立了越南共产党，这是一个光辉的历史里程碑，终结了当时民族救亡事业的道路危机。在胡志明亲手缔造和培养的党的领导下，我国人民取得了1945年八月革命的伟大胜利，建立了越南民主共和国，开启了民族独立的新纪元。随后，他继续领导全民族进行两场反对殖民主义和帝国主义侵略者的抗战，取得了煊赫五洲的1954年奠边府大捷和震撼地球的1975年春季大胜利，实现祖国山河统一，引领国家迈入独立、统一、和平并建设社会主义的新时代。

胡志明主席不仅是民族解放事业中的伟大领袖，更以其崇高的思想和道德榜样，为国家的未来奠定了坚实的基础。胡志明思想是关于越南革命的一个系统而深刻的理论体系，凝聚了民族的传统价值与人类思想的精华。其核心是将民族独立的渴望与社会主义理想紧密相连，最终目标是为人民带来自由、富足与幸福。即使在最艰苦的岁月中，他依然坚守着颠扑不破的真理：“没有什么比独立、自由更可贵。” 这句话已成为全党全民在保卫祖国斗争中的行动指南，至今依然具有深远的现实意义。胡志明思想体现在各个领域：从在所有工作中的“以民为本”理念，到“全民族大团结”的战略；从建设“民有、民治、民享”的国家，到奉行和平、友好、合作的对外路线。他始终强调人民的作用：“没有人民，再容易的事情也办不成，有了人民，再难的事情都能办成” ，高度重视团结一切爱国越南人的力量。他还不断关心建设一个真正廉洁、强大的执政党，重视革命道德，把“勤、俭、廉、正、大公无私”等品质视为立党治国的根基。

在胡志明主席身上，道德与思想和谐统一，体现在他朴素、谦逊而又无比高尚的生活风格中。终其一生，他始终保持清廉俭朴、谦和低调的作风。正因这种纯洁高尚的品德，胡志明主席为后世树立了一个生动而具体的榜样，值得世世代代学习和践行。他所倡导的“勤、俭、廉、正、大公无私”的品格，不仅是每一位干部、党员应当努力追求的理想标准，也逐渐成为全民向往的道德规范。他曾强调：“一个民族、一个政党和每一个人，昨天或许伟大，有很大吸引力，但并不意味着今天和明天依然会受到大家的爱戴与赞扬，若不能保持内心的纯洁。”

胡志明主席不仅言传，更重身教，以身作则，行胜于言。这种朴实作风凝聚起磅礴的团结伟力，铸就了人民群众对领袖的绝对信赖。他那份素朴真诚的品格、平易近人的风范，使他成为一位与众不同的领袖，永远活在每一位越南人民的心中，让人们“每当想到胡伯伯，心灵便更加纯净”。

不仅是越南民族，世界上热爱和平与进步的人民也都尊重并铭记胡志明，将他视为和平、自由与民族解放的象征。1987年，联合国教科文组织授予他“民族解放英雄和杰出文化名人”的称号。胡志明思想不仅推动了全球范围内反对殖民主义和帝国主义的斗争运动，也为建设一个更加公正与人道的世界注入了深远的思想影响和强大精神动力。

1960年9月，在首都人民为庆祝越南共产党第三次全国代表大会举办的晚会上，胡志明主席亲自领唱《团结》之歌。图/越通社



跟随胡伯伯的足迹

胡伯伯虽已离去半个多世纪，但他的思想和榜样依然照亮前路，引领民族不断取得具有历史意义的辉煌成就。近40年革新的实践充分证明：凡是党的正确主张、凡是顺应民心的政策，都是对胡主席思想的继承与创新发展。如今，在经济、社会、教育、医疗、国防、安全以及对外事务等各个领域，我们都能清晰地感受到胡志明思想的深刻印记。这一思想体系已成为指引我们在新时代推进国家建设与保卫祖国事业的基础和指南。

在经济方面，我国在坚持党和胡伯伯所选择的发展道路上取得了飞跃进展。革新之前，越南还是一个贫穷落后的国家，而如今已发展成为中等收入的发展中国家，经济快速增长，深度融入全球经济。1986年至2023年间，国内生产总值（GDP）年均增长率约为6.5%至7%，使越南跻身世界前35大经济体之列，成为全球20个贸易规模最大的国家之一。我国不仅牢固保障了超过一亿人口的粮食安全，还成为世界领先的大米及多种农产品出口国。可以看出，正是通过创造性地运用胡志明关于独立、自强的思想，并结合开放融合政策，我们建立起前所未有的强大经济实力。革新事业的成就再次证明，党所制定的以马克思列宁主义和胡志明思想为指导基础的发展路线，是完全正确而富有创造性的。

