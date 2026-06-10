老寨赫蒙族村的二胡守艺人
在莱州省昆呵乡老寨甲村，赫蒙族的二胡声依然在西北山林之间回荡。凭借一双巧手和对民族文化的热爱，居阿龙先生正默默守护着传统二胡的制作与演奏技艺，为现代生活节奏中赫蒙族珍贵文化遗产的传承贡献力量。
在老寨甲村高地错落的房屋间，居阿龙先生依旧埋头于木料之间，细心雕琢着每一把二胡——这种世代陪伴着赫蒙族人民精神生活的乐器。对他而言，其不仅是一件手工艺品，更承载着山林的声音与民族文化的记忆。
他表示：“要制作一把完美的二胡，工匠不仅需要灵巧的双手，工匠除了需要有一双巧手外，还得懂弹奏和鉴别音色。正是这种理解，才能制作出音准纯正、清脆悦耳且富有感染力的二胡。每一把二胡通常需要数天时间才能完成，每一道工序都离不开耐心与细致”。
过去，赫蒙族的二胡多以竹子制作，但竹材容易腐坏，使用寿命较短。为了提升耐用性，他改用了木材。他选用从深山老林菜来的木芯雕制琴筒，钻孔安装琴杆，再逐一打磨光滑。琴杆、弦轴、琴码等部件均选用坚硬木材制作，以确保琴弦始终保持张力，使音色更加洪亮清澈。琴弓则采用马尾毛制成，这种传统材料让琴声柔和而清晰。
二胡不仅具有实用功能，也蕴含审美价值。在琴轴上，他常雕刻鸟、孔雀、蜥蜴等图案或贴近高山生活的装饰纹样，使每一把二胡都拥有独特风格。
如今，许多前来村里民宿下榻的游客经常会购买二胡作为纪念品。更重要的是，二胡声依然在村寨节庆和文艺活动中回响，拉近人与人之间的距离。