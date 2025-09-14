续写辉煌历史篇章 越通社与国家迈入新纪元

14/09/2025

值此越南通讯社成立80周年（1945.9.15-2025.9.15）之际，越通社党委书记、社长武越庄介绍越通社在建国卫国事业中作出的重要贡献，为适应科技和媒体趋势变化而采取的重大方向，继续肯定越通社作为新时期重要通讯社和国家通讯社的地位。

越通社社长武越庄接受记者的采访。越通社记者 文牒 摄

越通社与民族并肩同行80年的烙印

* 记者：越通社与国家并肩同行80年时间里为革命事业和建国卫国事业做出了哪些重要贡献？

* 武越庄社长：1945年9月15日，在民族历史性的秋天，由胡志明主席命名的通讯社——越南通讯社从河内白梅无线电台向世界播发《独立宣言》越南语版、英语版和法语版以及越南民主共和国临时政府成员名单，宣告了越南民主共和国的诞生。这个历史性的日子是越通社成立、建设和发展历程中的重要里程碑，并成为国家通讯社的传统日。

1960 年，胡志明主席、国家副主席孙德胜和长征同志与为越共第三次全国代表大会报道的越通社记者合影留念。图/越通社

1954年奠边府战役、日内瓦会议、1968年戊申春季总进攻和崛起、1975年历史性的胡志明战役等新闻和照片都铭刻着越通社记者-战士们的英勇精神。1975年4月30日，越南通讯社荣幸地播报了胜利消息，标志着南方解放，抗美救国战争胜利结束，开启了国家统一、全国走向社会主义道路的新纪元。

1954 年，越通社记者直接报道了奠边府战役。图/越通社

在这一历程中，近260名越通社记者、技术人员和工作人员英勇牺牲。越南通讯社首任负责人陈金钏记者于1947年在河西省彰美县玉山乡莲花潭地区（现河内彰美坊）牺牲，成为越南革命新闻界第一位烈士。

谈及在抗美救国的辉煌历史岁月中为越通社作出贡献的单位时，不能不提到解放通讯社的地位和作用，这是越南通讯社在南方的“延伸之臂”。在长达15年（1960年至1975年）的运作中，解放通讯社与越南通讯社始终与部队和人民在每一场战争中并肩同行，通过新闻和照片展现了战争的残酷以及解放军战士和南方同胞的爱国精神。



1960 年 10 月 12 日，解放通讯社发布了首个新闻，标志着其光荣而英勇的信息使命正式启动，及时鼓舞了南方军民为和平统一国家而进行的正义斗争。图/解放通讯社资料



1967 年 2 月，越共中央委员会第一书记黎笋同志莅临越通社视察指导工作。图/越通社资料 国家统一后，越南通讯社与解放通讯社合并，统一称为越南通讯社（简称越通社）。从此，越通社进入了建设与发展的新时期，作为国家通讯社，越通社建立覆盖全国各省市的常驻记者网络，并在许多国家设有常驻机构。越通社组织机构、干部、记者、编辑和工作人员队伍不断壮大，技术基础设施也逐步实现现代化。 1973 年，越通社车队支援解放通讯社。越通社记者 明禄 摄 1975 年 4 月 30 日下午，首都居民在越通社总部前欢欣鼓舞，庆祝西贡解放。图/越通社 在建设与保卫社会主义祖国以及革新事业时期，越通社在各方面继续蓬勃发展，履行作为党和国家可靠的战略性新闻机构的任务，是服务国内外媒体的官方信息来源，反驳错误言论，为越南取得具有历史意义的辉煌胜利作出贡献，为国家革新事业奠定基础。 从最初只向各家新闻媒体提供新闻和照片，越通社通过推出了一系列在当时新闻界产生广泛影响的出版物直接向公众提供信息。1982年，《体育和文化报》正式创刊。随后在1983年，《新闻周刊》和《世界科技和经济周刊》相继问世。到90年代初，《越南新闻》（Việt Nam News）、《 法文新闻报》（ Le Courrier du Vietnam ）、《越南法律论坛》（Vietnam Law and Legal Forum）杂志先后出版，同时还有《晚间新闻》和《民族与山区画报》。 1990 年，武元甲大将探访越南通讯社。图/越通社 1998年8月19日，越通社开通网站www.vnanet.net，成为越南首家在互联网上运营的新闻机构之一，结束了自播发第一条新闻《独立宣言》以来长达53年的对外短波广播历史。 进入21世纪，越通社已成为一家多媒体的媒体综合体，涵盖印刷、网报、电视、新闻照片、播客和图表新闻等各类新闻，并可在所有平台上发布。迄今为止，越通社的记者网络不仅覆盖全国所有省市，还遍布全球30个重要的战略要地，将越南的愿景传递给世界，同时也拉近了世界与越南的距离。 2003 年 6 月 20 日，值越南革命新闻日 78 周年之际，越共中央总书记农德孟莅临越通社视察指导。越通社记者 春遵 摄 在新闻源头，无论面对自然灾害、风暴洪涝、疫情等风险，还是身处战火纷飞的战场、偏远的海洋岛屿和边境地区，越通社新闻工作者们也无所畏惧，传递着突发新闻和图像。越通社新闻工作者们的奉献精神、与人民和地方的紧密联系、在新闻实践中率先应用新技术以及始终坚守新闻的核心价值，助力越通社创作出高质量的新闻作品，并在国内外新闻奖项的最高奖项中屡获殊荣。