在社会领域，胡志明主席提出的“以民为本”的思想在社会保障、扶贫济困和提高人民生活水平等政策中体现得淋漓尽致。在《遗嘱》中，他曾嘱咐：“党要有很好的计划来发展经济和文化，以不断提高人民的生活水平。”他还说过：“党和政府的政策必须极其关心人民的生活。若百姓挨饿，是党和政府的过失；若百姓受冻，是党和政府的过失；若百姓愚昧，是党和政府的过失；若百姓患病，是党和政府的过失。"深刻领会这些教诲，我党和国家始终把提高人民的物质和精神生活水平作为首要任务，贯穿于国家发展的各项战略和计划之中。近年来，国家新农村建设、可持续减贫、少数民族地区和山区经济社会发展等一系列国家重点项目广泛实施并取得显著成果；社会保障体系日益完善，教育、医疗、文化等领域持续进步。特别是“消除危旧房”的主张正在全国范围内大力推进，力争在2025年前实现“全国无一人无房居住”的目标。精神文化生活方面也得到持续投入与重视，通过切合实际的活动和运动，进一步丰富了人民的精神生活，提升了其生活质量。

在教育与培训领域，胡志明思想始终高度重视“树人”对民族未来的关键作用。胡主席曾深刻指出：十年树木，百年树人，并将教育视为国家的首要国策。继承这一思想，我国集中力量发展教育事业，取得了许多重要成果。截至目前，越南已在全国范围内实现基础教育普及，成人识字率接近100%。多项教育与培训的根本性、全面性改革主张陆续出台，始终紧扣胡主席自建国之初所提出的指导方向。正因如此，当今越南年轻一代不仅拥有扎实的知识基础，还在理想信念、道德品质和生活方式等方面接受良好教育，肩负起继承前辈革命事业、建设国家未来的重要使命。

在人民健康照护方面，胡志明主席“爱民、为民服务”的思想已经深深融入越南医疗卫生事业的发展之中。生前，他曾强调：“每一个人民健康，就是整个国家健康”，为建设一个身心俱健的民族确立了目标。如今，我们的医疗体系从基层到中央不断壮大，覆盖范围日益广泛。医院和医疗机构遍布全国各地，许多先进医疗技术已达到世界水平并实现自主掌握。胡主席倡导的“良医如慈母”精神不断被激发，广大医务人员日夜辛勤工作，追随胡主席的榜样，真心实意为病患服务。我们正朝着建设一个“全民健康、人人长寿、人人健康、人人幸福”的越南迈进。这一切成果与政策，充分体现了胡志明主席以人为本的人道思想及其“全面发展的越南人”理念的深刻印记。

在国防安全领域，胡志明主席为越南革命确立了“建国必须与护国并举”的战略方针。他不仅是越南人民军与人民公安的创立者，还奠定了坚强的全民国防与人民安全的根基。他曾教导：革命武装力量是人民的亲生子女，源于人民、为人民宣传、为人民工作、为人民战斗和牺牲。遵循胡主席的教诲，我们始终坚持以“没有什么比独立、自由更可贵”的真理为信念，建设一支革命化、正规化、精锐化、逐步现代化的武装力量，足以应对一切情况、坚决保卫祖国。全民国防阵势与人民安全阵势日益稳固，形成了“未雨绸缪”保卫国家的强大力量。凭借这一基础，越南多年来持续保持政治稳定和社会治安，为经济发展营造了有利环境，并时刻准备粉碎一切敌对势力的阴谋与破坏行径。胡志明关于全民国防、将民族力量与时代力量相结合的思想，至今仍是我们推进武装力量现代化、增强国防实力、牢牢保卫越南社会主义国家的指南针。

无尽的灵感源泉

胡志明主席比任何人深知，革命事业是长期的伟业，需要一代又一代人同心协力、共同奋斗。因此，胡志明主席的思想、道德和作风不仅照亮了我们已经走过的路，对于现在和未来更如一股永不枯竭的灵感之源。

我党强调马克思列宁主义和胡志明思想将永远是思想基础，是引领民族走向社会主义的旗帜。近期至2030年、远期展望至2045年的各项经济社会发展战略、规划皆以“民富、国强、民主、公平、文明”为核心目标——这正是胡志明主席生前对一个和平、统一、繁荣的越南的殷切期望。可持续发展、增长与社会进步并重、建设自主经济、提升人民精神文化生活等重大方向，皆根植于胡志明主席的思想。学习胡伯伯的榜样，全党全民更加坚定自力自强的意志，怀抱奋发向上的渴望与创新精神，推动国家在工业化、现代化的道路上阔步前进。正是胡伯伯敢想敢干、全心全意为国为民的精神，激励着我们这一代人下定决心实现伟大的目标和愿望，使越南未来成为一个强大的发达国家。

