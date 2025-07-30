绿宝鸡——西北山林特色风味

30/07/2025

芒族美食以其浓郁山林风味、天然原料和独特烹饪方式而闻名。“绿宝鸡”便是这样一道新近问世的佳肴，将传统与创意巧妙融合，有望赢得美食爱好者的青睐。

如何创造出一道既美观悦目又富含山区独特风味的新菜，由此“绿宝鸡”就出炉了，其是芒族熟悉原料与创意烹饪的完美相结合。

为了烹制别出心裁的“绿宝鸡”，食材的选取尤为考究：选用 1.5 至 1.8 公斤重的走地鸡，肉质紧实鲜甜；罗勒叶和越南含笑籽带来浓郁而微辣的芬芳；西北山区特有的干蘸料则赋予这道新菜回味无穷的醇厚口感。

去骨后，鸡肉需在调味汁和香草中腌制两小时，以确保肉质软嫩入味。随后，将鸡肉切成大小适中的块状，用干蘸料和罗勒叶充分腌制。鸡肉块被巧妙地包裹在芳香的叶片中。最后，带叶的鸡肉被炸至金黄酥脆，盛放于油炸的高平省非登粉丝底座上。

这道菜的鸡肉鲜嫩多汁，散发着罗勒叶和含笑籽的独特香气，搭配香脆可口的炸粉丝，造成和谐统一的味道。

“绿宝鸡”不仅是一道美味佳肴，更是芒蒙族人美食创新与精致的象征。这道菜肴极大地丰富了山区饮食文化，并有助于向国内外游客推广其独特的传统价值。

餐馆推荐： 河内市还剑坊塘城街2号本馆店

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文图/越南画报 清江 译/何芳