给宁顺沙漠披上绿色

24/06/2023

硕果累累的葡萄、新鲜绿嫩的芦荟、随风摇曳的芦笋覆盖着干旱的土地和白色的沙地，在被称为越南“小沙漠”的宁顺省营造了一幅充满活力的农业画卷。这些著名的特色农作物不仅帮助宁顺“绿化”了旱地，而且对当地经济发展起到了日益重要的作用。

宁顺省葡萄原料区全景。本报记者 功达 摄

以特色农作物绿化“沙漠”



宁顺位于中南部沿海地区，因荒漠居多，年降水量极少，常年干旱高温而被称为越南“小沙漠”，荒漠总面积41021公顷，占全省自然土地面积的12.21%。

从气候条件的恶劣，农家借助种植耐晒耐旱的葡萄将其转为优势。因此，宁顺干涸的土地居然成为理想的葡萄园。