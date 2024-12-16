联合国教科文组织与河内遗产城

16/12/2024

记者：您在越南首都河内工作期间最难忘的体验是什么？

贝克先生：我从2024年1月以联合国教科文组织驻越首席代表的身份来到越南，至今已快9个月了。时间很短，但我有机会在这里见证了许多趣事，如2024年春节，在联合国教科文组织承认的世界遗产升龙皇城举行的越南人传统文化活动，令我印象深刻的是升龙京城和周围地方祭祀祖先、君王、灶君和包粽子的习俗。

在我们的社会瞬息万变、传统文化习俗有时会被遗忘的背景下，在春节这样非常重要的时刻，在国家最神圣的地方之一目睹这些习俗，让我感慨万千。首先，我更加了解越南文化，这些习俗几千年来一直在皇城延续不绝，令人震撼。其次，我感受到了升龙皇城的价值，它是首都的心脏，也是越南过去和现在的心脏。不得不说，联合国教科文组织将这座皇城列入联合国教科文组织世界遗产名录是非常正确的，依我看，其价值甚至更高，物质和非物质遗产使之独具一格。我们参观皇城时常感到生气勃勃，活力满满，尤其是在春节。我希望升龙皇城的价值得到更广泛的传播，其物质和非物质文化习俗得到更好的保护。

记者：您认为河内的工作环境怎样，对您的工作和观点有什么影响？

贝克先生：河内是一座美丽的首都，拥有许多湖泊和河流。我和家人是外国人，但我们处处感到温暖。越南人很友好，我们出去游玩很受当地人欢迎，颇有居住本地已久的安全感。我们想更多地了解河内的其他方面，比如建筑和设计。你也知道，2019年河内是亚太地区第一个被联合国教科文组织赋予“创意设计之都”称号的城市，其设计令人惊奇。以我的岗位，我希望进一步加强联合国教科文组织驻越办事处与河内市之间的合作，推动河内成为地区的创意之都。

记者：河内文化和日常生活的哪些方面给您留下了深刻印象？对您的工作起到什么作用？

贝克先生：我觉得还需更深入地了解河内，包括社会和自然生态系统。总体而言，我觉得河内人很温和，行为和态度偏于和平，符合联合国教科文组织的愿景：通过教育、科学和文化在人心中建设和平。这让我为这个组织以及我们在越南所做的工作更感自豪。

记者：回顾您在河内工作的日子，同您曾工作过的其他城市相比，您认为这座城市的独特之处是什么？这种独特性如何定型您的体验？

贝克先生：我认为河内的独特之处在于社会的传统和现代价值观珠联璧合。正如我之前所说，在特殊的地方和特殊时刻举行传统文化活动有助于提醒人们不忘祖先的功劳以及前辈留下的遗产。与此同时，河内还体现年轻一代的活力、创造力和创新精神，积极为城市的发展做出贡献。在我看来，这些都是河内别具一格、与众不同的因素。

记者：您如何评价河内的物质和非物质遗产体系？您认为，越南人需要做什么才能与政府携手保护今日首都河内的遗产？

贝克先生：显然河内拥有丰富的遗产，包括物质遗产和非物质遗产，其中许多已被联合国教科文组织承认，这意味着它们体现了人类杰出的普世价值，是国际社会的遗产。 我建议越南人民，尤其是河内人更加重视保护和弘扬河内市遗产的价值，通过遗产教育计划或媒体传播活动将这些独特的遗产传承给子孙后代，让他们更加了解过去，并使这些遗产活生生地同人们融为一体。



记者：您对河内的哪些遗产印象最深刻？

贝克先生：河内有很多被联合国教科文组织和越南国家机构承认的遗产。很难说出我最喜欢的遗产，我喜欢河内的所有遗产，如升龙皇城物质遗产、文庙文献遗产、荣圣庙会非物质文化遗产等。

记者：如果称河内为遗产城市，那么对您来说最珍贵的是什么？

贝克先生：河内确实拥有巨大的遗产库，我高度评价河内市政府和相关机构竭尽全力保护和弘扬遗产价值，尤其是近年来在国际舞台上的传播推荐。 衷心感谢您有趣的对话！

文/越南画报 碧云 图/UNESCO 资料