组织结构重组和数字化转型是重塑现代新闻“流程”的两大浪潮。在这一征程中，越通社并未置身事外，而是选择直面挑战，积极适应并主动突破。第18号决议在初期实施过程中难免带来心理上的冲击。合并、重组、精简机构如同一场充满考验却又必不可少的“大手术”。

凭借分享与担当的精神，与公务员和职工并肩同行的努力，越通社领导班子将挑战化为动力，提出合理方案，推进重组与合并，成立了《信息与民族报》、《越南新闻与法律报》、数字内容与传媒中心等新单位。这些单位立即着手进行内部高效整合，确保政治任务的执行过程不受中断。



2010年9月15日，在越南通讯社成立 65 周年庆典上，国会主席阮富仲向越通社颁发了由国家主席授予的胡志明勋章（第二次）。越通社记者 智勇 摄

走过80年与民族并肩前行的历程，越通社得到了党、国家和人民的认可，先后荣获 “革新时期劳动英雄”（2001年），“人民武装力量英雄”（2005年和2020年）等英雄称号。此外，还荣获金星勋章、三枚胡志明勋章、两枚一等独立勋章等其他崇高奖项。

值此越通社传统日80周年之际，党和国家决定第三次向越通社授予胡志明勋章。这是党和国家对越通社授予的崇高嘉奖，表彰越通社为党的革命事业和民族事业所作贡献，同时也提醒着每一位干部、记者和编辑继续努力，出色完成政治任务，为党的革命事业以及人民对准确、及时信息的需求提供得力服务。

越通社率先推进数字化转型 优化信息生产

* 记者：越通社将如何适应技术和当前媒体趋势的变化，旨在在新环境下继续巩固自己的地位？

*武越庄社长：发挥过去所取得的成果，在新时期，越通社领导班子决心有效领导与指导开展各项工作计划，胜利地完成政治任务，彰显与提高越通社在新时期越南革命新闻体系中的作用和地位。

落实政府总理范明政在越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025-2030年任期）上做出的指示，越通社将继续努力弘扬国家通讯社的英雄传统，保持团结，在开展行动计划中发扬民主、创新和创造思维，无愧于党和人民的信任，继承国家通讯社的光荣传统。

此外，越通社继续发挥思想战线的先锋、模范和领导作用，保卫党和政治体系，服务国家和人民的利益，为实现建设和保卫祖国两大战略任务作出贡献，在科技应用、创新、数字化转型和国际一体化等方面发挥先锋作用，与党和人民的革命事业相结合。



2024 年 8 月 19 日，在北京，越共中央总书记、国家主席苏林和中共中央总书记、国家主席习近平共同见证了越南通讯社与新华社的业务合作协定以及两国投资合作协议的签署仪式。越通社记者 智勇 摄

越通社确定继续发展成为在国际和地区上享有盛誉的国家通讯社，是国内外传媒系统和公众官方、准确、可靠和丰富的信息来源，高效开展国内外宣传工作，服务党的领导和国家的管理，拥有现代化的技术平台和日益专业化的记者和编辑队伍，创造稳定的收入来源。

越通社已建设数据中心、服务器系统、高速局域网、数据传输与卫星网络，满足国内外信息生产与分发的全天候需求。同时，基础设施得到升级，处理与存储能力增长一倍，互联网带宽。专用数据传输网络和内容分发网络（CDN）得到优化，云计算与多层安全技术同步部署，打造出灵活、稳定且高可用的信息基础设施。

2023 年 2 月 20 日，越通社社长武越庄通过线上方式与意大利安莎通讯社举行合作协议签署仪式。越通社记者 安登 摄

特别是，越通社在履行国家通讯社战略信息任务方面实现新的突破；具备生产和提供高质量新闻产品的能力，全面覆盖政治、经济、文化、社会、科学和技术等领域，是服务于党和国家领导、指导工作和研究机构、国内外新闻传媒系统的资讯“数据库”，并能够生产出具有广泛传播力的新闻作品。

