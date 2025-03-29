翠红教师的荷花画

29/03/2025

自幼喜爱荷花，从就读在河内师范大学美术专业，到如今成为一名教师，翠红始终将荷花形象融入画作。毕业于美术教育专业，获取教育管理学硕士后曾任教于河内艺术学院，现任岭南小学校长的她仍然热衷于艺术创作。

翠红女士在河内市举办了题为“2024年：生活与爱之旅”画展，以其荷花主题作品给观众们留下了深刻印象。她分享：“我从2018年开始画荷花，2019年画得最多，每一幅画都是一个故事、一段回忆、一次相遇和一段往事。有人觉得我的画天真，有人认为年轻或绚丽。但就我个人而言，我追求的是绚丽、清晰的色彩，用冷暖中性三种色调，象征过去、现在和未来”。