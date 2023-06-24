给宁顺沙漠披上绿色
硕果累累的葡萄、新鲜绿嫩的芦荟、随风摇曳的芦笋覆盖着干旱的土地和白色的沙地，在被称为越南“小沙漠”的宁顺省营造了一幅充满活力的农业画卷。这些著名的特色农作物不仅帮助宁顺“绿化”了旱地，而且对当地经济发展起到了日益重要的作用。
以特色农作物绿化“沙漠”
宁顺位于中南部沿海地区，因荒漠居多，年降水量极少，常年干旱高温而被称为越南“小沙漠”，荒漠总面积41021公顷，占全省自然土地面积的12.21%。
从气候条件的恶劣，农家借助种植耐晒耐旱的葡萄将其转为优势。因此，宁顺干涸的土地居然成为理想的葡萄园。
1960年，越南引入泰国、韩国和美国的热带和温带葡萄品种，在芽霍中心（今宁顺省宁山县芽霍棉花与农业发展研究所）培植。至今，全省各类葡萄种植面积约1365公顷，其中传统红葡萄和NH01-48绿葡萄约占80%。宁顺每年向市场供应约3.3800万吨，其中鲜果葡萄占80%。
葡萄和葡萄酒节是宁顺的传统节日，每两年举办一次，以便传播本省产品品牌，包括特色农产品，彰显全省各民族文化之美。今年，将于 6 月 13 日至 18 日举行，估计这是当地历史上规模最大的节日。
宁顺最著名的葡农是宁福县福顺乡巴梅葡萄庄园主阮文梅先生。他拥有2公顷葡萄 食用和酿酒葡萄。多年来，他的葡萄园已成为远近游客游览和品尝葡萄的著名目的地。
在宁顺还有宁海县永海乡的泰安葡萄园，大约 200 公顷，位于号称越南最美丽沿海旅游线的702 号公路边。这条路穿过主山国家公园，直达最著名的旅游点永熙湾，这里广阔的绿色葡萄园果实累累，加上一串串晶莹剔透、饱满多汁的果粒轻轻摇曳，景色秀丽，深深吸引游客。
除了葡萄之外，芦笋、芦荟和苹果也被视为宁顺省主要农作物，因为它们的自然生长特性适合这片土地。
芦笋产量高、品质好、消费市场大、采收期长达5年，是助力“消饥减贫”的作物。宁顺省现有超过200公顷的绿芦笋，大部分种在宁福、宁海、顺北、宁山等县和藩郎-塔占市。 芦荟也是一种易种易管的植物，从种植到收获时间较短，适合投资少、灌溉用水少的农家经营。
全省目前约有 350 公顷的芦荟面积，主要分布在藩郎-塔占市的文海坊以及宁福、宁山和顺北等县。芦荟已入列宁顺 12 种特色农产品。 该省确定高科技农业、加工业、出口业和旅游业相辅相成是重点任务之一，旨在猛促高科技农业成为地方经济发展的排头兵。
力推高科技农业成为经济尖端
为了达到这一目标，宁顺省正在加紧实现农业高科技化，规划大型生产基地，生产优质产品，满足市场需求。
省人民委员会副主席黎玄先生表示，农业高科技化和数字化是融入全球经济的主流和必然趋势。有鉴于此，该省出台了许多措施，诸如：着力宣传农业高科技化的重要性；制定吸引投资和支持政策机制；加大对生产基地的物质和技术投资，加强品种筛选和生产流程研究；促进深加工、联合生产，扩展销路；开发为高科技农业生产服务的人力资源；提高资源吸引和利用效率，加快实施高科技农业发展活动的数字化转型。
近期，宁顺已实施多项优惠政策，吸引和支持企业和农业合作社按照VietGAP、GlobalGAP、ISO、ISO/IEC 17025、HACCP等标准推进高科技生产，如宁福县先进有机农业庄园和俊秀合作社的绿芦笋，宁山县Ladora Farm有限责任公司的葡萄酒，博爱县高科技农业合作社的哈密瓜等生产模式。
值得注意的是，越南田野食品股份公司（VietFarm）的芦荟生产、加工和出口位居越南第一。它拥有获得VietGAP、GlobalGAP认证的200多公顷芦荟原料区，以及设在藩郎-塔占市成海工业区的越南最大芦荟加工厂，配置达到 FSSC 22000国际标准的现代化生产线和技术，其产品已现身 20 多个国家。
多年来，芽霍棉花与农业发展研究所的科学家们成功培育了多种新葡萄，如NH01-48、NH01-152、Black-Queen等，最近又成功试种无籽黑手指葡萄 NH04- 102。若干专种区的新种葡萄受到了农家的欢迎并广泛栽培，丰富了品种结构，满足市场日益增长的需求。
据省农业与农村发展厅考察统计，高科技农业生产每公顷年均收入达6亿越盾，哈密瓜和绿芦笋逾 10 亿越盾。
国家、科学家、企业家和农家在农业高科技化方面的有效配合创造了强大的推动力，促进别具特色的宁顺农业可持续有效发展，提高农产价值，保护环境，支持农民改善生活，发家致富。
宁顺省2021-2025年阶段的目标；高科技农业年均产值增长30-40%。2025年，拥有3-5个高科技农业生产区，面积达1000公顷，每公顷产值达7亿越盾；开展30个高效农业项目，其中每个县有4-6个，优先发展具有出口潜力的特色产品。
文/越南画报 山义 图/黎明 功达 译/武蓉