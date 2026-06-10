老寨赫蒙族村的二胡守艺人

10/06/2026

在莱州省昆呵乡老寨甲村，赫蒙族的二胡声依然在西北山林之间回荡。凭借一双巧手和对民族文化的热爱，居阿龙先生正默默守护着传统二胡的制作与演奏技艺，为现代生活节奏中赫蒙族珍贵文化遗产的传承贡献力量。

莱州省居阿龙与他的二胡。这是一种极其特殊的乐器，与莱州等高地赫蒙族同胞的精神与文化生活息息相关。本报记者 清江 摄

在老寨甲村高地错落的房屋间，居阿龙先生依旧埋头于木料之间，细心雕琢着每一把二胡——这种世代陪伴着赫蒙族人民精神生活的乐器。对他而言，其不仅是一件手工艺品，更承载着山林的声音与民族文化的记忆。

阿龙先生表示，确保琴身的绝对笔直和对称至关重要。本报记者 毕山 摄

他表示：“要制作一把完美的二胡，工匠不仅需要灵巧的双手，工匠除了需要有一双巧手外，还得懂弹奏和鉴别音色。正是这种理解，才能制作出音准纯正、清脆悦耳且富有感染力的二胡。每一把二胡通常需要数天时间才能完成，每一道工序都离不开耐心与细致”。

莱州省昆呵乡老寨甲村的环境中，居阿龙正潜心打磨木材，为二胡的琴身塑形。本报记者 清江 摄