越通社战胜挑战 适应各种情况

* 记者：在新形势下，越通社面临哪些挑战？为克服这些挑战采取哪些解决方案？



* 武越庄社长：在实现核心目标的过程中，越通社也面临诸多困难和挑战。其中，最大的挑战是资源。近年来，越通社的自主预算大幅减少，但仍需拨出相当有限的公共投资资源用于发展技术基础设施体系。由于预算资源有限，招聘年轻人才以满足现代新闻的需求也十分困难。

与此同时，越通社以及众多国内外新闻机构正面临虚假信息以及人工智能（AI）信息的挑战。由于数字技术和人工智能的蓬勃发展，虚假新闻越来越难以控制，导致真假混杂，造成公众的困惑。

尽管面临重重困难，但越通社新闻工作者依然不会在挑战面前退缩。实践已证明，越通社始终团结一致、责任在肩，勇于创新，并具备高度的适应能力，能够应对各种环境。



2023 年 2 月，越通社记者海灵（右二）在土耳其报道近百年来最严重地震灾害。图/越通社

在人力资源方面，越通社数百名记者、编辑和职员参加了在国内外举办的专业技能与业务能力提升培训班，以及政治理论水平进修课程。越通社内部也经常性、持续性地开展现代新闻技能分享活动。正因为如此，越通社不断推出高质量的新闻作品，并能在多个平台上及时传播官方新闻，赢得了党和国家领导人、各部委机关、地方以及广大公众的信任。

越通社的国际合作活动也朝着务实有效方向不断推进，帮助越通社拥有更加多样化的信息来源，在多个平台上传播越通社的对外新闻。越通社所有单位正全力以赴出色完成当前阶段和后续阶段的重点任务，为党的革命事业以及国家、民族的利益提供有力支撑。

在80 年国家成就展上，参观者在越通社展位体验了虚拟历史陈列室、360 度打卡角，并通过“历史知识竞赛”等趣味小游戏进行了互动。越通社记者 清松 摄

面对科学技术发展的需求，越通社领导班子已指导各单位积极探索和试验应用现代技术，以提升与读者的接触能力。各单位已开发出应用技术的产品和数据新闻的产品，并推出结合增强现实（AR）、交互式3D等技术的产品。通过在电脑屏幕上直接互动，或在智能手机上滑动点击，3D新闻产品为公众尤其是年轻人带来了有趣体验。

越通社正在不断丰富数据资源，升级数据处理工具，并迈向建设共享数据生态系统。数据将成为数字化转型进程取得实效的基础，创造出高质量、有吸引力的新闻产品。当今公众不仅需要搜索、阅读信息，还希望体验现代新闻的新功能，这也是当前以及下一阶段对越通社提出的重要要求。

续写三次荣获英雄称号的通讯社光辉历史

* 记者：庆祝越通社建立80年是一个重要的里程碑，特别是在整个国家即将迈入奋发图强的新纪元之际。您想借此机会分享什么信息？

* 武越庄社长：值此越通社传统日80周年（1945.9.15—2025.9.15）之际，我谨代表越通社党委和领导班子向越通社历届领导、伤残军人、烈士家属、一代代为越通社建设与发展事业奉献毕生、献出最美好青春岁月并作出巨大贡献的干部、记者、编辑、技术人员和工作人员致以深切感谢。

怀着感激与敬意，我高度评价越通社新闻工作者的努力、付出、奉献精神和高度负责的工作态度。每一份贡献都弥足珍贵，帮助打造出高质量、富有影响力的新闻作品，从而让越通社更好地完成政治任务，服务于党的革命事业以及满足人民对准确、及时信息的需求。

2025 年 6 月 21 日，在纪念越南革命新闻日 100 周年庆典上，越共中央总书记苏林、前总书记农德孟和国会主席陈清敏与各位代表共同参观越通社的展位。越通社记者 统一 摄

当今越通社新闻工作者为前辈们的光辉历程感到自豪，并在捍卫国家独立、主权和保卫党的思想基础、国家建设和发展的斗争中续写辉煌篇章。越通社将秉承坚韧不拔的传统、不断创新的精神和积极进取的渴望，继续努力巩固其作为党和国家重要通讯社、国家媒体和战略信息中心的地位。

秉承“越通社与国家共同迈入新纪元”的精神，我坚信越通社全体干部和职工将继续团结一致，坚定推进创新，不断提高工作成效，出色完成新闻任务，充分发挥信息战线战士的作用，共同续写英雄通讯社在新时代的辉煌篇章。

记者：谢谢您！（完）

文图/越南画报 越通社