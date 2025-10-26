美籍赫蒙族学生：回归越南寻根文化血脉

Leanne Lo、Sunshine Thao、Edward Xiong 和 Jules Xiong等四位来自美国威斯康星大学的赫蒙族裔学生带着“连接赫蒙族命脉、地球与心灵”的项目重返越南。在富寿省帕科、义安省汇聚和宣光省隆八等赫蒙族社区的亲身体验，助力他们创作出独特的时装系列，不仅弘扬民族文化遗产，而且还肯定跨越边境的特色。

在旅程中，该团队了解蜂蜡绘制、靛蓝染色和手工刺绣等技术，并与当地家庭同吃同住。他们受到当地民众亲人般的欢迎和接待，学习了织布并体验山区的日常生活。这些体验成为了他们的既具有当代精神又饱含浓郁赫蒙族特色的时装系列的灵感。Sunshine Thao 分享道：“我不仅在大自然和村寨里生活，更深入地了解了祖父母和父母成长的地方”。

该团队的服装系列以蝴蝶、花朵和螺旋形等赫蒙族文化中的熟悉象征为创意。蝴蝶承载着社区的记忆；花朵象征着发展；而螺旋形则温馨地提醒着家族的起源。Jules Xiong 解释说：“蝴蝶和花朵共生共存。正如我们年轻一代的身份，赫蒙族文化亦在保护与变革的平衡中发展壮大”。

Edward Xiong 感慨地说：“在美国，我只能听奶奶和爸爸讲述织布和靛蓝染色的技艺。现在亲身体验，我感觉自己仿佛回到了家，唤醒了民族特色和根源” 。这套名为“连接赫蒙族命脉、地球与心灵”的时装系列既洋溢着青春活力和国际精神，又体现了对传统文化的无比自豪。蝴蝶、花朵和螺旋形的图案讲述着赫蒙族遗产跨越世代的故事。

项目合作方 Craft Link 组织总监陈雪兰女士表示：“这些学生属于美国赫蒙族的第三代。该项目有助于传播传统手工艺，并搭建越南艺人与全球年轻设计师之间的桥梁。这套时装系列已公开展示，吸引了众多公众的关注”。