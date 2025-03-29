自幼喜爱荷花，从就读在河内师范大学美术专业，到如今成为一名教师，翠红始终将荷花形象融入画作。毕业于美术教育专业，获取教育管理学硕士后曾任教于河内艺术学院，现任岭南小学校长的她仍然热衷于艺术创作。
翠红教师的“2024年：生活与爱之旅”画展吸引了众多艺术爱好者前来参观。
翠红女士在河内市举办了题为“2024年：生活与爱之旅”画展，以其荷花主题作品给观众们留下了深刻印象。她分享：“我从2018年开始画荷花，2019年画得最多，每一幅画都是一个故事、一段回忆、一次相遇和一段往事。有人觉得我的画天真，有人认为年轻或绚丽。但就我个人而言，我追求的是绚丽、清晰的色彩，用冷暖中性三种色调，象征过去、现在和未来”。
翠红女士的画作难以用言语表达其情感，因为画中色彩体现这位画家兼教师的满腔热忱。尤其是，她画中的荷花与越南的遗产、大自然和人文紧密相连。从教育者的角度来看，她的画作以绚丽的色彩、与动物、大自然和天地法则的融合而著称，构成了一段深刻的“生活与爱”的旅程。
越南遗产之友协会（FVH）主席评价说：“荷花是我最喜欢的花种，因此对翠红的荷花画颇感兴趣。她的画作中呈现了栖旭桥、古螺城、长钱桥等越南的遗产及亲近人们生活的动物。她画中蕴含着深刻的内心世界，她对大自然、祖国和生活的热爱”。
文/越南画报 银河 图/庆龙 译/何芳