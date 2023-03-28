美奈度假胜地

28/03/2023

从曾经只是一个小渔村，渔民和渔船的避风港，由陆地伸向海洋的一小片狭长地角，至今，平顺省潘切市美奈已成为亚太地区的“度假天堂”，吸引众多国内外游客前来参观。

Sea Links City度假区是潘切市美奈坊著名的五星级复合型度假区。本报记者 黄河 摄

蔚蓝海岸度假区的“首府”

从30年前，黎刚与阮切夫妻俩从首都河内搬到美奈生活。他们从平顺省潘切市美奈坊的Sea Link City 度假区项目动工兴建时购买一套公寓。

黎刚先生透露：“在这里生活一段时间后，我被美奈全年气候温和宜人和便利地理位置所吸引，并决定选择这里创基立业”。

游客在美奈Centara度假区无边际泳池畅游。本报记者 黎明 摄

我们走访黎刚与阮切家时，感受到南中部平原的生活环境。他们向我们介绍Sea Link City度假区里的现代合理设计的两层别墅。

Sea Links City度假区是潘切市美奈坊著名的五星级复合型度假区，设有188间客房、338室豪华公寓和315栋别墅。所有客房都采用合理的规划设计，保证自然通风的有效性，让房屋凉快。该度假区具有集娱乐、休闲、餐饮、体育等于一体，还有设备齐全的网球场和古老的葡萄酒城堡。





除了Sea Links City度假区，还有位于潘切市到任岛的数百个度假区和高档酒店，如The Cliff、Romana resort、Sailing Club、Centara Mirage、Anantara和Terracotta等，给国内外游客留下深刻印象。因此，美奈被誉为越南度假区的“首府”。

离开黎刚与阮切家，我们选择住在Centara Mirage度假区，面积达1000公顷，采取西班牙地中海建筑风格，2021年底开业迎客，为美奈“度假区天堂”注入一阵新风。



美奈市也是美食天堂。来到这儿，游客不可错过在沿着河堤的美味海鲜和特产，如：葱油螺、洋葱烤生蚝配以潘切鱼露，值得体验。

亚太地区一流旅游胜地



根据政府总理批准关于至2040年美奈国家级旅游区发展规划和2050年愿景，下决心将美奈国家级旅游区建成亚太地区一流目的地。

美奈国家级旅游区的规划总面积为 14760 公顷，包括潘切市、北平和绥丰县的三个沿海地方。除了气候温和宜人和美丽自然景观的优势，美奈还具有多处历史悠久的著名名胜古迹，如举行卡特节的富亥坊婆萨努塔、留下胡志明主席印记的平顺省育青私立学校、收藏越南最大鲸鱼骨架的平顺省水秀万祠庭、韩进坊仙溪、宁静祥和的仁岛、美奈渔村、被越南记录书籍中心评为“越南色彩最丰富、形状最奇特的礁石”的绥丰县平盛乡七彩礁石、北平县和胜乡宝白沙丘的天然淡水湖等。另外，美奈还是世界上最适合体验风帆冲浪的50个最佳海滩之一，也是亚洲最适合风帆冲浪的海滩。这里已举办多次风帆冲浪和风筝冲浪比赛，吸引众多来自世界各国的远动员前来参赛。



人们在婆萨努塔外围准备供品。本报记者 阮胜 摄

美奈国家级旅游区与平顺省其他旅游景点和亚太地区旅游目的地连接，开发旅游潜力和优势，推动经济社会发展，改善居民生活质量，将美奈建成国际级旅游中心、亚太地区的一流旅游目的地。

至今，平顺省被列为越南十佳旅游省名单，美奈成为全国六个国家级旅游区之一。游客到美奈国家级旅游区可体验海上娱乐活动、海岛宗教信仰旅游线等有趣旅游类型。

1992年从顺海省拆分30年后，平顺省旅游业强劲发展，肯定并继续保持增长势头，不仅是越南旅游地图上的亮点，美奈还取得了飞跃性发展，成为世界著名海洋旅游目的地，不愧为“度假天堂”。