胡志明主席的道德榜样与工作作风永远是越南人民修身立德的指路明灯。胡志明关于党建和革命道德的思想在当前整顿党风、反对个人主义、贪污浪费的斗争具有特殊意义。在世时，胡伯伯经常告诫党员干部要"保持我党的纯洁性，既做人民的领导者，又做人民最忠实的公仆"。以胡志明为榜样，全党正着力加强纪律建设，坚决抵制内部的一切蜕化变质、"自我演变"、"自我转化"现象。近年来，反腐败斗争取得显著成效，很大程度上得益于胡伯伯清正廉洁榜样的激励。如今，每一位党员干部都自觉以胡伯伯倡导的道德标准为镜鉴，从日常小事到重大原则问题，始终践行"勤、俭、廉、正"的品格，强化为民服务的意识。

值得一提的是，对年轻一代——国家未来的主人，胡志明主席是爱国主义、自立自强意志和贡献渴望的光辉榜样。关于胡伯伯的牺牲精神、谦逊朴素生活方式的质朴而感人故事始终激励着越南青年不断学习和努力奋斗。从能背诵关于胡伯伯的诗句、歌曲的小学生，到在各个领域辛勤创新的青年、知识分子，大家都从胡志明身上汲取到巨大的精神动力。正是这种精神力量，激励着无数年轻人勇挑重担，自愿奔赴艰苦地区，共同投身于国家建设事业，努力让国家如胡志明所期望的那样变得更加富足、美丽。可以说，胡志明思想的生命力正在每一位越南人心中持续闪耀，成为推动民族迈向未来的重要“软实力”。

我们民族前方的道路充满机遇，但也面临诸多挑战，既有客观因素，也有主观因素。全球化、第四次工业革命、气候变化、大国战略竞争等因素，正在日益深刻地影响着我国政治、经济、社会生活的各个方面。

在国内，依然存在许多内在困难，比如劳动生产率仍然较低、科技基础尚不牢固、各地区发展差距较大，以及一部分干部、党员中存在的政治思想、道德品质、生活作风滑坡，腐败浪费等问题，仍是亟需坚决、有效应对的紧迫任务。

我党和国家深刻意识到对人民和历史承担的责任，坚定不移地沿着胡志明主席选择的社会主义道路促进国家建设的目标，同时坚决实现战略突破，在新时期创造明显变化。重点突破包括精简机构，提高国家治理效果；促进增长模式转型，发展绿色经济和数字经济；大力促进科技创新；提高教育质量和人力资源素质；全面建设廉洁强大的党和政治体系。我们前进的每一步都是为了全面实现胡伯伯的愿望，把我国建设得“比当今十倍增长”，“与五洲强国并肩媲美”。

在此背景下，继续学习和践行胡志明思想、道德和作风是定期和迫切要求。我们要天天从大事到小事向胡伯伯学习，不仅在理想层面学习，而且在每一个行为、每一个具体行动中学习。向胡伯伯学习就是有理想、有纪律、有爱心、有责任心，为共同利益敢想、敢做、敢于承担责任。学习胡伯伯不是在形式上赞扬他老人家，而是为今天国家建设事业增添信心、动力和勇气。

每一位干部、党员以及每一位越南人都铭记胡志明主席的教诲，不断自身修养、锤炼品格、团结一致、同心协力朝着共同的目标前进。在胡志明思想的指引下，全国大团结的力量将继续成为源源不断的能量，帮助我们战胜一切挑战，在革新、融入与发展事业中不断取得新的胜利。

胡志明主席诞辰135周年纪念活动是我们再次提醒自己对祖国和人民肩负责任的机会。我们对胡志明主席感到十分自豪，从而尽更大的努力，把胡主席的愿望变为现实。

胡志明思想、道德和作风永远是我们民族在发展道路上宝贵的财富。胡志明主席永远陪着我们行军——他在建设和保卫越南祖国的每一项工作、每一项胜利中都鲜活存在。我们誓愿继承党和胡主席所选择的革命道路，坚定不移地建设一个繁荣、幸福的越南，与世界强国比肩发展，不辜负敬爱的胡志明主席的巨大功劳。这是一条已经载入历史的神圣真理：“伟大的胡志明主席永远活在我们的事业中！”（完）



