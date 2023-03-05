联合国人居署与河内并行

05/03/2023

联合国人居署（UN-HABITAT）正在帮助越南政府应对城市发展挑战，包括首都河内在内。河内创意设计节是河内市与联合国人居署合作的年度项目之一，旨在开发以人为本的公共文化空间，从而推动创意城市河内既可持续发展又能保护遗产。

近日，联合国人居署与联合国教科文组织、河内市、越南建筑师协会联合举办创意设计节，在李太祖花园、东京义塾广场、行帆街22号文化艺术中心、黎太祖街2号还剑湖文化信息中心、场钱街45号展览馆等多个地点展开50个系列活动。

创意设计节是2022年河内一项令人印象深刻的文化活动，集展览、讲座、研讨会、艺术活动于一体，具有诸多创意、互动、体验和教育元素，如2022年河内公共艺术大赛作品展、梦想之家大赛作品展、推荐在联合国教科文组织创意城市网络中的各城市创意设计中心。此外，还有介绍手工艺村传统和现代产品交融的创意空间，展示摄影、磨漆画、绢画、楮纸画等作品的装置艺术空间，河内市规划与保护遗产的虚拟现实视频的装置空间等，打造了新鲜视角。

河内创意设计节的建筑空间传达了连接传统与现代的信息，既使市民和游客可以互动并对河内创意之都产生新视角，也是每个人都想体验的有趣平台。

通过 2022 年河内创意设计节，联合国人居署希望帮助河内挖掘文化资源。借此，联合国人居署、联合国教科文组织和河内市传播携手共建河内的信息——从和平之城成为联合国教科文组织的创意城市。

联合国人居署自90年代开始与越南政府合作，2007年在越南设立了办事处。目前，联合国人居署通过三项国际活动为河内提供支持，包括：创意节、联合国教科文组织东南亚创意城市论坛和建立年轻设计师和竞赛网络。

联合国教科文组织驻河内办事处首席代表克里斯蒂安•曼哈特先生高兴地分享:“ 河内创意设计节是艺术人才交流、会面，为城市的共同发展贡献创意和知识的活动”。

文/越南画报 碧云 图/越强 译/武蓉

